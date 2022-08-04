Триллион ушел в инфраструктуру

Федеральный центр распределил 1 трлн руб. инфраструктурных бюджетных кредитов регионам — в 2022–2025 годах средства пойдут на строительство и модернизацию 960 объектов транспортной, дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры. Объем представленных регионами заявок — 2 трлн руб.— вдвое превысил лимит программы. На этом фоне «строительный» блок правительства надеется на дальнейшее расширение программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство отмерило регионам на инфраструктуру кредитный триллион (на фото — глава Минстроя Ирек Файзуллин)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Правительство отмерило регионам на инфраструктуру кредитный триллион (на фото — глава Минстроя Ирек Файзуллин)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минстрой вчера сообщил о завершении распределения инфраструктурных бюджетных кредитов — 1 трлн руб. таких займов будет потрачен на строительство 960 объектов в 83 регионах РФ. Напомним, речь идет о кредитах на срок от 15 лет по ставке не выше 3% годовых на строительство, реконструкцию, ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной и туристической инфраструктуры. Как сообщили “Ъ” в Минстрое, в программе не приняли участие только два субъекта РФ — Мордовия и Ненецкий автономный округ.

Программа была запущена в 2021 году в рамках так называемого «Инфраструктурного меню» (наряду с механизмами инфраструктурных облигаций, реструктуризации бюджетных кредитов и финансированием проектов по модернизации ЖКХ из средств Фонда национального благосостояния). Изначально на нее было предусмотрено 500 млрд руб. на 2022–2023 годы. Однако объем поступивших тогда заявок почти втрое превысил эту сумму, составив 1,3 трлн руб., в связи с чем она была продлена с выделением еще 500 млрд руб. на 2024–2025 годы.

Как сообщил вчера первый замглавы Минстроя Александр Ломакин, пока до регионов доведено 100 млрд руб. на 2022–2023 годы — из них освоено 68,3 млрд руб. кредитов. Среди крупных проектов, одобренных в рамках дополнительного этапа,— выделение Нижегородской области 96 млрд руб. на строительство метро, комплексное развитие территорий и городского электротранспорта. Также 79 млрд руб. пойдут на строительство метро в Красноярске.

Как ранее отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, наибольший объем кредитов в рамках программы предусмотрен на проекты в сфере транспортной (408 млрд руб.) и инженерно-коммунальной инфраструктуры (295 млрд руб.), а также дорожного строительства (211 млрд руб.). По ожиданиям правительства, 1 трлн руб. инфраструктурных кредитов в конечном счете позволит ввести 130 млн кв. м жилья, создать 500 тыс. рабочих мест и обеспечить бюджетам 2,2 трлн руб. дополнительных поступлений.

В общей сложности, пояснили “Ъ” в аппарате Марата Хуснуллина, было подано около 1,8 тыс. заявок от регионов на сумму около 2 трлн руб. «Программа пользуется популярностью у регионов — они получают реальную финансовую поддержку крупных и значимых для экономики проектов, реализовать которые только за счет своих бюджетов им было бы затруднительно»,— подчеркивают в аппарате.

Отметим, что на фоне востребованности программы был поднят вопрос о ее продлении до 2030 года с выделением по 250 млрд руб. в год — с такой идеей на июньском заседании президиума Госсовета выступил Марат Хуснуллин, предложивший также «перебрасывать» средства из бюджетов последующих годов с учетом заявлений регионов о готовности досрочно реализовать свои планы (см. “Ъ” от 21 июня). Как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера и Минстрое, вопрос дальнейшего расширения программы сейчас рассматривается. В Минфине, ранее призывавшем повременить с этим из-за рисков роста закредитованности регионов, комментировать возможность продления программы вчера не стали.

Евгения Крючкова