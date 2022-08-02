Сибирь на распашку

ГК «Прогресс Агро», предприятия которой ранее входили в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски, продолжает активно интересоваться активами в новых регионах. В периметр группы могут войти около 13 тыс. га сельхозземель и молочная ферма в Хакасии. При относительной близости туристических или индустриальных объектов спрос на продукцию будет, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ГК «Прогресс Агро», чьи предприятия ранее входили в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски, интересуется активами в Сибири, рассказал источник “Ъ” на рынке. Вдаваться в детали он не стал. В профиле «Прогресс Агро» на портале HeadHunter в июле появились вакансии финансиста, главного агронома и юрисконсульта с переездом в село Устинкино в Хакасии. Первый кандидат должен выполнить финансово-экономический анализ предприятия, а второй — заняться развитием растениеводства и агрономической службы.

Речь может идти о расположенном в Устинкино СПК «Копьевский», который управляет около 13 тыс. га земель, а также молочной фермой. В сентябре 2021 года «Копьевский» был признан банкротом по заявлению Россельхозбанка из-за долга в размере 118,36 млн руб. Как следует из данных торгов, банк продавал эти права требований. А в июне в Арбитражный суд Хакасии заявление о замене кредитора «Копьевского» подала красноярская структура основанного Олегом Дерипаской «Русала».

В «Русале» заявили “Ъ”, что сельскохозяйственное производство хорошо вписывается в концепцию социальных программ компании. На вопрос о продаже активов с торгов и возможных претендентах там не ответили. Местный чиновник слышал, что новым инвестором «Копьевского» может стать «Прогресс Агро». В группе и Россельхозбанке на вопросы “Ъ” не ответили. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков говорит, что правопреемник Россельхозбанка сможет определять начальную цену продажи заложенного имущества, а активы будут продаваться единым лотом.

Основной бизнес «Прогресс Агро» сосредоточен в Краснодарском крае, где ей принадлежит десять молочно-товарных ферм, свиноводческие комплексы, производство мясных изделий, сахарный завод и т. д. Выручка группы в 2021 году — более 14,4 млрд руб. После введения санкций Минфина США в отношении господина Дерипаски в 2018 году он продал бизнес группе предпринимателей.

«Прогресс Агро» вошел в список агрохолдингов с наиболее заметным приростом земельного банка рейтинга BEFL 2022 года. По данным аналитиков, за год активы группы расширились на 36 тыс. га и к июлю достигли 147 тыс. га, что соответствует 36-му месту в списке крупнейших латифундистов. «Прогресс Агро» активно интересуется активами за пределами домашнего региона. В марте структура группы стала основным владельцем Тамбовской сахарной компании, которая владеет в регионе 35 тыс. га земель. А этим летом источники “Ъ” говорили, что «Прогресс Агро» рассматривает возможность приобрести около 30 тыс. га сельхозземель в Подмосковье у структур владельца «Большого города» Рустема Терегулова.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что в последние годы в Сибири собирают неплохой урожай зерна, но урожайность местных хозяйств все же в два-три раза ниже краснодарских. Кроме того, отмечает он, актив в Хакасии будет слишком далеко от основных производств «Прогресс Агро» и какой-либо синергии здесь не видно. Источник “Ъ” в крупном агрохолдинге добавляет, что выход на аграрный рынок Сибири требует осторожности: земля в регионе разная, и хороших угодий немного.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что молочное производство в Хакасии может быть нацелено на насыщение внутреннего рынка, особенно при наличии относительной близости туристических или индустриальных объектов. Как следует из оценок собеседников “Ъ” на рынке, на 13 тыс. га можно разместить одну крупную молочную ферму примерно на 3 тыс. голов мощностью около 30 тыс. тонн сырого молока в год. По данным Национального союза производителей молока и Milknews, собственное производство молока в Хакасии в 2021 году сократилось почти на 8%, до 129,1 тыс. тонн, а потребление продукции растет.

Анатолий Костырев