Выборы без отрыва от интернета

Центризбирком (ЦИК) сформировал территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования, которую, как и год назад, возглавил экс-замминистра связи Илья Массух. Председатель ЦИКа Элла Памфилова вновь призвала партии готовить для электронного голосования грамотных наблюдателей. А КПРФ традиционно призывает своих избирателей отказаться от такого вида волеизъявления и приходить на традиционные участки. Зато дистанционному электронному голосованию рады у «Новых людей»: там уверяют, что электронно за их партию голосуют лучше, чем вживую. ЦИК же считает, что с ДЭГ осталась только одна нерешенная проблема: как подводить результаты не одновременно, а по мере завершения голосования в зависимости от часового пояса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ТИК ДЭГ Илья Массух в лучших традициях демократии представляет не парламентскую партию, а малую — «Родину»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Председатель ТИК ДЭГ Илья Массух в лучших традициях демократии представляет не парламентскую партию, а малую — «Родину»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ЦИК на заседании 27 июля сформировал территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ), которая будет работать в предстоящий единый день голосования в регионах, голосующих через федеральную платформу. Их семь: Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Электронное голосование также будет применяться и на муниципальных выборах в Москве, но столица использует для него собственную платформу. Мосгоризбирком планирует утвердить свой порядок электронного голосования 28 июля. Всего в этом году ДЭГ будет применяться в общей сложности на 290 кампаниях.

ТИК ДЭГ формировалась ЦИКом на основе предложений партий, общественных объединений и общественных палат субъектов, где проводится онлайн-голосование. В комиссию вошли 15 членов с правом решающего голоса, а ее председателем, как и год назад, назначен Илья Массух, выдвинутый партией «Родина».

Среди регионов, где будет применяться ДЭГ, Томская и Калужская области намерены голосовать в течение двух дней, в остальных голосование будет трехдневным.

По словам зампреда ЦИКа Николая Булаева, система доработана, чтобы учесть такие различия, как и разницу часовых поясов: «Осталась одна нерешенная проблема, будем думать над ней после завершения кампании — научиться подводить итоги голосования на региональных кампаниях не на всех одномоментно, а по мере завершения голосования в том или ином поясе».

Председатель ЦИКа Элла Памфилова в очередной раз призвала партии готовить технически грамотных наблюдателей за ДЭГ. Напомним, в этом году ЦИК документально утвердил правила наблюдения за электронным голосованием: партии, кандидаты и общественные организации вправе назначить по три наблюдателя, которые получат доступ к ноде (отдельный узел блокчейна).

Опрошенные “Ъ” оппозиционные партии уже готовят своих наблюдателей. Коммунисты, впрочем, традиционно призывают своих избирателей не голосовать онлайн, а приходить на обычные участки. Напомним, год назад на выборах в Госдуму КПРФ тоже просила своих сторонников голосовать вживую, в результате кандидаты коммунистов лидировали в «бумажном» голосовании в нескольких московских округах, но после подсчета онлайн-голосов проиграли конкурентам. Попытки коммунистов оспорить электронные результаты были безуспешны. Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявляет, что одной готовности оппозиции принять участие в наблюдении мало: нужно, чтобы ей предоставили полный доступ ко всем техническим ресурсам системы, чего не было сделано во время предыдущих кампаний.

«У нас есть группа сильных технарей и юристов, и мы будем участвовать в наблюдении за ДЭГ, но его успех зависит в первую очередь от желания власти»,— говорит господин Афонин.

КПРФ, по его словам, рассчитывает мобилизовать своих избирателей для традиционного голосования «в несколько раз эффективнее, чем в 2021 году».

Руководитель проекта «Справедливой России — За правду» «Справедливый наблюдатель» Анастасия Павлюченкова (вошла в состав ТИК ДЭГ) рассказала “Ъ”, что сейчас в СРЗП уже есть группа экспертов, готовых приступить к обучению будущих координаторов наблюдения за ДЭГ; заявки принимаются до 1 августа.

В «Яблоке» пока думают, выставлять ли наблюдателей на ДЭГ, но видят в этом мало смысла, заявил “Ъ” председатель партии Николай Рыбаков: «Работа наблюдателей на ДЭГ не решает ключевую проблему электронного голосования: невозможность установить голосующего. Наша основная претензия именно в этом: они (организаторы ДЭГ.— “Ъ”) не могут гарантировать, что голосует именно тот избиратель и что он делает это не по принуждению, независимо». Любая участвующая в выборах партия, по его словам, имеет актив наблюдателей и программистов, но «нельзя ставить реализацию гражданских и политических прав кандидата в зависимость от его знаний в области IT».

Зато «Новые люди» готовятся к ДЭГ не без энтузиазма: «В ближайшее время ждем анонсированного сегодня в Центризбиркоме комплекса методических материалов для тренинга наблюдателей. Также готовим программистов и IT-специалистов — недостатка в них точно не будет»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. «Новые люди» заявляют, что верят в будущее ДЭГ и выделяют интернет-избирателей как особую группу своих сторонников: «Рассчитываем повторить и умножить успех прошлого года, когда во всех регионах процент голосов за "Новых людей" по ДЭГ был существенно выше, чем при голосовании на обычных избирательных участках».

Елена Рожкова, Анастасия Корня, Кира Хейфец