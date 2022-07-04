Кандидатов по осени недосчитают

Партия «Новые люди» (НЛ) в воскресенье выдвинула кандидатов на осенние муниципальные выборы в Москве. Хотя НЛ может регистрировать своих выдвиженцев без сбора подписей, в ее список вошли 580 человек — в два с лишним раза меньше, чем число разыгрываемых мандатов (1417). Ранее список утвердили в КПРФ: партия, также имеющая парламентскую льготу, выдвинула 984 кандидата, хотя тоже планировала почти 100-процентное покрытие. На этой неделе конференция по выдвижению пройдет в «Яблоке», и, по информации “Ъ”, кандидатов и у этой партии будет меньше, чем предварительно запланированные 300 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Презентация списка «Новых людей» прошла на открытой площадке в Крылатском. На ней выступили руководители московского отделения и лидер партии, депутат Госдумы Алексей Нечаев, который сразу же предупредил собравшихся, что теперь «не только партию будут обливать дерьмом, но и каждого из вас лично». «На самом деле это очень интересно, надеюсь, такой опыт вызовет у вас азарт, а не грусть»,— попытался он подбодрить соратников.

Во время презентации активисты фотографировались на фоне стендов со своими фамилиями, среди них отдельной группой ходили люди в футболках «Команда Якубовича». Сам глава Тверского округа Яков Якубович в мероприятии не участвовал: он несколько месяцев вел в НЛ образовательные семинары, но в итоге заявил о самовыдвижении. «Из 12 кандидатов от нашей команды в Тверском районе НЛ выдвинули 8. Не все для себя посчитали возможным выдвинуться от партии»,— написал политик в своем Telegram-канале. Не было и сторонников национал-демократа Романа Юнемана, который тоже планировал выдвинуть часть своей команды от НЛ. Но он заверил “Ъ”, что НЛ «отказали в выдвижении заранее» и политики «расстались на хорошей ноте».

Часть активистов, не вошедших в списки НЛ, выступила более резко. Сообщения с критикой партии начали появляться в соцсетях за месяц до конференции. Чаще всего НЛ обвиняли в выдвижении «спойлеров» или «договоренностях с мэрией»: например, активист из района Нагорный Роман Мамаев заявил, что его «сняли по звонку из префектуры в управу района». Источники “Ъ” в НЛ говорят, что «браковали» кандидатов с противоположной идеологической позицией, в частности, по спецоперации на Украине, а также тех, кто мог бы нанести партии «потенциальный репутационный ущерб». Отвергнутые кандидаты уверены, что их исключение стало причиной сокращения итогового списка: изначально НЛ хотели обучить до 3 тыс. кандидатов и половиной из них закрыть все вакантные места, но по факту будут претендовать только на половину разыгрываемых мандатов.

Планы партии не совпали с желаниями активистов, пояснил “Ъ” Алексей Нечаев: на обучение записалось меньше людей, чем планировалось, в том числе и потому, что «многие из них поняли: муниципальный депутат — это не лавры, а много работы на земле и под землей, включая канализацию и прочие малоприятные вещи». Кроме того, НЛ не захотели повторять опыт «Яблока» на выборах 2017 года и становиться «платформой для выдвижения» кандидатов других взглядов, добавил лидер партии: «Мы вели переговоры с разными кандидатами, но такого, чтобы с кем-то были договоренности, а потом мы отказали, не было. Было несколько ярких депутатских групп, но они не были готовы интегрироваться в партию. А выдвигаться от нашей партии людям, которые хотят строить свою, я считаю неправильным».

Собеседник “Ъ” в НЛ уверяет, что случаи, когда какие-то люди выпали из предварительных списков, единичны и в основном связаны с идеологическими разногласиями: «Все-таки у нас есть определенные партийные позиции по тем или иным вопросам, в том числе и по спецоперации. И если у человека другая позиция, он не может баллотироваться от нас. Но мы с каждым проговорили все эти моменты и ни с кем не разошлись плохо». Источник также отрицает, что проверки кандидатов проводились по инициативе властей: по его словам, это было желание самих НЛ, ведь точно такие же идеологические «сверки» проводят и другие партии.

На прошлой неделе список из 984 кандидатов утвердила КПРФ, изначально планировавшая выдвинуть около 1,5 тыс. человек, и некоторые активисты тоже заявили, что им отказали в выдвижении из-за разногласий с партией. Например, Алексей Журавлев из Некрасовки сообщил, что вместо него «поставили партийца, не проживающего и, более того, ничего не сделавшего для данного избирательного округа». В ряде случаев кандидаты снимались сами, чтобы «не подставлять» Компартию: так сделал обвиненный в публикации «экстремистской символики» депутат Академического района Левон Смирнов, который не сможет баллотироваться, если суд признает его виновным.

Глава московского горкома КПРФ Николай Зубрилин сказал “Ъ”, что отказы получили кандидаты, которые «не прошли все этапы по подбору кадров и своевременно не выполнили оформительские процедуры». Тем, кого обвиняют в публикации экстремистской символики, партия тоже не отказывала, заверил коммунист: «Пока человек не ограничен законом для выдвижения на выборы в качестве кандидата, мы не можем брать на себя такую ответственность, чтобы лишать его гражданских прав и свобод». Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов назвал одной из причин отказов «судимости в прошлом». Также КПРФ отказывала тем, чья позиция по спецоперации отличалась от партийной, кто имел «мутные связи с политическими оппонентами из стана либералов», использовал «русофобские и антисоветские высказывания в публичном поле»,— но это было «задолго до конференции», отметил господин Попов.

Источники “Ъ”, знакомые с ходом муниципальной кампании КПРФ, подтверждают, что накануне конференции списки массово не перетряхивали: во всяком случае, со стороны руководства партии такие инструкции не поступали. «В нашем районе готовы были взять максимум людей из числа обычных активистов в обход партийных. Все зависит от райкомов и их руководства, но исключение активистов — точно не генеральная линия партии»,— говорит один из собеседников. Другой активист уверен, что исключения были «не дискриминационные»: «Некоторые просто не смогли работать в команде, кто-то оказался не готов работать в принципе. С идеологической точки зрения партия тоже перестраховывалась, но проверки по этой линии велись в марте».

На 6 июля запланирована конференция по выдвижению кандидатов от «Яблока». Ожидалось, что партия, имеющая право регистрировать своих представителей без сбора подписей в 51 из 125 районов Москвы, выдвинет более 300 кандидатов. Но в итоге «яблочники» констатировали, что испытывают проблемы с набором и проверкой претендентов. Назвать “Ъ” хотя бы предварительную цифру одобренных кандидатов в партии отказались, но отметили, что она, «вероятно, будет все-таки меньше заявленной». При этом «яблочники» отмечают, что не стремятся к повторению опыта 2017 года и тщательно перепроверяют кандидатов, которые должны «полностью поддерживать официальную позицию партии по всем вопросам».

Кира Дюрягина, Елена Рожкова, Андрей Винокуров