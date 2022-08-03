Обещать — не значит назначить

Договоренность между врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым и партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), предусматривающая отказ эсеров от участия в губернаторских выборах в обмен на мандат в Совете федерации, может сорваться. Источники “Ъ” уверены, что господин Евраев в случае своей победы на осенних выборах делегирует в верхнюю палату главного федерального инспектора по Москве Виктора Костина, который много лет работал вице-губернатором Ярославской области. У народного артиста РФ Николая Бурляева, избранного в прошлом году в Госдуму по списку СРЗП от Ярославской области и тоже включенного в губернаторскую тройку кандидатов в Совфед, шансов стать сенатором практически не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Михаил Евраев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Осведомленный источник “Ъ”, близкий к администрации президента, утверждает, что в случае победы Михаила Евраева на выборах губернатора место сенатора от исполнительной власти Ярославской области может отойти Виктору Костину, а не Николаю Бурляеву, как планировалось изначально. На вопрос о том, почему власти отказываются от сделки с СРЗП, собеседник “Ъ” ответил: «Так вроде они (эсеры.— “Ъ”) не очень-то и настаивали». Другой источник “Ъ”, близкий к администрации президента, слышал, что СРЗП не выполнила какую-то часть договоренностей, но не знает деталей.

Включение представителя СРЗП в тройку кандидатов в сенаторы от Михаила Евраева было обязательным условием сделки, в рамках которой справороссы могли бы отказаться от участия в выборах главы региона. О такой возможности впервые заявил лидер СРЗП Сергей Миронов во время визита в Ярославль еще в декабре 2021 года: «Либо мы сами принимаем участие (в выборах губернатора.— “Ъ”), либо… договариваемся о том, что представитель от нашей партии будет в сенате. У нас сейчас три сенатора от партии, мы заинтересованы, чтобы (в Совфеде.— “Ъ”) было как можно больше наших представителей».

В июле 2022 года эсеры действительно не стали выставлять своего кандидата на выборы, хотя председатель совета регионального отделения партии, депутат Госдумы Анатолий Грешневиков заявлял о своей готовности баллотироваться (СРЗП также не участвует в выборах глав Бурятии и Кировской области). После этого в сенаторскую тройку Михаила Евраева вошли депутат Госдумы от СРЗП Николай Бурляев, главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин и ректор Ярославского госуниверситета Александр Русаков. «Люди уважаемые, с большими заслугами перед регионом. Уверен, каждый из них сможет достойно представлять интересы Ярославской области в Совете федерации. Впереди много работы. Но только трудом достигается результат»,— писал тогда господин Евраев в своем Telegram-канале.

Бывший «яблочник» Михаил Евраев (до 2012 года он состоял в федеральном бюро «Яблока», а сейчас беспартийный) идет на выборы-2022 самовыдвиженцем. В этом году в избирательное законодательство Ярославской области были внесены поправки, позволяющие самовыдвижение на выборах губернатора (ранее правом выдвигать кандидатов обладали только политические партии). «Единая Россия» поддержала кандидатуру врио главы области и не стала выдвигать своего кандидата. Однако аналогичных заявлений о поддержке врио губернатора со стороны СРЗП пока не прозвучало.

Источник “Ъ” в органах власти Ярославской области уверен, что Михаил Евраев делегирует в Совфед Виктора Костина. В Ярославле его хорошо знают: на протяжении многих лет он работал вице-губернатором региона по социальному блоку и здравоохранению. Кроме того, по сведениям “Ъ”, господин Костин в прошлом году рассматривался в администрации президента в качестве кандидата на пост врио главы Ярославской области и приезжал в Ярославль накануне отставки губернатора Дмитрия Миронова. Но в последний момент выбор пал на бывшего замглавы ФАС Михаила Евраева.

«Сенатором будет Костин, хотя в плане был Бурляев», — говорит ярославский собеседник “Ъ”. По его мнению, или договоренности со справороссами аннулированы, или с ними «договорились как-то по-другому». Николай Бурляев отказался комментировать “Ъ” свое включение в тройку кандидатов в Совфед, предложив дождаться результатов выборов и назначения сенатора. Виктор Костин сказал “Ъ”, что у него «был разговор» с Михаилом Евраевым на тему его выдвижения в верхнюю палату, и заявил о готовности стать сенатором. Вместе с тем он тоже предложил дождаться назначения одного из кандидатов.

Источник “Ъ” в руководстве СРЗП говорит, что у него нет информации по поводу назначения на сенаторский пост Виктора Костина. «Во всяком случае руководству партии не высказывали какое-либо недовольство (кандидатурой депутата Бурляева.— “Ъ”)»,— отмечает собеседник “Ъ”. По словам другого источника, «сценарий с Бурляевым в силе».

Политолог Александр Кынев считает «не очень удачной комбинацией» для Михаила Евраева отказ от предвыборной сделки с СРЗП, условия которой были оглашены публично. «В Ярославской области оба одномандатных округа на прошлогодних выборах в Госдуму выиграли эсеры,— напоминает эксперт.— Их переговорная позиция в связи с этим очень сильна, и позиции эсеров в целом в регионе очень сильны. Костин — авторитетная фигура и мог выступить как консолидированный кандидат региональной элиты на выборах губернатора, но этого не случилось. Бурляев в то же время совсем не региональный политик». Поэтому властям придется «придумывать что-то другое компенсационное» для СРЗП, предполагает господин Кынев: «Это может быть связано с выборами в муниципалитет Ярославля, которые также пройдут в единый день голосования».

Александр Тихонов, Ярославль; Андрей Винокуров, Мария Макутина