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Коммерсантъ FM
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Агрохолдинги доливают молоко

Основанная Олегом Дерипаской аграрная группа может выйти в Подмосковье

ГК «Прогресс Агро», предприятия которой ранее входили в основанный Олегом Дерипаской агрохолдинг «Кубань», рассматривает экспансию в Подмосковье. В этом регионе группа может приобрести около 30 тыс. га сельхозземель у структур Рустема Терегулова, которые подойдут под строительство ферм на 100 тыс. тонн молока в год. Спрос на сырье у местных переработчиков сохраняется, говорят эксперты, а в целом по стране производство молока составляет около 84% от необходимого уровня.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Структуры ГК «Прогресс Агро», чьи предприятия ранее входили в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски, рассматривают возможность приобрести около 30 тыс. га сельхозземель в Волоколамском районе Подмосковья, сообщили источники “Ъ”, слышавшие о сделке. Продавцом могут выступать структуры владельца «Большого города» Рустема Терегулова, чье состояние Forbes оценивает в $600 млн. Согласно ЕГРЮЛ, 30 июня гендиректором ООО «Стелми» в Волоколамске, на балансе которого могут быть участки, стал Ральф Дреерис. В СМИ его ранее называли одним из управляющих агробизнесом господина Дерипаски. Один из источников “Ъ” уточняет, что окончательных договоренностей о сделке пока не достигнуто. В «Прогресс Агро» и «Большом городе» на вопросы “Ъ” не ответили.

«Прогресс Агро» объединяет около 20 предприятий в Краснодарском крае. В числе активов — десять молочно-товарных ферм, два свиноводческих комплекса совокупно более чем на 70 тыс. голов, мясоперерабатывающий комбинат, сахарный завод и т. д. Земельный банк, по собственным данным,— 112 тыс. га. Выручка группы в 2020 году — 11,5 млрд руб. После введения санкций Минфина США в отношении Олега Дерипаски в 2018 году он продал бизнес группе предпринимателей.

Покупка сельхозземель в Подмосковье для «Прогресс Агро» может стать уже второй крупной сделкой за пределами домашнего региона в последнее время. В марте этого года структура группы «Рассвет-Тамбов» стала основным владельцем Тамбовской сахарной компании, которая владеет в регионе 35 тыс. га земель, а также развивала проект строительства сахарного завода. Таким образом, после закрытия сделки в Подмосковье «Прогресс Агро» может собрать под контролем 177 тыс. га и войти в 30 крупнейших российских владельцев сельхозземель.

Собеседники “Ъ” затруднились оценить среднюю стоимость сельхозземель в Подмосковье. В начале этого года агрохолдинг «Агроинновация» выкупил на торгах местное сельхозпредприятие «Ивашково», включая 3,7 тыс. га земель, за 150,55 млн руб. Таким образом, 1 га можно оценить примерно в 40 тыс. руб., а 30 тыс. га — в 1,2 млрд руб. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что в Волоколамском районе много земель вернули в севооборот. Здесь можно собирать вполне приличные урожаи пшеницы, ячменя, рапса и пастбищных кормов. Сейчас часть этих земель занимает агрохолдинг «Авангард», который производит молочную и мясную продукцию. В компании “Ъ” также не ответили.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что основной интерес для покупателя представляет развитие в Подмосковье молочного животноводства. Рынок молока до сих пор характеризуется высокой долей импорта, и у инвесторов есть еще возможности для роста, указывает он. В 2021 году производство молока в РФ оценивалось на уровне 32,3 млн тонн — 84,1% от уровня самообеспеченности этим продуктом. Кроме того, добавляет господин Сизов, власти Подмосковья ранее активно привлекали в регион именно операторов молочных ферм, так что здесь должен сохраняться набор мер поддержки для этого сектора. А спрос на сырое молоко и мясо в регионе остается высоким, отмечает Дмитрий Рылько.

По подсчетам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, на 30 тыс. га можно разместить две-три молочные фермы примерно на 12 тыс. голов. Возможную стоимость строительства предприятий он оценивает в 12–15 млрд руб., а мощность производства — около 100 тыс. тонн сырого молока в год. Как отмечает господин Белов, работающим в Московской области и Москве молочным заводам не хватает местного сырья и потребность в нем будет сохраняться.

Анатолий Костырев

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