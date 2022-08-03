Арест двойного назначения

Коптевский районный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о продлении срока условного осуждения столичному оппозиционеру, экс-депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой. В декабре 2020 года ее приговорили к двум годам лишения свободы условно по так называемой дадинской статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, и 23 декабря 2022 года административный надзор с госпожи Галяминой должны были снять. Однако ФСИН решила, что ее двукратная неявка в уголовно-исполнительную инспекцию в марте 2022 года, когда политик отбывала 30-дневный арест за призыв к протестам против спецоперации на Украине, должна караться продлением назначенного срока на тот же месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Галямина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Юлия Галямина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В карточке дела на сайте Коптевского суда отмечается, что иск ФСИН был зарегистрирован еще 5 июля, а в конце месяца переправлен в канцелярию. По данным Юлии Галяминой, суд пройдет 5 сентября, однако на сайте это пока не отмечено. В карточке указано, что надзорный орган ходатайствует «о продлении срока условного осуждения», ссылаясь на ч. 2 ст. 74 УК и п. 7 ст. 397 УПК. Эти нормы позволяют продлить не более чем на год испытательный срок для условно осужденного, если он уклонился от возложенных на него судом обязанностей или был привлечен к административной ответственности. Поводом для применения этой санкции, по словам госпожи Галяминой, послужил ее арест на 30 суток, назначенный Савеловским судом Москвы 5 марта по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Тогда политика обвинили за призывы в Telegram-канале выйти в центр Москвы и выразить несогласие со спецоперацией российских вооруженных сил на Украине. Из-за ареста она дважды не смогла явиться в инспекцию. «Я была бы не против, чтобы полиция свозила меня из спецприемника отметиться к тюремщикам — хоть проветрилась бы,— отметила госпожа Галямина.— Но, как известно, эти два ведомства не очень дружат. Так что месяц мне добавят в январе». Помимо продления срока ФСИН, по словам экс-депутата, будет ходатайствовать о назначении ей курса психокоррекции.

Напомним, 23 декабря 2020 года Тверской суд Москвы приговорил Юлию Галямину к двум годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком за неоднократное нарушение правил проведения митинга (ст. 212.1 УК РФ). Следствие обвинило ее в публикации в соцсетях призывов к несанкционированной акции в центре Москвы 15 июля 2020 года. В 2019 году она была дважды оштрафована за участие в протестных акциях, а уголовное дело по «дадинской» статье может быть возбуждено, если человек более двух раз за 180 дней привлекался к административной ответственности по ст. 20.2.

До истечения условного срока суд также запретил оппозиционеру преподавать и избираться на выборные должности. Из-за последнего запрета госпожа Галямина, досрочно лишенная депутатского мандата в марте прошлого года, не смогла участвовать в выборах в Госдуму-2021 и в муниципальных выборах в Москве, которые пройдут в сентябре 2022 года. Госпожа Галямина неоднократно заявляла, что не согласна с предъявленными ей обвинениями, считает их политически мотивированными и направленными на отстранение ее от выборов. В то же время она продолжила заниматься политической деятельностью и, в частности, подготовкой оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты.

19 июля ФСИН вручила Юлии Галяминой предупреждение о возможной замене условного срока на реальный и ужесточении ограничений действующего наказания. В качестве повода инспекция привела тот же мартовский административный арест, однако сама активистка не ждала слишком серьезного наказания. Ранее она заявляла, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России, которые намечены на 2024 год.

Юрист правозащитного проекта «ОВД-инфо» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Дмитрий Пискунов отмечает, что с формальной точки зрения ФСИН имеет право выходить в суд с подобным ходатайством. «Есть два вида взыскания за нарушение условно осужденными требований приговора: продление испытательного срока или замена условного осуждения на реальное. Так что все могло быть хуже». Однако «если факт нарушения создается искусственно и вины человека нет, например он был на лечении, находился под стражей, в суде», то применение подобных санкций «недопустимо и незаконно», считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. «Смысл подобных санкций, заложенный в них законом, заключается в реакции на недобросовестное, незаконопослушное поведение условно осужденного. Поэтому их применение незаконно, когда человек по независящим от него причинам даже не мог предупредить о невозможности своей очередной явки на отметку в уголовно-исполнительную инспекцию. Суд при рассмотрении ходатайства о продлении испытательного срока обязан проверять его обоснованность и должен отказать в удовлетворении необоснованного ходатайства»,— заключает юрист.

Кира Хейфец