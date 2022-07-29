В строке поиска — Латинская Америка

«Яндекс», чьи возможности развития в Европе и США оказались ограниченны, если не исчезли совсем в результате военных действий РФ на Украине, осваивает новое направление экспансии. Холдинг усиливает присутствие в Латинской Америке. Технологический сектор региона начал активно развиваться во время пандемии, а в российско-украинском конфликте власти стран Латинской Америки в основном занимают сдержанно-отстраненную позицию. В результате «Яндекс» нанимает там сотрудников в подразделения по доставке, развивает образовательные сервисы и предлагает метеорологические услуги для бизнеса. Но сильных конкурентов в регионе уже достаточно, причем не только локальных, от китайской Didi до американской UberEats.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За девять дней до начала боевых действий России на Украине «Яндекс» в презентации к годовому отчету отмечал, что его «широкое и расширяющееся географическое присутствие способствует дальнейшей международной диверсификации». Прошлый год для компании ознаменовался запуском ярких имиджевых проектов за рубежом: в США дроны «Яндекса» начали разъезжать по кампусам Университета штата Огайо и Университета Аризоны по соглашению с сервисом доставки Grubhub, а в Лондоне и Париже заработал аналогичный «Яндекс.Лавке» сервис доставки продуктов. Подразделение «Яндекса» по разработке системы управления базами данных ClickHouse было выделено в отдельный бизнес в США и привлекло $300 млн инвестиций.

Но 24 февраля реальность одной из крупнейших в стране технологических компаний, «российского Google», изменилась до неузнаваемости. Зарубежные проекты «Яндекса» упоминались в новостях уже только в связи с закрытием или приостановкой. Холдинг заморозил фудтех-проекты в европейских столицах и отозвал своих роботов из американских университетов (после решения Grubhub прекратить сотрудничество). Тестирование беспилотных автомобилей «Яндекса» в штате Мичиган также остановлено. В примечании к отчету за первый квартал, вышедшему в апреле, «Яндекс» сообщил, что вынужден «сократить или остановить инвестиции как в России, так и за рубежом».

Все не найдется

«Яндекс» испытал на себе как последствия общего парового катка западных санкций и внутрироссийских проблем, так и специфические претензии. В основном они связаны с работой поисковика и агрегатора новостей. В марте бывший руководитель «Яндекс.Новостей» (работал в компании с 2005 по 2012 год) Лев Гершензон публично назвал сервис «ключевым элементом в сокрытии информации». Как позднее посчитала «Новая газета. Европа», доля заголовков государственных СМИ в основных категориях «Яндекс.Новостей» выросла с 29% в 2005 году до 73% в начале 2022 года. В отличие, например, от Google, «Яндекс» убрал из своей поисковой выдачи сайты СМИ, заблокированных из-за освещения событий на Украине,— «Медузы», «Медиазоны», Deutsche Welle (все они объявлены иноагентами), BBC и так далее.

В то же время, в отличие от многих российских медиа, компаний и банков, официальных санкций «Яндекс» во многом избежал. В санкционные списки ЕС в связи с «ролью "Яндекса" в формировании информационной среды в России» попали управляющий директор группы Тигран Худавердян, а также ее сооснователь и гендиректор Аркадий Волож (оба позднее покинули свои посты). Господин Худавердян отдельно попал под санкции Великобритании и Канады, в последнем случае — как «агент российской дезинформации» наряду с руководителями государственных СМИ.

«Яндекс» поспешил дистанцироваться от ставших токсичными сервисов: уже в середине марта появилась информация о продаже «Яндекс.Новостей» и «Дзена» холдингу VK. Стороны официально объявили о сделке в конце апреля, однако ее структура и судьба самих ресурсов остаются туманными.

От проблем и ограничений это, впрочем, не спасло. Против самой компании на государственном уровне применили санкции страны Балтии: Латвия и Эстония запретили деятельность «Яндекса» как оператора такси, в Литве «Яндекс Go» был убран из местных разделов магазинов приложений. Власти этих стран обосновывали свои решения риском передачи персональных данных российским спецслужбам. Однако наиболее существенный урон нанесли решения не государств, а партнеров. Так, американская биржа NASDAQ приостановила торги бумагами целого ряда российских компаний, а разработчики браузера Mozilla Firefox исключили «Яндекс» из списка стандартных поисковиков. Даже проблемы с питанием дата-центра «Яндекса» в Финляндии, из-за которых тот перешел на работу от дизельных генераторов, были вызваны отказом местных энергетиков от сотрудничества.

Коснулась холдинга и кадровая проблема, ставшая общей для российских IT-компаний после начала конфликта. Елена Бунина, демонстративно покинувшая должность гендиректора «Яндекса» в России, в июне сказала The New York Times, что за рубежом остаются около 2,5 тыс. российских сотрудников.

