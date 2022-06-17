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Коммерсантъ FM
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Шопингу сносу нет

Граждане потянулись за одеждой

Потребители, привыкнув к закрытым магазинам западных брендов, вынуждены переориентироваться на покупку одежды и обуви российских марок. Это привело к росту посещаемости точек продаж fashion-ритейлеров на 2%, чего не было с марта, и к увеличению товарооборота на треть. Но в целом рынок торговой недвижимости пока далек от восстановления.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Focus Technologies, посещаемость магазинов fashion-ритейлеров в торгцентрах Москвы на 22–23-х неделях года (с 30 мая по 12 июня) превысила показатели аналогичного периода прошлого года на 2%, количество чеков за тот же период выросло на 12%, товарооборот — на 32%. Заметный рост товарооборота связан с увеличившейся конверсией (доля клиентов, которые совершают покупки) и подорожанием товаров, поясняют аналитики.

В первой половине июня товарооборот арендаторов торгцентров из числа fashion-ритейлеров значительно вырос по сравнению с апрелем—маем, подтверждает директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина. «11–13 июня мы видели скачок активности, но это может быть связано с праздничными днями»,— говорит управляющий партнер фонда ITD Properties Инесса Самохвалова.

Весной посещаемость fashion-магазинов в московских торгцентрах отставала от показателей прошлого года. Причина этого — массовое закрытие магазинов крупных зарубежных брендов, генерировавших трафик, и общее падение активности потребителей в начале кризиса. Так, в мае трафик fashion-магазинов, по данным Focus Technologies, отставал от уровня прошлого года на 25%, количество чеков — на 19%, товарооборот — на 5%. Руководитель направления исследований Focus Technologies Михаил Васильев связывает июньский рост с отложенным спросом: «После потребительского ажиотажа в первые дни кризиса многие покупатели сократили свои расходы, а сейчас у них появилось желание новых покупок».

Прирост посещаемости и продаж сейчас виден в магазинах российских ритейлеров, которые стали основными бенефициарами ухода зарубежных брендов,— это, например, Gloria Jeans, Lime, «Твое», перечисляет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Президент Baon Илья Ярошенко говорит, что в начале июня в магазинах сети трафик вырос. Президент Zenden Андрей Павлов отмечает рост выручки в последние две недели. Важными факторами господин Ярошенко называет установление летней погоды и стабилизацию валютных курсов. В OR Group указывают и на активные сезонные распродажи ритейлеров, направленные на стимулирование покупательского спроса.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева предполагает, что к шопингу население стимулируют также начавшийся сезон отпусков и эмоциональная стабилизация. «Всеобщая паника сменилась принятием новой реальности: пыл покупателей остыл, они хотят дальше совершать покупки»,— поясняет она. Но глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько предупреждает, что объективной картина станет, очевидно, в сентябре: пока на потребителей сильно влияет сезонный фактор.

Зафиксированный рост потребительской активности в fashion-сегменте пока не привел к общему восстановлению рынка торговой недвижимости. По оценкам Focus Technologies, 6–12 июня Index Mall (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в целом всех торгцентров Москвы был ниже на 13%, чем годом ранее. Это немного лучше результата предыдущих двух недель, когда разрыв оценивался в 15%. Но кардинальной смены тренда господин Васильев в условиях закрытия части магазинов не ждет.

По словам эксперта, в других сегментах ритейла пока не наблюдается роста трафика как у fashion-ритейлеров. «Трафик магазинов электроники по-прежнему низкий. С одной стороны, это может быть связано с тем, что отложенный спрос у покупателей еще не возник, с другой — наблюдается определенный дефицит товаров из-за санкций»,— отмечает господин Васильев.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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