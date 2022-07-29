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Коммерсантъ FM
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Цена вопроса

Виктор Хейфец о том, как латиноамериканцы смотрят на российские технологии

После череды проблем, возникших у российских бизнесменов на западных рынках, они начинают обращать внимание на Латинскую Америку. Чего же ждать предпринимателям на далекой Амазонке, куда потоком льются миллиарды венчурных денег, а число стартапов и электронные сервисы растут как грибы после дождя?

Сама по себе Россия и так уже вернулась в Латинскую Америку: товарооборот в $14–17 млрд перешагнул советский уровень, почти во всех странах региона гражданам РФ не нужна виза. Москва — серьезный игрок на энергетическом рынке континента как оператор нефтяных и газовых месторождений, поставщик оборудования для ГЭС и строитель АЭС. Латиноамериканцы нередко выступали в альянсе с Москвой в международных организациях. На фоне снижения влияния в регионе США не только россияне, но и китайцы, индийцы и турки все яснее обозначают свои позиции в регионе.

Однако есть и ряд «но». Структура торговли РФ с Латинской Америкой стабильна: экспортируется продукция с низкой добавленной стоимостью, да и покупается в основном сырье или тропические фрукты. Редкие исключения в виде строительства заводов по производству автомобилей, железнодорожных вагонов, как и проекты «Росатома», ситуацию радикально не меняют. Попытки расширить поставки южноамериканского мяса после 2014 года провалились. Российские бизнесмены в Латинской Америке ссылались на дистанцию или пытались войти на рынок нахрапом, без серьезного изучения местных особенностей. Все чаще они проигрывали в тендерах китайским конкурентам, получающим поддержку банков КНР. Наш же бизнес почти никогда не мог рассчитывать на аналогичную роль отечественных финансистов.

После 24 февраля многие латиноамериканские страны заняли осторожно нейтральную позицию, а то и прямо дистанцировались от Москвы. Наш партнер по БРИКС Бразилия, как и стремящаяся в него войти Аргентина, поддержала резолюцию ООН, которую Москва считает враждебной. Хотя почти все латиноамериканские страны решительно заявляют об отказе присоединиться к антироссийским санкциям Запада, тревожные звонки есть: аргентинские и чилийские поставки лития в РФ остановлены, а бразильский авиаконцерн Embraer сократил сотрудничество с Москвой. Многие местные бизнес-структуры предпочитают прислушиваться к западным партнерам, рынок которых более значим. Тем более что с учетом попадания многих крупных российских банков под санкции об их инвестициях в Латинской Америке можно практически забыть.

Латиноамериканцы с интересом смотрят на российские технологии, но постоянно думают: не повысит ли это риски в отношениях с США и ЕС? В условиях экономических кризисов, которые продолжают переживать Бразилия и Аргентина, это важнейший фактор. Наконец, логистические цепочки с Россией сейчас приходится выстраивать заново.

Конечно, тот же «Яндекс» может добиться локальных успехов на местных рынках, к примеру в Мексике, Чили, Аргентине и Бразилии, где очень четко обозначен тренд на цифровизацию экономики и образования. Чили и Аргентина в целом обладают сильными технологическими центрами, но не всегда — нужным количеством кадров, что может сыграть на руку российским IT-специалистам. Растущим и перспективным рынком выглядят службы доставки и такси. Правда, российскому бизнесу придется считаться с нерасторопностью многих местных работников (а нанимать придется именно их) — власти озабочены вакансиями для своих граждан в этой сфере, а не для иностранцев.

Виктор Хейфец, главный редактор журнала «Латинская Америка».

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