Каникулы станут вечными

ЦБ планирует сделать кредитные каникулы, ставшие одной из мер поддержки граждан в кризисы, связанные с пандемией и военными действиями на Украине, постоянно действующим инструментом. Банки считают, что в результате вырастут их расходы, как следствие, стоимости кредитов. Правозащитники и эксперты называют меру необходимой для заемщиков, но опасаются, что банки просто будут массово отказывать клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ЦБ подготовил законопроект, по которому клиенты банков получат возможность брать кредитные каникулы по любому виду потребительских займов на постоянной основе, заявил на Петербургском международном юридическом форуме руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута. Сейчас документ проходит межведомственное согласование.

В ЦБ уточнили, что условием предоставления может быть стать доходов заемщика за два месяца, предшествующие месяцу обращения, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, подтвержденное документами. «Мы рассчитываем на поддержку этой инициативы правительством и Госдумой в силу ее высокой социальной значимости»,— подчеркнули в Банке России.

Глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил “Ъ”, что поддерживает инициативу по введению бессрочных кредитных каникул. Он добавил, что данный законопроект будет внесен в Госдуму к осени. Зампред Экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финуслуг Эльман Мехтиев, в свою очередь, напомнил, что еще в 2020 году экспертным советом была выдвинута подобная инициатива, в рамках которой предполагалось унифицировать ипотечные (353-ФЗ) и кредитные каникулы по потребительским кредитам (106-ФЗ), сформировать четкие критерии требований к заемщикам.

Однако банки с опасением относятся к «вечным» кредитным каникулам. По словам директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгения Сеньковского, в случае их введения возможно ухудшение мотивации клиента к погашению задолженности. «Перманентные каникулы приведут к увеличению операционных расходов банков на сопровождение кредитного портфеля соразмерно операционной нагрузке и потребности в дополнительных трудоресурсах»,— отмечает он. Директор департамента управления рисками банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич добавляет, что необходимо проработать положения законопроекта в части исключения злоупотреблений заемщиков правом.

По данным ЦБ, весной 2022 года банки получили более 205 тыс. обращений за кредитными каникулами от клиентов. Из них было одобрено около 72 тыс. заявок. Весной 2021 года клиенты подали более 244 тыс. заявок. Тогда кредитные организации удовлетворили примерно 60% заявок (менее 150 тыс.).

Эксперты сходятся во мнении, что постоянные каникулы необходимы. Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин объясняет, что кредитные каникулы по «потребам» могут быть особенно востребованны в случае роста безработицы на фоне ухода заметного числа иностранных компаний с российского рынка. «Сохранить платежную дисциплину поможет определение частоты каникул и условий повторного предоставления»,— уверен директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

Но у банкиров остается инструмент противодействия – отказ в предоставлении каникул. «Полагаю, что банки будут пересматривать внутренние условия заключения кредитных договоров, для того чтобы создавать меньше возможностей воспользоваться каникулами»,— полагает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По мнению директора фонда «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, банки будут стараться предложить клиентам реструктуризацию, так как это выгоднее кредитным организациям. Ценность кредитных каникул в соответствии со 106-ФЗ заключается в том, что кредитор не может отказать заемщику, если тот соответствует обозначенным в законе требованиям, подчеркивает эксперт. В случае немотивированного отказа банков в каникулах правозащитники советуют заемщикам обращаться в вышестоящие надзорные инстанции, в первую очередь в ЦБ, а также, поскольку речь идет о предоставлении потребительских услуг, в Роспотребнадзор и ФАС.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева