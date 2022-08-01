Заемщикам не хватает каникул

Граждане стали чаще жаловаться на отказы банков в кредитных каникулах или реструктуризации. Количество подобных претензий увеличилось с апреля минимум на 10–15%. Банкиры говорят о несоответствии заявок требованиям законодательства, а также о фальсификации сведений о доходе. Но эксперты отмечают, что банкам невыгодно реструктуризировать кредиты, так как это может негативно сказаться на резервах и капитале. Тем более что число обращений будет только расти, особенно со стороны заемщиков, бравших кредиты по высоким ставкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Банки стали чаще отказывать заемщикам в реструктуризации кредитов как по собственным программам, так и по кредитным каникулам (106-ФЗ), следует из жалоб на форуме banki.ru. Так, число жалоб на сложности с предоставлением каникул в июле составило несколько десятков, почти на треть превысив показатель июня. В проекте ОНФ «За права заемщиков» подтверждают увеличение числа жалоб на отказы в реструктуризации банковской задолженности физлиц. По оценке правозащитников, к середине лета по сравнению с апрелем их стало больше на 10–15%.

В ЦБ на запрос “Ъ” о количестве предоставленных банками реструктуризаций и кредитных каникул, а также доле отказов не ответили. Опрошенные банки из топ-50 также неохотно раскрывали информацию. В Почта-банке говорят, что в июле получили и одобрили около 9 тыс. заявок, в то время как на начало апреля к банку обратилось около 5 тыс. заемщиков за кредитными каникулами. В Абсолют-банке заверили, что число заявок на кредитные каникулы в их банке изменилось «незначительно». В ПСБ отметили, что количество заявок сократилось на треть по сравнению с апрелем. При этом доля одобрений у банков на данный момент составляет 40–90%.

Вместе с тем, уточняет гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов, заемщики, которые брали кредит в марте—апреле по рекордным ставкам заинтересованы в пересмотре условий, поэтому число обращений заемщиков за реструктуризацией кредитов будет расти.

Количество заявок на кредитные каникулы по 106-ФЗ достигло десятков тысяч за первый месяц вступления их в силу (см. “Ъ” от 4 апреля). При этом доля одобрений колебалась в пределах 30–50%. Для сравнения, в период пандемии число обращений за кредитными каникулами в апреле 2020 года превысило сотню тысяч, и тогда более чем по половине заявок банки давали положительный ответ (см. “Ъ” от 23 апреля). По состоянию на 28 июля 2021 года было подано 3,78 млн обращений, из которых одобрено почти 60%.

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников называет основными причинами отказов непредставление документов, подтверждающих снижение дохода, а также фальсификацию сведений по источнику дохода при получении кредита. Также банк отказывает по обращениям, если просрочка длительная и уже предъявлен судебный иск к должнику, уточняет топ-менеджер.

Вместе с тем эксперты обращают внимание, что банкам невыгодно реструктурировать кредиты как по собственным, так и по госпрограммам. В случае признания кредита реструктурированным по программе банка необходимо увеличить резервы по таким ссудам. Если даже только 20% розничных ссуд будут системно реструктурированы, это негативно повлияет на прибыль и капитал банка, объясняет независимый эксперт Андрей Бархота. Вторая причина связана с поведением заемщиков. По статистике при реструктуризации клиент только в половине случаев восстанавливает платежеспособность, а для банка именно платежная дисциплина является приоритетом, отмечает эксперт.

Юристы подчеркивают, что у заемщика есть право на реструктуризацию. По словам старшего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Валерия Зинченко, это предусмотрено законом и раскрывается в рекомендациях ЦБ. В зависимости от условий и обстоятельств реструктуризации заемщиками могут использоваться разные механизмы защиты своих прав. Действенным и эффективным, полагает юрист, будет подача жалобы в территориальные управления ЦБ или обращение в территориальные подразделения Роспотребнадзора. Помимо этого, отмечает он, граждане могут обратиться в суд.

Юлия Пославская