Мелкий бизнес со слабым здоровьем

«Ковидные» локдауны 2020 года, вопреки множеству разнообразных предположений экономистов на этот счет, оказали предсказуемое влияние на структуру предпринимательства. Как показало исследование американских экономистов на материалах Калифорнии, концентрация продаж бизнеса в результате сместилась в сторону крупных компаний — они медленнее восстанавливались в результате локдаунов в сравнении с мелкими, но понесли существенно меньшие потери от принудительной остановки операций в 2020 году и в итоге увеличили свою долю рынка за счет погибшего МСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucy Nicholson / Reuters Фото: Lucy Nicholson / Reuters

«Больше ли малый бизнес был склонен закрываться в пандемию?» — под таким заголовком опубликована на этой неделе в серии препринтов NBER первая работа, отвечающая на этот вопрос цифрами. Двое авторов, Рейд Йонсен и Генциан Дробонику, работают в налоговой службе Калифорнии, их соавторами стали Фрэнк Фоссен из Университета Невады и Роберт Фэйрли из калифорнийского Университета Санта Круз, и ценность их статьи в первую очередь в том, что она анализирует «выживаемость» малого бизнеса в пандемические локдауны 2020 года на реальных данных налоговой статистики штата.

Вопреки популярным убеждениям, за локдаунами 2020 года какой-либо надежной теории, предсказывающей их экономические последствия, не стояло — ни в США, ни где-либо еще. Большая часть «доковидной» аналитики на этот счет сделана на материалах кризиса 2008–2009 годов с шоком принципиально другой природы: резкий спад спроса по параметрам несравним с рукотворным мгновенным его прекращением, поэтому в первом квартале 2020 года делалось слишком много предположений о последствиях локдаунов (прежде всего для мелкого бизнеса). Среди них — теория о том, что невосстановимые потери понесут в первую очередь молодые, а не мелкие компании; что быстрый уход с рынка отдельных крупных компаний позволит сразу после отмены локдаунов поделить их рыночные доли между молодым агрессивным мелким бизнесом — он по определению более гибок; наконец, почти всеобщим (и влияющим на решения правительств) было убеждение в способности мелкого бизнеса быстро и почти без потерь восстановиться в сравнении с крупным.

Работа Фэйрли и соавторов показывает на данных самой развитой с точки зрения МСП территории США, что верным было банальное предположение: мелкий бизнес динамичнее крупного (быстрее закрывался и открывался в локдауны), но и более хрупок. В первом—третьем кварталах 2020 года в Калифорнии в месяц закрывалось около 5% налоговых счетов МСП, и в числе 3,3 млн закрывшихся в 2020 году бизнесов в США в целом (с 15 млн в апреле 2020 года до 11,7 млн в апреле 2021 года) малых бизнесов было больше по всем параметрам. Открывались они (заново или новыми предпринимателями) быстрее, чем крупные компании, но «обвал» МСП оказался сильнее, чем восстановление, и в итоге концентрация в продажах выросла. Авторы показывают, что не агрессивные малые бизнесы отнимали с конца 2021 года долю разорившихся крупных, а наоборот, в том числе несмотря на локальные программы защиты МСП (крупнейшая — на $800 млн).

В основном речь идет о торговых МСП, и авторы, признаваясь, что не способны уверенно говорить о причинах именно такого исхода, предполагают, что роль сыграли большая возможность в США для крупных компаний перенести в 2020 год продажи в интернете, особенности структуры активов мелких компаний и разный характер спада потребления в локдауны — продажа «товаров первой необходимости» исходно больше осуществлялась крупными компаниями. Неизвестно, насколько выводы Фэйрли и его коллег универсальны и применимы ли они за пределами Калифорнии. С большой вероятностью — применимы по крайней мере для крупных мегаполисов РФ, сходных по параметрам потребления, и хрупкость малого бизнеса, не компенсируемая его гибкостью и большей скоростью регенерации, скорее всего, в ближайшие годы превратится из предположения в теорию, подтвержденную фактами и статистикой. На момент принятия решения о локдаунах ее еще не существовало, какими бы уверенными на этот счет ни выглядели политические власти в 2020 году.

Дмитрий Бутрин