Смена курса

Однако, как выясняется, далеко не все двери за рубежом оказались закрытыми, и речь идет не только об одиозных Иране и Эритрее. На днях «Яндекс» сообщил, что снимает все действовавшие с февраля ограничения на наем сотрудников в России. Но еще до этого компания достаточно активно нанимала сотрудников в проекты в сферах доставки и образования в Латинской Америке, свидетельствуют вакансии на страницах подразделений «Яндекса» в LinkedIn. Для службы доставки компания искала менеджера по развитию бизнеса в Перу, управляющего складом в Чили, для образовательного сервиса «Практикум» — научного руководителя по data science и копирайтера с владением португальским на удаленную работу в Латинской Америке, а также менеджеров по продажам конкретно в Мексике.

После начала военных действий России на Украине холдинг сосредоточился на развитии сервиса «Яндекс.Доставка» сразу на нескольких внешних рынках, говорит источник “Ъ” из числа аудиторов. По его данным, «Яндекс» активно нанимает сотрудников для работы над доставкой в Чили, Перу, ЮАР и Турции, а также планирует развивать запущенный в марте проект в Сербии. Также в июне в холдинге официально заявляли, что предоставляют технологии прогноза погоды компаниям из Мексики и Бразилии. Подробности присутствия «Яндекса» на этом рынке не разглашались, однако в сообщении отмечалось, что прогнозы будут полезны «в авиации и морских перевозках, страховании, ритейле, строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве».

«Практикум» в Латинской Америке работает под тем же брендом, что и в других странах, свидетельствует сайт сервиса. Курсы рекламируются в Бразилии, Чили, Эквадоре, Мексике и Аргентине. Сервисы доставки и прогноза погоды работают на зарубежных рынках под названиями, явным образом не связанными с материнским брендом «Яндекса»: первый использует вариацию бренда YanGo, запущенного в 2018 году в Кот-д`Ивуаре, второй — Meteum, исходно применявшийся только для обозначения технологии прогнозирования погоды.

В «Яндексе» заявили “Ъ”, что не раскрывают планы по расширению бизнеса, отказавшись обсуждать проекты в Латинской Америке. Говоря о присутствии «Практикума» в регионе, представитель компании отметил, что «Яндекс» больше года занимается «тестированием новых рынков», «чтобы студенты могли учиться и трудоустраиваться в любой стране мира». На просьбу “Ъ” уточнить причину использования отдельного бренда Meteum в «Яндексе» сказали, что на зарубежных рынках «представляют именно технологию и сосредоточились на разработке IT-решений для бизнеса». В приложениях к отчету за второй квартал «Яндекс» отметил, что реинвестирует прибыль с доставки в России и других странах СНГ в «расширение бизнеса на международных рынках». Отдельно холдинг раскрыл, что доля заказов такси на рынках вне России в июне выросла до 27% от их общего числа.

Удобренная почва

Латинская Америка в последние годы выглядит привлекательной, так как пандемия активно способствовала развитию местного технологического сектора. Компании региона в 2021 году привлекли более чем втрое больше инвестиций, чем годом ранее, $15,7 млрд, сообщала Всемирная ассоциация частного капитала (GPCA). Технологические компании из Латинской Америки во второй половине 2021 года нанимали сотрудников по всему миру активнее, чем конкуренты из других регионов, свидетельствует опрос сервиса Deel.

«Яндекс» выражал намерения выйти на этот рынок еще в 2011 году. «Европа, Латинская Америка, страны Азии имеют лишь по одному игроку поискового рынка. Именно они заслуживают хорошего конкурента Google»,— говорил тогда господин Волож на конференции TechCrunch Moscow. В октябре 2015 года компания выпустила в Бразилии и Мексике Yandex Launcher — оболочку, заменяющую стандартный интерфейс телефонов на Android, причем в Латинской Америке она появилась раньше, чем в РФ. Как отмечали «Ведомости», приложение работало и на маломощных смартфонах низшего ценового диапазона, которыми в основном тогда владело большинство жителей латиноамериканских стран. В марте 2018 года представлявшая «Яндекс» Мелисса Макдональд в интервью Webcertain TV говорила о планах компании представить в Бразилии сервисы интернет-поиска и интернет-рекламы.

На рынке Южной Америки работает более 300 крупных и средних компаний курьерской и экспресс-доставки. В Перу первую тройку представляют компании LAN Cargo S.A. Sucursal Peru (годовой оборот $93 млн), L.C. Busre ($69 млн) и DHL Express Peru ($56 млн). Рынок интернет-торговли Перу оценивается в $4 млрд по итогам 2021 года, по объему продаж он занимает 47-е место в мире между Грецией и Новой Зеландией, но вырос на 28% — почти вдвое больше, чем в среднем по миру (15%). С 2021 по 2025 год среднегодовой рост ожидается на уровне 8%, что выше прогнозного мирового роста за тот же период — 6%.

Ведущими игроками экспресс-доставки в Чили являются Sky Airline с годовым оборотом $200 млн, Kuehne + Nagel Limitada ($86 млн) и TNT Express Chile Limitada ($78 млн). Рынок интернет-торговли по итогам 2021 года оценивается в $7,2 млрд, он занимает 31-е место в мире между Колумбией и Финляндией. В прошлом году рынок вырос на 23%. Крупнейший интернет-магазин в Чили — Falabella.com с продажами $768 млн в год. На втором месте идет Ripley.com.cl с $605 млн и Lider.cl с $498 млн. На первую тройку приходится четверть всего рынка интернет-торговли в стране.

На рынке доставки готовой еды в Чили в последнее время обострилась конкуренция между иностранными игроками. В феврале китайский агрегатор такси Didi объявил о выходе в сегмент, где уже работают американская UberEats, уругвайская PedidosYa и колумбийская Rappi. В начале июля Didi запустил доставку готовой еды Didi Food и в Перу. Она уже работает в Мексике, Бразилии, Коста-Рике, Колумбии и Доминиканской Республике.

Метеорологическому бизнесу «Яндекса» в Южной Америке предстоит конкурировать с Grupo Climatempo — бразильским подразделением одного из крупнейших поставщиков таких услуг во всем мире, норвежской StormGeo. В марте 2021 года Climatempo объединилась с бразильской Somar Meteorologia, предоставляющей метеопрогнозы, а также океанографические услуги и оценки состояния окружающей среды. Объединенная компания считается одним из самых инновационных поставщиков в Южной Америке с ежемесячной аудиторией около 20 млн человек.

Сила воздержания

Мартовскую резолюцию Генассамблеи ООН с резким осуждением действий России поддержали, в частности, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Мексика, Уругвай и Парагвай. Воздержались Боливия, Куба, Сальвадор и Никарагуа. Их представители призывали Москву и Киев сесть за стол переговоров, критиковали США и НАТО за «создание напряженности в Европе» и даже, как никарагуанский лидер Даниэль Ортега, поддерживали РФ. Ключевой союзник РФ в регионе — Венесуэла, вероятно, прямо поддержала бы Москву, но из-за долгов по взносам ее отстранили от голосований. На санкционной карте мира Латинская Америка наряду с Африкой по-прежнему остается белым пятном. Несмотря на давление США, вводить односторонние ограничительные меры в отношении РФ латиноамериканцы отказываются.

Бренд «Яндекса» в Латинской Америке не общеизвестный, отмечает доцент Школы международных отношений Фонда Жетулиу Варгаса Оливер Штункель. Сейчас это может оказаться на руку. «Большинство сразу не узнают в нем российский бренд»,— пояснил эксперт, добавив, что при этом военные действия РФ на Украине в регионе воспринимаются «не так резко, как в Европе».

Рынки Латинской Америки в целом сейчас выглядят привлекательными для российских компаний, хотя международная экспансия компаний и затруднена в целом, полагает аналитик компании «Велес Капитал» Артем Михайлин. Он выделяет Бразилию как страну, похожую на РФ в плане структуры экономики и взаимодействия с населением: «У компании есть обкатанная на России модель, с которой она выходит на рынок, структурно похожий на российский». Господин Михайлин уточнил, что речь идет преимущественно об ориентированности Бразилии на экспорт.

«Яндекс» может делать выводы из неудачной попытки выйти на рынок Турции за счет своих информационных сервисов, отмечает господин Михайлин. В течение 2010-х годов «Яндекс» локализовал для турецкого рынка поисковик, навигатор и ассистента «Алису», в 2020 году коммерческий офис в Турции был закрыт. «Они не смогли отбить у Google какую-либо существенную долю. Поэтому они заходят на другие рынки с тем, в чем они более уверены и за счет чего они могут конкурировать, обеспечивать какую-либо жизнеспособную модель»,— сказал аналитик.

Вряд ли «Яндекс» будет выходить на рынки Латинской Америки со своими основными сервисами, считает управляющий директор бразильской онлайн-школы EBAC Online Андрей Анищенко. «Я думаю, что он будет представлять услуги в сегментах, которые еще не заняты, так проще выйти на рынок, и под них можно отдельно привлекать инвестиции»,— говорит он. Господин Анищенко отдельно отметил перспективы для «Практикума»: в регионе, по его словам, «очень большой рынок частного образования, в отличие от России».

Юрий Литвиненко, Евгений Хвостик, Никита Щуренков, Павел Тарасенко