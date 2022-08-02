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Коммерсантъ FM
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Винус Уильямс тряхнула новизной

42-летняя американка сыграла первый матч за год

На Citi Open, стартовавшем в Вашингтоне турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 с призовым фондом $250 тыс., свой первый матч за последние 12 месяцев провела одна из самых известных теннисисток мира — семикратная победительница чемпионатов Большого шлема и экс первая ракетка мира Винус Уильямс. Она в трех сетах уступила малоизвестной канадке Ребекке Марино. Впрочем, в результате этого матча нет ничего удивительного. Повышенный интерес к нему вызван возрастом Винус Уильямс, которой недавно исполнилось 42 года.

Попробовав свои силы в Вашингтоне, Винус Уильямс в ближайшие недели намерена использовать и две другие wild card, которые ей предоставили в Торонто и Цинциннати

Попробовав свои силы в Вашингтоне, Винус Уильямс в ближайшие недели намерена использовать и две другие wild card, которые ей предоставили в Торонто и Цинциннати

Фото: Rob Carr / Getty Images

Попробовав свои силы в Вашингтоне, Винус Уильямс в ближайшие недели намерена использовать и две другие wild card, которые ей предоставили в Торонто и Цинциннати

Фото: Rob Carr / Getty Images

Появление в сетках профессиональных турниров теннисисток, принадлежащих к возрастной категории 40+, нельзя назвать регулярным явлением. Достаточно сказать, что на данный момент в мировом рейтинге, учитывающем результаты всех официальных состязаний, в том числе самого низкого уровня, таких спортсменок всего две, и их фамилии ничего не говорят даже самым продвинутым теннисным болельщикам. Правда, одна из них, американка Сильвия Шенк, занимающая 1406-е место, имеет крайне забавную статистику. За последний год она провела шесть официальных турниров с призовыми фондами от $15 тыс. до $60 тыс. и в пяти матчах из девяти не смогла взять ни одного гейма. Хотя ввиду возраста госпожи Шенк, которой уже минуло 58 лет, это неудивительно.

Если же говорить о более известных игроках, то из короткого списка самых возрастных ветеранов профессионального тура, сумевших обратить на себя внимание результатами в одиночном разряде, конечно, выделяется Кимико Датэ-Крумм. Отметив свое 40-летие в 2010 году, японка дошла до финала на турнире в Осаке. Для того чтобы стать самой возрастной теннисисткой, выигравшей титул WTA, и побить рекорд, установленный в 1983 году в Бирмингеме 39-летней Билли Джин Кинг, ей тогда не хватило самой малости — третьего сета, оставшегося за Тамарин Танасугарн из Таиланда.

Винус Уильямс, конечно, по сравнению с той же Датэ-Крумм — фигура гораздо более заметная. Пусть даже пик ее карьеры прошел около 20 лет назад, турниров Большого шлема в одиночном разряде она не выигрывала с 2008 года, а одиночных титулов WTA — с 2016-го.

Последние же громкие успехи Уильямс-старшей датируются 2017 годом, по ходу которого она доходила до финалов трех крупнейших соревнований — Открытого чемпионата Австралии, Wimbledon и итогового турнира WTA, а на финише заняла место в пятерке сильнейших теннисисток мира.

Вылетев в прошлом году в первом же круге на турнире в Чикаго, проводившемся перед US Open, Винус Уильямс очень долго не появлялась на публике, однако слухи о завершении ею карьеры оказались преждевременны. Она попробовала выступить в миксте на Wimbledon, где прошла один круг вместе с британцем Джейми Марреем, старшим братом Энди. А теперь вот получила в одиночке wild card сразу на трех турнирах — в Вашингтоне, Торонто, где также намерена сыграть Серена, и в Цинциннати. О чем говорит такая повышенная активность, пока неясно. Не исключено, что Винус Уильямс хочет понять, на что она способна и стоит ли пытаться продолжать активные тренировки. Если это так, то лучшей возможности, чем американская серия на харде, ей действительно не найти.

Серена Уильямс попыталась вернуться на Wimbledon

Матч против Марино, 111-й ракетки мира, прошедшей квалификацию, показал, что Уильямс-старшая выглядит отнюдь не безнадежно. В решающей партии она вела с брейком — 4:1, но затем уступила пять геймов подряд. «Пытаюсь избавиться от ржавчины»,— прокомментировала этот результат проигравшая, которая, по всей видимости, все еще не лишена мотивации и снова задумалась о возвращении в первую сотню. Пока же самой возрастной там остается 37-летняя эстонка Кайя Канепи — между прочим, четвертьфиналистка Australian Open этого года.

Евгений Федяков

  • Газета «Коммерсантъ» №139 от 03.08.2022, стр. 12

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