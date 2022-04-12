Санкцтехника под замену

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Логистические сложности, ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, а также новые санкции ЕС против России грозят проблемами с ассортиментом строительных и отделочных материалов. Через несколько месяцев DIY-сети ожидают нехватку сантехники, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования, а пока распродают существующие запасы. Участники рынка рассчитывают заменить часть позиций за счет местных производителей, но и у тех есть сложности с закупкой сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

О начавшихся перебоях с поставками сантехники, трубопроводных соединительных элементов — фитингов, инструментов и строительной химии рассказали два источника “Ъ” в крупных DIY-сетях. На текущий момент участники рынка распродают существующие запасы, нехватка товаров станет заметной в течение ближайших двух месяцев, оценивает один из собеседников “Ъ”.

В онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» говорят, что наполненности складов у их поставщиков хватит на три-четыре месяца.

Ключевая проблема — запрет на поставки из ряда западных стран, в основном инструментов, сантехники и садовой техники, говорят в компании.

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев говорит, что у участников рынка возникли как сложности с доставкой товаров из-за логистических ограничений, так и проблемы с проведением оплаты поставщикам и производителям из других стран. Он отмечает дефицит вентиляционного оборудования и вентиляторов, автоматики, комплектующих для систем отопления, оборудования для водоотведения. Дефицит импортных материалов у подрядчиков ГК «Гранель» достигает 10–15%, добавляет вице-президент группы Александр Кушнарев.

Ситуацию осложняет и пятый пакет санкций ЕС против РФ, принятый 8 апреля в связи с проводимой военной операцией на Украине.

В перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров попал ряд наименований строительных и отделочных материалов.

Среди них — различные краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов, черепицы из керамики и др. По словам источника “Ъ” в DIY-рознице, продающиеся в РФ лакокрасочные материалы обычно местного производства, а компоненты для них импортировались в том числе из ЕС. Он рассчитывает, что ряд компонентов удастся заменить китайскими аналогами. «ВсеИнструменты» также планируют замещать товар российскими производителями и сильными игроками из Китая.

Но с поиском замены также будут сложности. Как рассказывает источник “Ъ” на рынке, российские производители унитазов, раковин и биде делают его из белого каолина, до 90% поставок которого до недавнего времени шли из Луганска. Аналогичная ситуация с кафельной плиткой, добавляет он. Другой собеседник “Ъ” в отрасли указывает, что доставка материалов из Китая также затруднена нехваткой контейнеров и начавшимися ограничениями из-за COVID-19 в Шанхае. «Если раньше продукцию возили через Новороссийский порт, то теперь исключительно по железной дороге напрямую или через Владивосток»,— говорит он. Совладелица DIY-сети «Максидом» Мария Евневич уточняет, что доставку из Китая осложняет и отказ контейнерных перевозчиков Mediterranean Shipping Company, CMA CGM и Maersk работать в России.

Евгений Мовчан, гендиректор DIY-сети «Петрович», «Ведомостям», 11 апреля: «Поставки западных брендов, которые формально покидают Россию, продолжатся, пусть и с наценкой за логистику».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что сантехника и сложная электроника — наиболее уязвимые категории для российского DIY-рынка. По его словам, российские производители сантехники в перспективе смогут переориентироваться на китайский каолин, однако он будет в несколько раз дороже из-за логистики. Сложный электроинструмент также станет проблемой в обозримом будущем, считает эксперт. Как отмечает господин Бурмистров, поставивший на паузу работу в стране производитель электротоваров Schneider Electric не заменить китайскими поставщиками из-за несопоставимого качества. Единственный в России производитель электроинструмента полного цикла Bosch также заявил о проблемах с поставками комплектующих, напоминает эксперт.

В Leroy Merlin и СТД «Петрович» комментарии не предоставили. В сети «Бауцентр» подтвердили “Ъ”, что испытывают сложности с логистикой, отметив, что говорить о дефиците преждевременно. Мария Евневич считает, что уход или приостановка работы в стране отдельных брендов не приведут к дефициту в товарных категориях.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что Россия продолжает наращивать мощности по производству керамической сантехники, потому дефицита в этом сегменте не прогнозируется. По итогам января—февраля 2022 года выпущено 2,4 млн единиц продукции, а доля импорта в январе — 13%.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова