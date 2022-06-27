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Коммерсантъ FM
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Налоги выселяются из гостиниц

Отельеры просят обнулить НДС на допуслуги

Отельеры, получившие право не выплачивать пять лет НДС от выручки, получаемой за размещение гостей в номерах, посчитали эту меру господдержки недостаточной. Теперь участники рынка, ссылаясь на заметное сокращение загрузки объектов, просят власти освободить их от налогов за дополнительные услуги, включая питание, обслуживание в тренажерных залах, аренду конференц-залов. Доля этих услуг в общей выручке гостиниц может достигать 50%. Если это предложение будет принято, то бизнес сможет экономить до 10 млрд руб. в год. Но эксперты пессимистично оценивают шансы на дополнительные преференции отельерам, так как власти сейчас вынуждены в срочном порядке решать проблемы системно значимых отраслей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался протокол совещания в Минфине, где с участием Федеральной налоговой службы (ФНС) и «Опоры России» обсуждалась возможность обнуления с 2022 года НДС на дополнительные услуги гостиниц — питание, фитнес, SPA, аренду залов для конференций. Сейчас выручка от этих услуг облагается налогом в 20%. Один из участников встречи сообщил “Ъ”, что «правительство прорабатывает вопрос». В Минфине и ФНС не ответили на запрос “Ъ”.

В случае принятия инициативы отельеры смогут сэкономить около 10 млрд руб. в год, подсчитал руководитель проектов «НЭО Центра» Дмитрий Иванов. «Для бюджета это несущественная сумма, но правительство сейчас сконцентрировано на системно значимых отраслях, куда гостиничный бизнес не входит»,— отмечает эксперт. Тем более что в марте этого года отельеров уже освободили на пять лет от НДС с выручки, получаемой от размещения гостей в номерах, то есть по основному виду деятельности. Но участники рынка посчитали эту меру недостаточной, так как гостиничный рынок, не успев восстановиться от пандемии, опять оказался в кризисе.

В 2020 году отрасль потеряла иностранных туристов, обеспечивавших до 50% загрузки отелей в крупных городах, вернуть их из-за нынешнего геополитического напряжения станет сложнее, констатирует вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов. Он отмечает, что новый кризис ухудшил ситуацию: «Сейчас отельеры на юге страны страдают из-за ограничений на перелеты». По оценкам экспертов, спрос на курорты Краснодарского края этим летом упал на 10% год к году, а в Крыму — на 40%.

Параллельно с обращением к федеральным властям с просьбой предоставить отельерам налоговые льготы отраслевые объединения пытаются действовать через региональных чиновников. Так, в марте ФРиО направила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву письмо (копия есть у “Ъ”) с просьбой поддержать инициативу обнуления для гостиниц НДС при оказании допуслуг. Это критично для отрасли, так как в городских отелях доля допуслуг в выручке составляет 30%, а в загородных — свыше 50%, отмечает Вадим Прасов. С аналогичными просьбами в Ростуризм обращался и Российский союз предприятий туриндустрии, сообщил “Ъ” его президент Сергей Шпилько. В Ростуризме и правительстве Подмосковья не ответили на запрос “Ъ”.

Прежде всего необходимо устранить несбалансированное налогообложение при предоставлении услуг по питанию, считает господин Шпилько. Кафе рядом с отелем и заведение при гостинице, находясь в нескольких метрах друг от друга, оказываются в разных конкурентных условиях, считает он. «Если обособленные заведения общепита с выручкой до 2 млрд руб. освобождаются от НДС, то ресторан в отеле вынужден платить налог»,— говорит Сергей Шпилько.

Но ресторан, работающий при отеле,— монополист и имеет первоочередное право обслуживать проживающих в гостинице, возражает управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе: «Поэтому у них цены на блюда выше». Он говорит, что рестораторы, занимаясь оказанием допуслуг, например розничной торговлей, как сеть «Моремания», также вынуждены платить НДС за дополнительные доходы.

После сдачи номера в печать в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сообщили “Ъ”, что не получали письмо от Федерации рестораторов и отельеров. В областном правительстве напомнили, что вопрос изменения налогообложения гостиничного бизнеса находится в компетенции федеральных властей.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова

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