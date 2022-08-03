Яро славил

3 августа президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи встретился с и. о. губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым, и тот доложил о состоянии области. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников сосредоточился при этом на состоянии самого Михаила Евраева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев всматривается во Владимира Путина

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев всматривается во Владимира Путина

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Нет секрета в том, что накануне единого Дня голосования в сентябре Владимир Путин встречается не то чтобы с и. о. губернатора, а скорее с будущими губернаторами, то есть с теми из и. о., насчет которых принято решение, что им — быть, а не только казаться.

В таких случаях есть мнение, что встреча с президентом придаст кандидату частицу самого Владимира Путина, его мощь, или даже мощи, которые будут питать, да что там — прорастут в электоральном теле дополнительными голосами избирателей, которые прорежутся от одного только вида кандидата за столом с господином Путиным.

Одним из таких людей стал исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Первый вопрос Михаил Евраев проиграл. То есть на вопрос, «как дела, Михаил Яковлевич», он ответил:

— В основном хорошо.

Может, и честно это было, да только, конечно, неверно. Конечно, сразу после такого ответа возникает мысль, что ведь на самом деле не очень хорошо. И дальше с этой точки зрения невольно рассматриваются все остальные ответы присланного, который ведь так в конце концов может показаться и засланным.

— Спасибо, Владимир Владимирович, за внимание к Ярославской области...— продолжил Михаил Евраев и нарисовал несколько цифр, характеризующих экономическое положение Ярославской области. Сами по себе эти цифры ничего не могли сказать постороннему, хоть и заинтересованному человеку, каким сейчас и был Владимир Путин, но все-таки были произнесены: почему бы и нет?

— Надо сказать, что вообще туристическая сфера у нас очень бурно сейчас развивается, мест в гостиницах вообще нет во всей Ярославской области, туристов огромное количество! — говорил и. о.

Но вряд ли тут было чем гордиться. Скорее это означало не то, что туристов много, а что гостиниц мало.

— Столица Золотого кольца! — продемонстрировал тем не менее углубленное знание Ярославской области российский президент.

Ну и со справкой по Ярославской области, конечно, перед этим ознакомился.

— Да, Владимир Владимирович! — обрадованно подхватил Михаил Евраев.— Четыре города из девяти Золотого кольца в Ярославской области находятся! Мы этому очень рады, конечно...

Вообще-то идея Ростуризма в том, чтобы расширить Золотое кольцо хотя на несколько городов (Калуга ждет своего часа, например), потому что, проезжая, например, через Переславль-Залесский, турист не будет воодушевлен должным образом, а будет скорее опечален: радоваться, увы, почти нечему. Алмазы Ярославской области в короне Золотого кольца потускнели много десятилетий назад и выглядят в лучшем случае как фианиты.

— Если говорить про серьезную проблему, которая была,— по обманутым дольщикам... К 2022 году проблема решена по 83 домам, по шести домам мы решаем в этом году, по шести завершаем в следующем,— добавил Михаил Евраев.— Таким образом, проблема с обманутыми дольщиками будет полностью решена. Большое спасибо, конечно, надо сказать за эти показатели предыдущему составу правительства, Дмитрию Юрьевичу Миронову.

Михаил Евраев признал, что это не его заслуга, а прежнего губернатора. Мог ведь и не признать.

— По ситуации с беженцами,— продолжал Михаил Евраев,— и поддержке семей военнослужащих. В Ярославскую область прибыл 1591 человек, размещено 645 человек в пунктах временного размещения.

Нельзя было не спросить: 645 человек разместили. А остальных куда дели?

Но господин Путин не спросил.

— Мы регулярно (то есть время от времени.— А. К.) помогаем людям в ЛНР и ДНР (Луганской и Донецкой народных республиках.— “Ъ”), направляем гуманитарную поддержку,— говорил и. о. губернатора.— Предусмотрены региональные выплаты семьям погибших военнослужащих — 1 млн руб. на человека, и раненым — от 500 до 800 тыс. руб.

Он, впрочем, не рассказал, сколько денег уже израсходовано.

Рассказывая о модернизации общественного транспорта, Михаил Евраев подчеркнул, что важнейшая ее часть — брендирование современных автобусов:

— Герб Ярославской области — медведь с секирой на каждом автобусе!

Кто-то скажет: вам что, больше заняться нечем, кроме как медведя с секирой на каждом автобусе рисовать, чтобы они к жителям приходили толпами по ночам в их ежедневных кошмарах, для которых и без того пищи для ума и безумия в области хватает? И будут не правы. Да, во-первых, особенно и в самом деле нечем. Но, во-вторых, жители хотя бы будут чаще ходить пешком, так как не каждый сядет в автобус, где их ждет медведь с секирой, особенно если изобразить его доходчиво, а в этом можно не сомневаться: на это брошены лучшие силы художников Ярославской области, которым стоит доверять.

Медведей будут разводить планомерно и неотвратимо:

— Мы уже запустили,— пояснил Михаил Евраев,— небольшой пилотный маршрут с 14 июля, чтобы жители посмотрели, как он работает, дали свои замечания, предложения, а уже по всей территории города и района мы будем это делать в феврале—марте следующего года. Сейчас мы к этому готовимся. И конечно, мы хотим потом это распространить на всю Ярославскую область. Будем постепенно идти: начали с Ярославля и района и будем идти к тому, чтобы вся территория Ярославской области получила современный, комфортабельный общественный транспорт.

Он пугал, и было страшно.

Михаил Евраев перешел к объектам культуры в Ярославской области:

— Среди ключевых объектов,— подчеркнул он,— можно выделить, конечно, храм Иоанна Предтечи, который изображен на нашей российской купюре в 1 тыс. руб. Он находится в тяжелом состоянии (как и сама рублевая купюра.— А. К.), это памятник федерального значения. Мы ставим перед собой такую цель — восстановить его надлежащий вид.

Зря и. о. губернатора с такой легкостью раскрыл такой страшный секрет: храм, удостоенный чести быть помещенным на купюру, рассыпается. Для державы сейчас это не плюс.

— Другой проект — это ремонт дорог,— сообщил Михаил Евраев.— У нас 57% областных дорог и 73% муниципальных дорог находятся в ненормативном состоянии.

Вообще-то обо всех остальных достижениях, которые, впрочем, так пока и не были перечислены, можно было уже ничего и не говорить. Эти две цифры их полностью зачеркивают.

— Мы предложили,— рассказал и. о.,— всем предприятиям, нашим подрядчикам-дорожникам, выйти на конкурентные процедуры и сделать дороги за август, сентябрь, октябрь этого года, а деньги получить в начале следующего года, то есть за счет лимитов 2023 года. Таким образом, мы существенно приблизили ремонт дорог для жителей, то есть мы дороги за счет лимитов 2023-го сделаем уже в этом году!

За счет чего будут ремонтировать дороги в 2023 году, Михаил Евраев не уточнил. Это в конце концов не имеет решающего значения: выборы-то в 2022-м.

Кроме того, Михаил Евраев попросил президента обратить внимание на Карабулинскую развязку, южное полукольцо Ярославля. Он долго рассказывал, что это такое (если коротко: она вообще не Карабулинская), но в чем должна состоять помощь, так и не пояснил и поскорее перешел к следующему вопросу.

Все эти разговорчики в его исполнении объяснялись, возможно, тем, что Михаил Евраев в первый раз встречался с президентом один на один у всех на виду, к тому же из своего кабинета, по ВКС.

Хорошо бы не в последний.