Дистанционная десятина

Доля россиян, работающих удаленно, невелика, но остается стабильной, несмотря на ослабление противоэпидемических ограничений,— это 10–11% всего персонала, следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно полученным данным, доля «дистанционщиков» среди мужчин и женщин примерно одинакова, молодежь удаленно трудится чаще, чем люди среднего возраста, из дома больше работают жители больших городов с материальным положением выше среднего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Катерина Евгеньева, Коммерсантъ Фото: Катерина Евгеньева, Коммерсантъ

В России сформировалась устойчивая группа работников с удаленной занятостью — в 2021 году она составляла 11% работающих, в 2022-м — 10%, следует из данных опроса ВЦИОМа. Большинство россиян (76%) сейчас, как и в 2021 году (75%), работают в офисе/на предприятии. 9% сотрудников трудятся в гибридном формате (офлайн и частичная «удаленка», за год их доля сократилась на 3 процентных пункта).

Доля работающих удаленно практически одинаковая среди мужчин и женщин (10% и 11% соответственно). К этому формату больше тяготеют более молодые сотрудники: работники в возрасте 18–24 лет трудятся удаленно в три раза чаще (19%), чем в возрасте от 45 до 59 лет (6%). В то же время в категории 60 лет и старше доля «удаленщиков» уже 12% — почти столько же работающих удаленно в возрасте от 25 до 34 лет (13%).

Дистанционный работник, согласно опросу, чаще имеет хорошее материальное положение (19% в этой группе работают из дома), занят в сфере IT (36%), в СМИ (35%), в финансах и страховании (23%). Удаленная работа имеет и географическую специфику — в Москве, Санкт-Петербурге и в городах-миллионниках опыт работы из дома есть у 36–38% сотрудников, что почти в два раза выше, чем в сельской местности и в небольших населенных пунктах (17–20%).

В большинстве случаев (65%) работники трудятся из дома по собственной инициативе, хотя почти четверть таких сотрудников вынуждены работать вне офиса по желанию руководства (24%). С возрастом доля тех, кто перешел работать на дому по инициативе работодателя или коллег, возрастает и в группе 60+ достигает 37% (среди молодежи 18–24 лет таковых 14%).

В числе причин выбора удаленной работы респонденты ВЦИОМа прежде всего назвали ее удобство — об этом заявили 82% опрошенных. Оно объясняется возможностью легче совмещать рабочие и домашние дела (85%), работать эффективнее (65%) и грамотно организовывать рабочий процесс (59%). Отметим, что за год работающие на «удаленке» стали чаще говорить об ее удобстве (плюс 18 процентных пунктов к 2021 году) и о наличии в ней плюсов (плюс 37 пунктов). В то же время среди недостатков такого режима опрошенные указали ненормированный (62%) или увеличенный (35%) рабочий день, отвлекающие факторы (31%) и отсутствие рабочего коллектива (24%).

Как следует из ранее опубликованной статистики международной консалтинговой компании PwC, схожие с Россией доли работающих в удаленном или гибридном формате сейчас существуют в большинстве развитых стран. Как следует из опроса PwC, 16% сотрудников компаний в мире работают удаленно постоянно, при этом большинство работников в возрасте от 22 до 65 лет заявили, что работают так время от времени. В США, по оценкам исследовательского центра Pew Research Center, удаленно работают уже шесть из десяти сотрудников, чьи трудовые обязанности можно выполнять из дома. По данным PwC, в других странах, как и в РФ, вероятность работать удаленно выше у сотрудников относительно молодого возраста с материальным положением выше среднего.

Анастасия Мануйлова