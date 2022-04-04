Заемщиков не пускают на каникулы

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Заемщики начали жаловаться на трудности с получением кредитных каникул, добиться их предоставления удается меньшинству обратившихся граждан. В банках отказы объясняют несоответствием требованиям, существующими просрочками или уже действующими каникулами. Эксперты признают условия программы слишком жесткими, считая нужным их изменить законодательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как показал опрос банков из топ-30, число клиентов, которые за первый месяц вступления в силу поправок к закону о кредитных каникулах (106-ФЗ) обратились с заявлением о предоставлении этой льготы, составляет уже десятки тысяч.

Так, в ВТБ за март получили около 7 тыс. заявок. В Райффайзенбанке говорят о 3,5 тыс. заявок, из которых удовлетворена примерно половина. Почта-банк «подключил каникулы» более 3 тыс. клиентов (число обращений не уточняется). В Росбанке говорят, что за март получили 1,2 тыс. заявок, из которых более 370 — удовлетворены. В ПСБ одобрили 45% из полученных более 500 обращений. Крупнейший на рынке розничного кредитования Сбербанк данные об обращениях не раскрыл. По мнению экспертов и конкурентов, количество заявок у банка могло достигнуть десятков тысяч.

Таким образом, исходя из данных банков, удовлетворяется только 30–50% заявок на каникулы. В ЦБ признают, что регулятор уже начал получать жалобы заемщиков, связанные с предоставлением кредитных каникул, хотя «пока их число незначительно». В проекте ОНФ «За права заемщиков» также говорят, что «наблюдают жалобы клиентов банков из-за сложностей с получением каникул».

Кредитные каникулы распространяются на ипотеку, потребительские кредиты, автокредиты, долги по кредитным картам. Длительность льготного периода составляет от одного до шести месяцев. Воспользоваться кредитными каникулами можно один раз по каждому договору.

Закон устанавливает лимиты займов, по которым могут быть предоставлены каникулы. Лимиты по ипотеке колеблются в зависимости от региона: по Москве это 6 млн руб., по Московской области, Санкт-Петербургу, регионам Дальневосточного федерального округа — 4 млн руб., по остальным регионам РФ — 3 млн руб. По автокредитам лимит составляет 700 тыс. руб., по потребительским кредитам — 300 тыс. руб., по кредитным картам — 100 тыс. руб. При этом учитывается не остаток кредита, который еще нужно выплатить, а первоначальная сумма.

Сами банкиры называют несколько основных причин отказа в каникулах. Так, в Райффайзенбанке объясняют подавляющее большинство отказов (95%) тем, что кредит не подходит под условия программы, в частности сумма превышает максимальную, установленную в законе, или доход снизился менее чем на 30%. В «Ренессанс Кредите» добавляют, что банк может отказать, если клиент находится в просрочке, возникшей до 1 марта. В «Уралсибе» говорят, что причиной отказа может быть наличие действующих ипотечных каникул.

В службе финансового уполномоченного (омбудсмена) уточняют, что у банка «при немотивированном отказе клиентам в предоставлении кредитных каникул могут возникнуть риски» — в первую очередь имущественная ответственность перед должником, в том числе по возмещению убытков. Заемщик вправе обратиться в суд с иском о признании соответствующего отказа незаконным и понуждении банка к изменению условий договора, объясняют там.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, закон о предоставлении кредитных каникул необходимо скорректировать. Она считает, что справедливо было бы зафиксировать расчет лимитов исходя из остаточной суммы долга на момент подачи в банк заявки на каникулы.

При этом госпожа Лазарева предупреждает, что достаточно трудно будет получить кредитные каникулы заемщикам, которые потеряли работу, написав заявление по собственному желанию, так как у них, по сути, нет никакого подтверждения, что они действительно безработные, кроме биржи труда. Кроме того, у многих граждан могут возникнуть серьезные проблемы с подтверждением снижения своего дохода, добавляет эксперт: «У существенной части населения регулярный ежемесячный доход плюс-минус на 25% состоит из фиксированного оклада, а основную часть зарплаты составляют бонусы, премии и проценты с продаж или с оплаты оказанных услуг. А формы справок, подтверждающих и объясняющих отсутствие этих доходов, правительство пока не разработало и до сих пор не дало соответствующих указаний на места».

Юлия Пославская