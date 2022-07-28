«Норникель» добывает по-старому

«Норникель» мог увеличить EBITDA по итогам первого полугодия на 14–20%, до $6,5–6,8 млрд, считают собеседники “Ъ”. Компания сообщила о росте производства основных металлов в первом полугодии из-за эффекта низкой базы прошлого года, когда на добычу негативно влияли аварии на основных рудниках. «Норникель» не попал под санкции, однако пока неясно, насколько общая неопределенность сказалась на объемах и ценах его продаж. Основным риском для производственной программы компании остаются поставки запчастей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Норникель» смог выполнить производственную программу в первом полугодии, несмотря на вызванные санкциями косвенные эффекты — нарушение логистики поставок и необходимость замещения иностранного оборудования. Выпуск никеля вырос на 26%, до 100 тыс. тонн, производство меди выросло на 18%, до 204 тыс. тонн, палладия — на 8%, до 1,4 млн унций, платины — на 1%, до 321 тыс. унций. Рост производства металлов объясняется эффектом низкой базой, так как в 2021 году останавливалась работа рудников «Октябрьский» и «Таймырский».

Собеседники “Ъ” на рынке полагают, что с учетом средних цен в первом полугодии 2022 года можно ожидать, что EBITDA «Норникеля» за этот период составит от $6,5 млрд до $6,8 млрд, что на 14–20% выше уровня первого полугодия 2021 года. В то же время остается неопределенность относительно того, как общая ситуация повлияла на объемы и цены реализации продукции «Норникеля» во втором квартале. Компания собирается опубликовать отчетность по МСФО за первое полугодие 2 августа.

Ключевым риском для производственной программы «Норникеля» являются проблемы с поставками техники и запчастей, сообщил старший вице-президент компании Сергей Степанов, комментируя итоги полугодия.

По его словам, «Норникель» придерживается прежнего прогноза выпуска в целом за 2022 год, согласно которому компания должна произвести 205–215 тыс. тонн никеля, 365–385 тыс. тонн меди, 2,4–2,7 млн тройских унций палладия и 604–667 тыс. унций платины.

В июле президент компании Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК говорил, что «Норникель» работает над альтернативной цепочкой поставок своих металлов, ориентированной на Китай и рынки Юго-Восточной Азии, хотя порт Роттердама пока не отказывал в приеме грузов компании. Альтернативная цепочка строится через порт Танжер в Марокко. Кроме того, «Норникель» создает новый логистический центр в ОАЭ. «Все это, конечно, стоит денег и является таким косвенным дополнительным налогом на санкции, можно называть. Тем не менее все эти действия мы предпринимаем»,— говорил Владимир Потанин.

Владимир Потанин, основной акционер «Норникеля», в интервью телеканалу РБК 5 июля: «Мы готовы под наших партнеров прогнуться так, чтобы им было удобно с нами работать. То есть различного рода ухищрения, я бы так сказал, и различного рода жесты вежливости — это пожалуйста, но до определенного предела».

«Норникель» не находится под западными санкциями, но в британский черный список попал президент и основной акционер ГМК Владимир Потанин. Если бы эти санкции затронули компанию, то Лондонская биржа металлов (LME) должна была бы запретить продажи металла «Норникеля», как она это делала в 2018 году с алюминием «Русала» из-за санкций США. В июле Reuters со ссылкой на источники сообщил, что LME уведомила некоторых членов своего комитета, что не будет запрещать металл «Норникеля», поскольку на компанию не распространяются санкции Великобритании.

Производственные результаты комфортно укладываются в январские планы компании, даже с небольшим превышением по отдельным металлам, говорит глава аналитической группы «Ренессанс Капитал» по металлургии и горнодобывающему сектору Борис Синицын. Пока влияния проблем в цепочках поставок на объем производства не наблюдается, хотя возможно накопление запасов непроданного металла по итогам первого полугодия. «У "Норникеля" длинный цикл между добычей и производством конечного металла, поэтому, если и было какое-то истощение запасов и материалов, критичное для производства, мы это увидим лишь ближе к началу 2023 года»,— говорит аналитик.

Евгений Зайнуллин