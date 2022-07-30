Квартиры отделались деньгами

Цены на строительные материалы, необходимые для проведения ремонта, за год выросли почти на 20% в Москве и почти на 10% в Санкт-Петербурге. Основная причина — сокращение ассортимента некоторых импортных брендов, что уже создает угрозу дефицита по ряду позиций. Российская продукция сильно зависит от иностранного сырья и оборудования, и вряд ли рост ее доли поможет стабилизировать цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По итогам второго квартала 2022 года стоимость материалов для проведения ремонта в Москве выросла на 19,9%, до 8,1 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — на 9,9%, до 8,6 тыс. руб. за 1 кв. м, год к году. Об этом говорится в совместном исследовании Infoline и крупного продавца стройматериалов СТД «Петрович». Относительно первого квартала, когда цены на строительные материалы в связи с падением курса рубля достигали максимумов, средняя стоимость ремонта в городах снизилась почти на 8% и 17% соответственно. На это повлияли в том числе снижение ключевой ставки ЦБ и рост доступности кредитов, отмечают аналитики.

По данным Infoline и СТД «Петрович», во втором квартале из-за сложностей в поставках готовой продукции и компонентов в Москве и Санкт-Петербурге продолжился рост цен на обои, герметику, сантехнику, строительную химию, сухие строительные смеси. Представитель онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» говорит, что год к году на площадке средние цены на стройматериалы выросли на 10–15%, что связано в том числе с прекращением поставок некоторых брендов. Директор по маркетингу СТД «Петрович» Игорь Колынин ожидает образования дефицита по ряду позиций, что приведет к очередному витку роста стоимости товаров. Представитель Leroy Merlin и совладелица сети «Максидом» Мария Евневич “Ъ” не ответили.

Руководитель отдела мониторинга цен в ГК «Гранель» Елена Миронова отмечает рост издержек на косметический ремонт, в том числе на работы, примерно на 30% к аналогичному периоду 2021 года. В эконом-сегменте стоимость ремонта 1 кв. м площади постепенно снижается, а в премиальном — цены остаются высокими из-за дефицита, уточняет коммерческий директор Pridex Александр Алейников. По его словам, доступный ассортимент некоторых зарубежных брендов сокращается, что дает возможность поставщикам удерживать высокую стоимость даже в условиях укрепления рубля. Несмотря на реорганизацию логистических цепочек, на данный момент рынок во многом зависит от имеющихся остатков на складах, что также добавляет неопределенности, добавляет он.

По словам Елены Мироновой, из-за отсутствия поставок из Европы на рынке ощущается нехватка лакокрасочных материалов, плитки и сантехники. Кроме того, есть проблемы с поставками строительной химии, труб и фитингов, сухих смесей и герметики, добавляет господин Алейников. Несколько позиций строительных и отделочных материалов включены в перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров в пятом пакете санкций ЕС, принятом 8 апреля в связи военными действиями на Украине. Среди них — краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, черепицы из керамики и др.

Представитель «ВсеИнструменты.ру» говорит, что в перспективе на российский рынок будут выходить новые торговые марки строительных материалов, которые «стабилизируют цены». Но Александр Алейников отмечает, что ассортимент в эконом-сегменте в основном состоит из российской и китайской продукции, которая производится из компонентов, закупаемых у западных поставщиков. Гендиректор Infoline Иван Федяков отмечает, что за границей закупается значительный процент сырья для создания российских красок, а 70% производства строительно-отделочных материалов зависит от импортного оборудования. Елена Миронова также считает, что дальнейшее удорожание отделки в перспективе неизбежно, в том числе из-за нехватки квалифицированной рабочей силы.

Консультант Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова ожидает, что спрос на DIY-товары на этом фоне будет снижаться в среднесрочной перспективе. «Те, кто планировал ремонт, но может его отложить — сделали это. Кроме того, россияне максимально вложились в строительные товары в самом начале кризиса»,— указывает она.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова