«Мама, не волнуйся!»

В судьбе 15-летнего Никиты Никонова сконцентрировались, как лучи в лупе, особенности российской провинции. Прошлым летом мама попросила его отвезти на велосипеде мусор на помойку — в рабочем поселке Борисоглебский Ярославской области это не близко. Там Никита попал колесом в яму посреди дороги и сломал ногу. В больнице ему не давали обезболивающее, а нога срослась не так — на голени образовался лишний сустав. Теперь, чтобы это исправить, нужна сложная операция и дорогое оборудование. Никита мужественный и серьезный парень, он даже сам зарабатывает. Но почти 780 тыс. руб., необходимые для операции,— сумма совсем другого порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впереди у Никиты новые тяжелые испытания, но он не падает духом

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Впереди у Никиты новые тяжелые испытания, но он не падает духом

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Ольге, маме Никиты, позвонили, когда скорая помощь уже ехала к сыну. Она помчалась на место происшествия, почти ничего не соображая, заблудилась, опоздала — Никиту уже увезли. А произошло вот что.

— Я выкинул мусор на помойке и решил еще прокатиться. Ехал довольно быстро и вдруг вижу — яма поперек дороги. Не могу понять, кто и зачем ее выкопал,— в своей четкой и взвешенной манере рассказывает Никита.— Затормозил и колесом попал прямо в яму. Упал, обернулся назад, а нога торчит вбок.

Никита испугался, но присутствия духа не потерял. Прохожие вызвали скорую, и он ее дождался без слез и обмороков.

Может, помог предыдущий опыт. Как-то на футболе, когда Никита был еще маленький, ему попали мячом по пальцу руки. Больно было, но тренер сказал: не придумывай, ничего у тебя там нет, иди домой. Тренер, конечно, авторитет, но уж очень болела рука. Мама все-таки отвезла Никиту в травмпункт — рентген показал трещину, и мальчик целый месяц проходил в гипсе.

На этот раз было гораздо хуже: перелом обеих костей правой голени со смещением. Ольга приехала в травмпункт, и их с сыном на той же скорой повезли в Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) Ярославля.

— Я была в ужасе: нога вывернута в двух местах и висит. А Никита по сравнению со мной геройски держался, успокаивал: «Мама, не волнуйся!» — рассказывает Ольга.— Он всегда такой был. Спокойный, вперед не лезет, но и не боится. Пацаны его уважают.

В ОДКБ Никита полтора месяца пролежал, не вставая, на вытяжении — костям с помощью грузов придали правильное положение. Ну и как будто все — нога срослась. Никита хромал, но лечащий врач говорил, что это нормально. Просто мышцы ослабли от лежания, пройдет. Мальчик несколько месяцев проучился дома, потом с палочкой вернулся в школу.

А нога болела все сильнее, и спереди чуть ниже колена росла шишка, как будто еще одно колено. Это был ложный сустав: щель между обломками кости заполнилась фиброзной тканью, из-за которой соединение сохранило подвижность. Исправить это непросто. Нужно заново ломать ногу, а затем фиксировать кости в правильном положении с помощью так называемого гексапода — конструкции, которая проходит сквозь оба обломка и позволяет точно регулировать их взаимное расположение. Это могут сделать в ярославской клинике «Константа», с которой Русфонд давно сотрудничает. Ольга узнала об этой клинике благодаря травматологу-ортопеду Максиму Вавилову — он работает и в ОДКБ, и в «Константе».

Впереди у Никиты новые испытания, но он вовсе не падает духом. Раньше он увлекался хоккеем. Но какой же хоккей с такой ногой? Никита переключился на пинг-понг. Вообще лето проходит удачно. В июне они с другом устроились работать — помогали организовывать турнир по компьютерным играм. Закачивали игры, расставляли стулья в парке, а потом еще и следили, чтобы участники не жульничали. «Все играли честно»,— подводит итог Никита.

Заработать удалось 7 тыс. руб., еще 3 тыс. руб. получил в день рождения. А нужно 60 тыс. руб.: Никита с приятелем хотят купить айфоны, чтобы можно было нормально играть в знаменитую PUBG — «PlayerUnknown’s Battlegrounds». Причем купить хотят именно на свои собственные деньги. Так что следующим летом друзья опять пойдут работать, теперь на фабрику — уже договорились.

— Там задача в том, чтобы делать отверстия, я подробностей пока не узнавал,— говорит Никита.— Работа — пять дней в неделю, и можно при желании брать еще субботу. Я точно возьму.

Когда отдыхать? После работы, спокойно отвечает на мой вопрос Никита. В планах — прогулки с пацанами и игры с племянниками: у его старших сестер на двоих трое сыновей в возрасте от года до трех.

— Сначала я их сам тащил играть, а теперь они меня — подходят, подползают и ведут. Как же я им откажу-то,— улыбается Никита.

Я не сомневаюсь, что он сумеет купить айфон, победит в PUBG и вообще все устроит в своей жизни как надо. Но вот с операцией на ноге ему все-таки надо помочь.

Для спасения Никиты Никонова не хватает 744 683 руб. Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «В результате сложного перелома правой ноги и последующего консервативного лечения у Никиты образовалось искривление оси голени и сформировался тугой ложный сустав верхней трети правой большеберцовой кости. Мальчик испытывает боли при ходьбе, сильно хромает. Помочь в этом случае может только многоэтапное хирургическое лечение. Мы предлагаем провести его по специальной методике, под контролем рентгена и компьютерного программирования. Это позволит максимально точно исправить образовавшиеся деформации. Никита сможет нормально ходить и вести активный образ жизни». Стоимость операции 777 683 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 744 683 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Никонова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Никиты — Ольги Владимировны Никоновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Алексей Каменский, Ярославская область