У коммунистов забирают Асбест

Городская избирательная комиссия Асбеста (Свердловская область) отказалась заверить список кандидатов КПРФ на сентябрьских выборах в гордуму. По данным “Ъ”, коммунистов заподозрили в фальсификации: якобы одна из подписей в документах с их предвыборной конференции была фальшивой, в связи с чем комиссия даже подумывает обратиться в правоохранительные органы. КПРФ способна повторить успех пятилетней давности, когда партия взяла большинство в гордуме Асбеста, поэтому недопуск ее кандидатов к выборам может привести к громкому скандалу, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала в заверении списка кандидатов КПРФ на выборах в гордуму, которые пройдут 11 сентября. По данным источника “Ъ”, комиссия якобы нашла фальсификации в документе о выдвижении и планирует обратиться по этому поводу в региональное управление Следственного комитета. Как следует из заключения специалиста по криминалистическому почерковедческому исследованию, на которое опирается комиссия и с которым ознакомился “Ъ”, речь идет о фальшивой подписи в протоколе заседания счетной комиссии конференции свердловского областного отделения КПРФ, на которой 3 июля был выдвинут список кандидатов.

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев объяснил “Ъ”, что избирательная комиссия считает поддельной подпись работника областного аппарата КПРФ Александра Кожевникова. «Он постоянно находится на рабочем месте, и, естественно, он все это подписывал. Это все было в присутствии представителей ТИК, которые были на нашей конференции и никаких возражений не давали, никаких замечаний на конференции высказано не было. Подпись там стоит оригинальная, никаких сомнений нет»,— заявил господин Ивачев. Он также пообещал, что решение избиркома будет оспорено в вышестоящей комиссии или в суде.

Напомним, в 2017 году КПРФ победила на выборах в Асбестовскую городскую думу, получив 11 из 21 мандата (дума избирается исключительно по одномандатным округам). Три мандата достались «Справедливой России», по два — ЕР и ЛДПР, еще три депутата были самовыдвиженцами. В 2019 году несколько коммунистов, в том числе спикер гордумы Андрей Самари, лишились мандатов из-за претензий прокуратуры к их декларациям о доходах. После этого, несмотря на противодействие Компартии, председателем гордумы был избран депутат от «Справедливой России» Сергей Ларионов. Сейчас из 20 действующих парламентариев девять представляют КПРФ, пять — «Единую Россию».

По словам Александра Ивачева, на новые выборы партия выдвинула значительную часть действующих депутатов и «закрыла» своими кандидатами все округа. Среди выдвиженцев этого года — Наталья Крылова, которая тоже была лишена депутатского мандата из-за ошибок в декларации, но сумела вернуть его через суд. В своих соцсетях она написала, что подала жалобу и написала обращение к председателю избирательной комиссии Свердловской области Елене Клименко с требованием отменить решение Асбестовской ТИК.

По данным горизбиркома, этап выдвижения кандидатов продлится до 22 июля. На данный момент известно о заверении списка кандидатов «Единой России», из которого был исключен только один человек за непредставление документа о согласии на выдвижение. Кроме того, о намерении бороться за места в гордуме заявили шесть самовыдвиженцев.

В избирательной комиссии Свердловской области не смогли предоставить “Ъ” комментарий, сославшись на выходной.

По мнению политолога Сергея Мошкина, коммунисты способны повторить на нынешних выборах успех пятилетней давности, так как темы, которые они «отыгрывают», не потеряли своей актуальности: это и повышение пенсионного возраста, и предоставление льгот детям войны, и ряд других вопросов. «Лидер асбестовских коммунистов Наталья Крылова свою активность не снижала, а, наоборот, повысила. Поэтому страх прошлого поражения у "Единой России", безусловно, присутствует. Этим может быть обусловлено чрезвычайное внимание (к списку КПРФ.— “Ъ”), в том числе к подлинности подписи»,— рассуждает эксперт. Он также отмечает, что выборы в гордуму будут проходить одновременно с выборами свердловского губернатора, в которых планирует участвовать Александр Ивачев. «Если коммунисты не будут допущены к выборам в Асбесте, то у него будет хороший повод на конкретной локальной территории эту тему поднять и наиграть дополнительные очки, а скандал, безусловно, будет. Коммунисты неплохо умеют работать в информационном поле, и если их снимут, то они постараются об этом сказать максимально широко. Но губернатору (Евгению Куйвашеву.— “Ъ”) и его кампании это не угрожает»,— резюмирует господин Мошкин.

Мария Игнатова, Екатеринбург