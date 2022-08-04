Дно обещает быть менее глубоким

Несмотря на ухудшение оценок общего роста мировой экономики в этом году, макропрогнозы по странам региона СНГ+ улучшаются. Спад объема ВПП, по прогнозам аналитиков, опрошенных Focus Economics, по-прежнему ожидается в России, Украине, Белоруссии и Молдавии. При этом оценка сжатия российской экономики в этом году сокращена с 9,3% до 8,1%, украинской — с минус 36,3% до минус 34,6%. Ключевым риском для экономик региона остается интенсификация конфликта между РФ и Украиной, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich, Reuters Фото: Gleb Garanich, Reuters

Прогноз состояния экономики в странах СНГ+ продолжает улучшаться — теперь, по консенсусной оценке экономистов, опрошенных Focus Economics, спад в этом регионе в 2022 году может составить 7,2% вместо ожидавшихся месяц назад 8,3%. В целях анализа к региону СНГ+ относят не только страны, являющиеся членами Содружества, но и Украину, Грузию и Туркменистан. Отметим, что прогнозы аналитиков для США, зоны евро, Японии и Китая снижены, что повлияло на глобальную оценку роста. Для этого года она уменьшена на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3%, для следующего — на 0,2 п. п., до 2,7%.

«Последствия конфликта на Украине сказываются на экономиках региона через растущую инфляцию, ослабление внешнего спроса и притока инвестиций, ключевым риском остается интенсификация конфликта»,— указывают в Focus Economics. Рост цен в среднем по региону в этом году ускорится до 15,7% с 7,4% по итогам прошлого года. Прогноз инфляции улучшен — с 16,4%, ожидавшихся в июле, в следующем году инфляция, как ожидается, замедлится до 9,4%. Для сравнения: глобальный прогноз предполагает рост цен в этом году на 7,9%, в следующем — на 4,8%.

Для российской экономики прогноз спада снижен с 9,3% до 8,1%. В следующем году, однако, ожидается более выраженное сокращение ВВП — на 2,5% вместо 2,1%. Рост инфляции в РФ в этом году может составить 16%, в следующем — 9% (месяц назад ожидались 17% и 9,7%). «Во втором квартале, вероятно, усилилось падение ВВП на фоне действия санкций, а также большого спада во внутреннем потреблении (о его динамике см. на этой странице.— “Ъ”). Внешний сектор тем временем смягчает темпы сжатия экономики, но сокращение поставок природного газа в Европу, а также продажа нефти в страны Азии с дисконтом снизит доходы от экспорта, а отсутствие необходимого импорта скажется на промпроизводстве»,— ожидают эксперты.

Наибольший спад среди стран региона по-прежнему прогнозируется для украинской экономики, которая сталкивается с рекордным падением экспорта и последствиями разрушения инфраструктуры. Впрочем, и в этом случае оценка улучшена — с минус 36,3% до минус 34,6% (в 2023-м — рост на 8,7% вместо 12%). В Белоруссии спад составит в этом году 6,3%, в следующем — 0,6% и будет самым резким за последние 27 лет. Экономике страны также грозят риски введения дополнительных санкций. Сокращение ВВП ожидается также в Молдавии — на минус 0,4% с ростом на 2,6% в следующем году.

Остальные страны СНГ+ сохранят положительные темпы роста. Наименее выраженным сокращение показателя по сравнению с прошлым годом будет в Азербайджане, где ожидается рост на 4,6% (поддержку экономике оказывают более высокие цены на энергосырье) и в Казахстане — плюс 3,3% (в этой стране негативное воздействие оказывает ужесточение монетарной политики для борьбы с инфляцией, а также ослабление внешнего спроса у основных стран—торговых партнеров — России, Китая и ЕС. Заметно улучшена оценка по Армении на этот год — с 1,9% до 3,7% (на следующий — понижена с 4% до 3,9%). Заметим, в ЕАБР прогнозируют еще более высокий рост ВВП этой страны (до 7%) на фоне притока туристов и увеличения спроса со стороны нерезидентов — рост секторов услуг и торговли за первое полугодие составил 26,9% и 10,7% соответственно.

Татьяна Едовина