Сектор МСП адаптируется к новой реальности

Новые данные о деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) показали улучшение настроений в этом секторе. По итогам опроса 1,8 тыс. компаний индекс RSBI (определяется исследованием ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research) вырос с 48,4 пункта в мае до 50,5 пункта в июне. В отличие от майского замера, когда спад настроений сдерживали лишь будущие ожидания бизнеса, июньский опрос фиксирует небольшие улучшения фактических показателей.

В июне о спаде продаж сообщили 48% опрошенных (52% в мае), о росте — 13% (12%). Выросла инвестиционная активность компаний: наращивали вложения 17% МСП (16% в мае), сокращали 10% (8%). Кадровая политика в секторе неравномерна: выросла доля как нанимавших новых сотрудников (с 7% до 11%), так и сокращавших штат (с 14% до 16%). Вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов объясняет оживление в секторе адаптацией к новым условиям и повышением доступности кредитования из-за снижения ключевой ставки. Так, выросла доля компаний МСП, получивших новый заем (с 9% до 11%), снизился неудовлетворенный спрос (с 10% до 9%). Доступность льготного кредитования, напомним, растет (см. “Ъ” от 14 июля).

В отраслевом разрезе все сферы деятельности показали позитивную динамику относительно мая, хотя настроения в сфере услуг по-прежнему остаются в отрицательной зоне (см. график). Наибольшее оживление зафиксировано в производстве, во многом благодаря инвестиционной активности: пятая часть таких представителей МСП увеличила инвестиции в бизнес, еще четверть нарастит их в ближайшее время — показатели могут свидетельствовать о попытках средних производственных компаний занять ниши после ухода с рынка иностранных поставщиков. Лучшие показатели демонстрирует средний бизнес (в нем в основном сконцентрированы производственные компании). Наибольшую неуверенность испытывают микропредприятия: 43% сообщили об оттоке клиентов. При этом конъюнктурный опрос к индексу RSBI показывает, что микропредприятия реже сокращали свои расходы в условиях санкций (34% и 11% это планируют) в сравнении со средними компаниями (44% и еще 14% планируют). Такие показатели объясняются более сложными бизнес-процессами средних предприятий и, соответственно, большими возможностями для адаптации. В результате 38% средних МСП и лишь 19% микрокомпаний рассчитывают выполнить план продаж в 2022 году.

Диана Галиева