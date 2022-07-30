Импортеры заместили рубль

Неделя завершилась уверенным ростом курса мировых валют относительно рубля. Доллар в ходе пятничной биржевой сессии преодолевал отметку 62 руб./$, а курс юаня закрепился выше 9 руб./CNY. Ослаблению российской валюты способствовало окончание налогового периода, активизация роста спроса на валюту со стороны импортеров, а также игра на ожиданиях нового бюджетного правила и валютных интервенций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу, 29 июля, курс доллара на Московской бирже впервые с начала июля поднимался выше уровня 62 руб./$. В ходе торгов он вырастал более чем на 1,45 руб., до отметки 62,27 руб./$, максимума с 7 июля. По итогам торговой сессии курс остановился возле отметки 61,6 руб./$, прибавив за неделю 4,3 руб. Курс евро в ходе торгов достигал отметки 63,72 руб./€, также максимума с 7 июля, а закрылся на отметке 62,5 руб./€, прибавив за неделю 4,2 руб. Более сильный рост в процентном отношении отмечался в китайском юане, курс которого вырос на 8,7%, до 9,33 руб. При этом обороты в китайской валюте были рекордными — за неделю достигли 326 млрд руб. При этом объем торгов с долларом превысил 600 млрд руб., а с евро был менее 300 млрд руб., что было сравнимо с показателями предшествующей недели.

Ослабление российской валюты произошло на фоне завершения налогового периода. В понедельник компании уплатили в бюджет НДПИ, НДС и акциз на общую сумму более 1 трлн руб. В четверг компании завершили уплату налога на прибыль. По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, снижение продаж валюты наблюдается и со стороны экспортеров, особенно вне нефтегазового сегмента. Давление на курс рубля оказало и завершение дивидендного периода, когда экспортеры активно продавали валюту для расчетов с бюджетом и акционерами, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Эффект усиливает постепенное восстановление спроса со стороны импортеров. По словам старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича, о росте импорта свидетельствуют зеркальные данные основных торговых партнеров. Постепенное увеличение спроса на валюту благодаря восстановлению импорта по мере переориентации поставок с Запада на Восток отмечает Михаил Васильев. «Учитывая высокую торговую активность с юанем и сезонные факторы, отчасти рост валют отражает и активизацию импортеров»,— соглашается руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Растет спрос на валюту и со стороны локальных игроков на фоне шагов финансовых властей. Так, решение ЦБ снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8%, сильнее, чем ожидали аналитики (см. “Ъ” от 23 июля), привело к падению привлекательности сбережений в рублях, тем более что ЦБ других стран активно повышают ставки. «Снижение ключевой ставки уменьшает привлекательность рублевых депозитов и повышает относительную привлекательность других инструментов инвестирования, включая валютный рынок. Кроме этого, вслед за снижением ключевой ставки уменьшаются ставки по кредитам, что повышает спрос на импорт, а, следовательно, на валюту»,— поясняет Михаил Васильев.

Спрос на валюту поддерживается активностью крупных игроков, продолжающих закладываться на скорую корректировку бюджетного правила. Но все зависит от размеров валютных интервенций. По оценке Евгения Локтюхова, их запуск должен способствовать движению курса доллара в зону 70–80 руб./$, более фундаментально обоснованному и комфортному для правительства РФ. При этом, учитывая санкционные ограничения и ликвидность, власти могут приобретать лишь юань. Поэтому для успешного воздействия валютных интервенций на курсообразование необходимо обеспечить канал оттока долларов из страны, в том числе и через пару доллар—юань.

Вместе с тем к концу августа курс доллара может выйти в зону 67–70 руб./$, оценивает господин Локтюхов. При этом участники рынка не исключают локальных откатов курса ниже уровня 60 руб./$. Как отмечает Михаил Васильев, «это может происходить в дни расчетов за продажу газа в Европу за рубли и конвертации валютной выручки».

Виталий Гайдаев