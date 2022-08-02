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Коммерсантъ FM
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До основанья, а затем

КПРФ хочет восстановить ликвидированную фракцию в гордуме Иркутска

Два последних депутата ликвидированной фракции КПРФ в городской думе Иркутска, некогда являвшейся второй по численности в парламенте, решили примкнуть к «Единой России». Тем не менее первый секретарь обкома Компартии и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил в понедельник о «твердых планах по возрождению фракции». В самой гордуме сомневаются, что у КПРФ есть такая возможность.

По мнению Сергея Левченко (слева), партия Геннадия Зюганова может и должна усилить свое влияние в Иркутске

По мнению Сергея Левченко (слева), партия Геннадия Зюганова может и должна усилить свое влияние в Иркутске

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По мнению Сергея Левченко (слева), партия Геннадия Зюганова может и должна усилить свое влияние в Иркутске

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В думу Иркутска 1 августа поступили заявления бывших членов фракции КПРФ Сергея Юдина и Алексея Колмакова о включении их в состав фракции «Единой России». Как пояснили в гордуме, заявления будут рассмотрены в августе на очередных заседаниях фракции и постоянной комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике. В случае принятия новых членов депутатское объединение единороссов вырастет до 16 человек, что позволит «более эффективно решать проблемы города и вопросы развития Иркутска с помощью партийных проектов и программ, принимать взвешенные решения, не уходя в межпартийные конфронтации», заявил руководитель фракции Алексей Распутин.

Напомним, 7 июля фракция КПРФ в иркутской гордуме прекратила существование после выхода из ее состава трех из пяти депутатов: согласно регламенту, во фракции не может состоять меньше трех человек. Решение о выходе приняли руководитель фракции Ростислав Белых, а также депутаты Ольга Клевцова и Андрей Стрельцов. Причиной, по их словам, стало отсутствие обещанной поддержки со стороны руководства партийной ячейки. Остававшиеся не у дел депутаты Юдин и Колмаков подтвердили “Ъ”, что примкнули к фракции единороссов добровольно. «Мы же взрослые люди»,— сказал господин Колмаков. Единоросс Распутин не был доступен для комментариев.

После выборов в 2019 году фракция КПРФ стала второй по численности в гордуме Иркутска: в нее входили восемь человек (больше было только у «Единой России» — 14 депутатов). При этом все они выдвинулись в гордуму от Компартии, не являясь ее членами. Однако в 2020 году из-за внутренних разногласий фракцию покинули три депутата — Юрий Коренев, Виталий Матвийчук и Александр Перевалов, которые до сих пор сохраняют внефракционный статус. Господа Белых, Клевцова и Стрельцов образовали группу «Иркутск социальный». Также в парламенте есть фракция партии «Гражданская платформа» и депутатское объединение «Стратегия социально-экономического развития».

Между тем в тот же день, 1 августа, экс-губернатор Иркутской области, а ныне депутат Госдумы и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко сделал заявление о намерении возродить распущенную фракцию. «У нас есть планы относительно усиления влияния партии в регионе. В частности, в настоящее время готовится вопрос о воссоздании фракции в думе Иркутска. Есть кандидаты, оформляются необходимые документы. Фамилии я пока назвать не могу, так как сначала нам необходимо завершить все процедуры»,— заявил он на пресс-конференции в Иркутске.

Депутаты гордумы, покинувшие фракцию КПРФ, отнеслись к планам господина Левченко с недоумением. «Туда (в новую фракцию.— “Ъ”) некому вступать. Возможно, имеются в виду Александр Перевалов и Виталий Матвийчук, находящиеся сейчас вне каких-либо групп и фракций. Но они еще два года назад вышли из фракции КПРФ и, насколько я помню, не выражали желания возвращаться»,— отметил Сергей Юдин. Алексей Колмаков тоже затруднился предположить, кто из его бывших коллег может составить костяк возрожденной фракции.

Иркутский политолог Юрий Пронин также сомневается в реализации представленных Сергеем Левченко планов, называя его заявление «сугубо политическим жестом» и «хорошей миной при плохой игре». «Ослабление областной ячейки КПРФ, как и влияния партии на внутреннюю политику,— процесс сугубо объективный, в немалой степени связанный с фигурой самого Левченко, который бессменно возглавляет обком уже на протяжении 30 лет. Никто из членов партии в открытую критиковать его не будет, но я уверен, что Сергей Георгиевич — очень авторитетный, но весьма тяжелый "чемодан без ручки" для партии. Пока он у руля, кризис в региональном отделении будет усиливаться»,— полагает эксперт. Поэтому накануне намеченных на 2023 год выборов в региональное заксобрание коммунистам «нужно принимать сложные антикризисные решения», заключает господин Пронин.

Влад Никифоров, Иркутск

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