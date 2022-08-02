Винус Уильямс тряхнула новизной

На Citi Open, стартовавшем в Вашингтоне турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 с призовым фондом $250 тыс., свой первый матч за последние 12 месяцев провела одна из самых известных теннисисток мира — семикратная победительница чемпионатов Большого шлема и экс первая ракетка мира Винус Уильямс. Она в трех сетах уступила малоизвестной канадке Ребекке Марино. Впрочем, в результате этого матча нет ничего удивительного. Повышенный интерес к нему вызван возрастом Винус Уильямс, которой недавно исполнилось 42 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Попробовав свои силы в Вашингтоне, Винус Уильямс в ближайшие недели намерена использовать и две другие wild card, которые ей предоставили в Торонто и Цинциннати

Фото: Rob Carr / Getty Images Попробовав свои силы в Вашингтоне, Винус Уильямс в ближайшие недели намерена использовать и две другие wild card, которые ей предоставили в Торонто и Цинциннати

Фото: Rob Carr / Getty Images

Появление в сетках профессиональных турниров теннисисток, принадлежащих к возрастной категории 40+, нельзя назвать регулярным явлением. Достаточно сказать, что на данный момент в мировом рейтинге, учитывающем результаты всех официальных состязаний, в том числе самого низкого уровня, таких спортсменок всего две, и их фамилии ничего не говорят даже самым продвинутым теннисным болельщикам. Правда, одна из них, американка Сильвия Шенк, занимающая 1406-е место, имеет крайне забавную статистику. За последний год она провела шесть официальных турниров с призовыми фондами от $15 тыс. до $60 тыс. и в пяти матчах из девяти не смогла взять ни одного гейма. Хотя ввиду возраста госпожи Шенк, которой уже минуло 58 лет, это неудивительно.

Если же говорить о более известных игроках, то из короткого списка самых возрастных ветеранов профессионального тура, сумевших обратить на себя внимание результатами в одиночном разряде, конечно, выделяется Кимико Датэ-Крумм. Отметив свое 40-летие в 2010 году, японка дошла до финала на турнире в Осаке. Для того чтобы стать самой возрастной теннисисткой, выигравшей титул WTA, и побить рекорд, установленный в 1983 году в Бирмингеме 39-летней Билли Джин Кинг, ей тогда не хватило самой малости — третьего сета, оставшегося за Тамарин Танасугарн из Таиланда.

Винус Уильямс, конечно, по сравнению с той же Датэ-Крумм — фигура гораздо более заметная. Пусть даже пик ее карьеры прошел около 20 лет назад, турниров Большого шлема в одиночном разряде она не выигрывала с 2008 года, а одиночных титулов WTA — с 2016-го.

Последние же громкие успехи Уильямс-старшей датируются 2017 годом, по ходу которого она доходила до финалов трех крупнейших соревнований — Открытого чемпионата Австралии, Wimbledon и итогового турнира WTA, а на финише заняла место в пятерке сильнейших теннисисток мира.

Вылетев в прошлом году в первом же круге на турнире в Чикаго, проводившемся перед US Open, Винус Уильямс очень долго не появлялась на публике, однако слухи о завершении ею карьеры оказались преждевременны. Она попробовала выступить в миксте на Wimbledon, где прошла один круг вместе с британцем Джейми Марреем, старшим братом Энди. А теперь вот получила в одиночке wild card сразу на трех турнирах — в Вашингтоне, Торонто, где также намерена сыграть Серена, и в Цинциннати. О чем говорит такая повышенная активность, пока неясно. Не исключено, что Винус Уильямс хочет понять, на что она способна и стоит ли пытаться продолжать активные тренировки. Если это так, то лучшей возможности, чем американская серия на харде, ей действительно не найти.

Матч против Марино, 111-й ракетки мира, прошедшей квалификацию, показал, что Уильямс-старшая выглядит отнюдь не безнадежно. В решающей партии она вела с брейком — 4:1, но затем уступила пять геймов подряд. «Пытаюсь избавиться от ржавчины»,— прокомментировала этот результат проигравшая, которая, по всей видимости, все еще не лишена мотивации и снова задумалась о возвращении в первую сотню. Пока же самой возрастной там остается 37-летняя эстонка Кайя Канепи — между прочим, четвертьфиналистка Australian Open этого года.

Евгений Федяков