Gloria Jeans примерит иностранец

На фоне массового исхода иностранных топ-менеджеров крупный продавец одежды и обуви Gloria Jeans, напротив, привлек руководителя из-за границы. Новым гендиректором компании стал бывший топ-менеджер итальянской модной группы OVS S.p.A. и американской Gap Исмаил Сейс. Под его контролем Gloria Jeans может расширить бизнес в условиях ухода с местного рынка глобальных конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новым гендиректором операционной структуры Gloria Jeans стал Исмаил Сейс, узнал “Ъ” из данных ЕГРЮЛ. Человек с такими именем и фамилией ранее работал на руководящих должностях в итальянской группе OVS S.p.A., под управлением которой 2 тыс. магазинов одежды OVS, UPIM и Stefanel. В 2016–2018 годах господин Сейс возглавлял в OVS S.p.A. отдел международных операций, а затем был назначен генеральным менеджером. До прихода в OVS S.p.A. он был руководителем отдела франшизы американской производителя и продавца одежды Gap. В январе 2022 года OVS S.p.A. сообщила об уходе Исмаила Сейса из компании в связи с его планами заняться проектами за границей.

Gloria Jeans — один из крупных российских производителей и продавцов одежды, обуви и аксессуаров под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Также работает в Казахстане и Белоруссии. По собственным данным, на ноябрь 2021 года управляла 635 магазинами. Выручка за девять месяцев 2021 года выросла на 40,4% год к году, до 42,7 млрд руб. Бенефициар Gloria Jeans — ростовский предприниматель Владимир Мельников, чье состояние Forbes в 2021 году оценивал в $700 млн. В Gloria Jeans не ответили на вопросы “Ъ”, связаться с Исмаилом Сейсом не удалось.

Управляющий партнер Transearch International Станислав Алексеев уверен, что договоренности Gloria Jeans с Исмаилом Сейсом были достигнуты до начала военной операции на Украине и геополитического кризиса. По его словам, обычно такие переговоры идут минимум несколько месяцев, также топ-менеджеру необходимо было выполнить обязательства перед предыдущим работодателем. Как отмечает господин Алексеев, у Gloria Jeans исторически было стремление найти для управления иностранного специалиста. Привлечение руководителя с обширным международным опытом — системная и принципиальная позиция создателя Gloria Jeans, добавляет гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, в компании работали топ-менеджеры из головных офисов Benetton, Adidas, Sears, Levi`s и т. д.

Предыдущий опыт Gloria Jeans с привлечением иностранного топ-менеджера закончился довольно быстро. В конце 2018 года гендиректором компании стала экс-глава Victoria`s Secret Шарен Терни, но менее чем через год покинула эту должность. В Gloria Jeans тогда сообщали “Ъ”, что госпожа Терни перешла в совет директоров. А источники “Ъ” считали, что она могла не сработаться с основателем компании, который, вероятно, отказался делиться полномочиями. Затем Gloria Jeans возглавляла бывший операционный директор Алина Скиба, а в 2021 году пост гендиректора занял сам Владимир Мельников.

По словам Станислава Алексеева, минимальный срок контрактов с иностранными топ-менеджерами — один год с пролонгацией, но это зависит от пакета для кандидата: чем больше срок, тем обычно больше выплат и льгот. Как отмечает госпожа Лебсак-Клейманс, текущая модель развития Gloria Jeans не предполагает революционные шаги, а подразумевает поиск более привлекательных локаций для магазинов, продолжение роста средней площади магазинов и расширение ассортимента. Но на фоне массового оттока международных сетей одежды локальный игрок с такими ресурсами и компетенциями может начать и более активную экспансию, продолжает эксперт. С началом военной операции РФ на Украине об уходе или приостановке работы на российском рынке объявили испанская Inditex (сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear), шведская H&M Group, Uniqlo и др.

Анатолий Костырев