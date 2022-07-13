Российский футбол не выходит из демографического кризиса

Одной из проблем отечественного футбола уже более десятилетия остается крайне невысокий уровень интеграции в клубы высшего дивизиона молодых игроков. В минувшем чемпионате страны более пяти матчей в основе команд Российской премьер-лиги (РПЛ) провели лишь 32 футболиста, включая легионеров, которым на момент окончания первенства было не больше 21 года. Это неплохая цифра по сравнению с предыдущими сезонами, но доля таких игроков была повышена искусственно — бегством из России на фоне специальной военной операции на Украине большой группы иностранцев. При этом даже оно не заставило большинство клубов отказаться от модели, при которой молодежи фактически не находится места в составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Локомотив» больше других клубов РПЛ доверяет место в основе молодым игрокам, в том числе 18-летнему вратарю Даниилу Худякову

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ «Локомотив» больше других клубов РПЛ доверяет место в основе молодым игрокам, в том числе 18-летнему вратарю Даниилу Худякову

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Перед стартом открывающегося 15 июля очередного чемпионата России “Ъ” проанализировал возрастные характеристики составов клубов Российской премьер-лиги во всех сезонах начиная с 2009 года. Они подтверждают существование в отечественном футболе чрезвычайно серьезной проблемы. Речь об интеграции в основу клубов Российской премьер-лиги молодых игроков.

В эту категорию, пользуясь международной практикой и принятыми в ней стандартами, “Ъ” включал футболистов в возрасте, точно подходящем для выступлений за молодежную сборную в ближайших соревнованиях. Применительно к прошлому сезону, скажем, это означает, что они должны родиться после 1 января 2001 года, а не просто быть не старше 21 года. Причем в исследовании учитывались только игроки, сыгравшие как минимум 45 минут в по крайней мере пяти матчах чемпионата. И в этом смысле, например, опрос, который Championat.com недавно провел среди капитанов и тренеров команд РПЛ, определив 35 лучших молодых футболистов страны, не совсем показателен. Некоторым из представленных в нем футболистов, например, оказавшимся в топ-десятке Игорю Дивееву из ЦСКА, Даниилу Уткину из «Ахмата» и Эдуарду Сперцяну из «Краснодара», уже есть 22 года. А возглавившему рейтинг лучшему бомбардиру российского первенства Гамиду Агаларову из «Уфы» столько исполнится 16 июля.

2009 год был взят за точку отсчета по вполне очевидной причине. Дело в том, что предшествовавший ему сезон был безусловным пиком российского футбола.

В 2008 году «Зенит» завоевал Кубок UEFA, сборная России — бронзу чемпионата Европы по футболу, а сразу несколько ее игроков вскоре после австрийско-швейцарского взлета подписали контракты с клубами из ведущих лиг, включая клубы-гранды. К примеру, Андрей Аршавин отправился в «Арсенал», а Юрий Жирков — в «Челси». Такого спроса на россиян в новом веке никогда не было.

В тот момент возникло представление о том, что российский футбол научился не так уж плохо готовить и «доводить» игроков, работая в том числе на перспективу и собственное будущее, и цифры отчасти это подтверждали. В 2009 году в чемпионате России, еще не перешедшем на формат «осень-весна», было 40 футболистов (из них пять иностранцев), подпадающих под жесткие критерии, обозначенные условиями исследования.

Но дальше ситуация радикально изменилась.

Число «настоящих» молодых игроков, пользующихся доверием в клубах премьер-лиги, резко — до 25 человек — рухнуло уже в 2010 году, а в 2013-м их осталось уже всего десять. Спустя год число таких футболистов достигло исторического минимума — пяти.

А что-то похожее на подъем произошло после периода стагнации. В 2017 году в РПЛ был 21 молодой игрок из основы или близкий к ней. В течение трех сезонов, сыгранных перед прошедшим, количество молодых футболистов оставалось примерно одинаковым: 25, 23, 20.

Падение доли молодежи в клубах совпало и с общим падением российского футбола, за без малого полтора десятилетия пережившего единственный прорыв — в виде выхода сборной в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. В таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), формируемой еврокубковыми результатами клубов, Россия еще до весенних санкций, изолировавших ее от международных выступлений, успела скатиться в подвал первой десятки, а в тренде во время дискуссий о будущем ее футбола закрепился тезис о в принципе сомнительных перспективах отрасли — как раз в свете скромного притока талантов в нее и то ли неумения, то ли нежелания клубных руководителей интегрировать их в основу.

В этом смысле минувший сезон можно принять даже за маленький прорыв. В чемпионате России наконец сыграли как минимум пять матчей в основе больше трех десятков молодых игроков — 32 (пять из них были легионерами). Но прорыв этот весьма формальный.

Львиная доля клубов РПЛ по-прежнему предпочитает обходиться или практически без молодежи, или вообще без нее. Сразу три клуба — чемпион «Зенит», а также «Ахмат» с «Уфой» — не использовали по ходу турнира никого из футболистов, родившихся после 1 января 2001 года. В «Сочи», ЦСКА, «Урале» и «Химках» было по одному такому игроку, в «Динамо», «Спартаке», «Рубине» и «Арсенале» — по два.

В значительной степени иллюзию прорыва обеспечили три клуба. «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов» дали сыграть в основе как минимум в пяти матчах чемпионата в общей сложности 15 молодым игрокам.

Это фактически половина от всего их отряда в РПЛ. Но есть важный нюанс. Появление на поле краснодарской и ростовской молодежи состоялось на финишном отрезке сезона и было спровоцировано исключительно чрезвычайными обстоятельствами, а именно бегством из этих клубов на фоне военной спецоперации России на Украине легионеров, чьи места и заняли дублеры. По сути, исключением из живучей российской тенденции был только «Локомотив». Появление в основе железнодорожников всех шести молодых игроков — Сергея Бабкина, Максима Петрова, Даниила Худякова, Артема Карпукаса, Марка Мампасси и Алексиса Бека-Бека — не имело привязки по срокам к спецоперации, зато укладывалось в обнародованную клубом стратегию, направленную в том числе на понижение среднего возраста клуба и повышение его капитализации.

В любом случае показывающая уровень доверия к молодежи планка, установленная ведущими лигами Европы, пока находится на космической для России высоте. Наиболее свежим исследованием, иллюстрирующим положение дел в этом плане в мировом футболе, было исследование сотрудничающей с Международной федерацией футбола (FIFA) аналитической структуры CIES Football Observatory. В нем были проанализированы «демографические» итоги стартового отрезка прошлого сезона в 72 лигах.

Благодаря исследованию, допустим, выяснилось, что всего 89 клубов из 1041, представляющего эти лиги, не использовали в первых пяти-семи турах чемпионата игрока, годного для выступления за молодежку. А еще — что средний возраст сразу 23 команд первенств «большой пятерки» не достигает 26 лет (а в списке находятся такие мощные клубы, как «Милан», «Монако», «Марсель», «Лион», дортмундская «Боруссия», «Валенсия», «Реал Сосьедад», «Арсенал»). А еще — что «Барселона» выделяет футболистам не старше 21 года аж 23% суммарного игрового времени, и это в действительности не такая уж грандиозная аномалия.

Алексей Доспехов