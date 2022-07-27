Выборы без отрыва от интернета

Центризбирком (ЦИК) сформировал территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования, которую, как и год назад, возглавил экс-замминистра связи Илья Массух. Председатель ЦИКа Элла Памфилова вновь призвала партии готовить для электронного голосования грамотных наблюдателей. А КПРФ традиционно призывает своих избирателей отказаться от такого вида волеизъявления и приходить на традиционные участки. Зато дистанционному электронному голосованию рады у «Новых людей»: там уверяют, что электронно за их партию голосуют лучше, чем вживую. ЦИК же считает, что с ДЭГ осталась только одна нерешенная проблема: как подводить результаты не одновременно, а по мере завершения голосования в зависимости от часового пояса.
Председатель ТИК ДЭГ Илья Массух в лучших традициях демократии представляет не парламентскую партию, а малую — «Родину»
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
ЦИК на заседании 27 июля сформировал территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ), которая будет работать в предстоящий единый день голосования в регионах, голосующих через федеральную платформу. Их семь: Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Электронное голосование также будет применяться и на муниципальных выборах в Москве, но столица использует для него собственную платформу. Мосгоризбирком планирует утвердить свой порядок электронного голосования 28 июля. Всего в этом году ДЭГ будет применяться в общей сложности на 290 кампаниях.
ТИК ДЭГ формировалась ЦИКом на основе предложений партий, общественных объединений и общественных палат субъектов, где проводится онлайн-голосование. В комиссию вошли 15 членов с правом решающего голоса, а ее председателем, как и год назад, назначен Илья Массух, выдвинутый партией «Родина».
Среди регионов, где будет применяться ДЭГ, Томская и Калужская области намерены голосовать в течение двух дней, в остальных голосование будет трехдневным.
По словам зампреда ЦИКа Николая Булаева, система доработана, чтобы учесть такие различия, как и разницу часовых поясов: «Осталась одна нерешенная проблема, будем думать над ней после завершения кампании — научиться подводить итоги голосования на региональных кампаниях не на всех одномоментно, а по мере завершения голосования в том или ином поясе».
Председатель ЦИКа Элла Памфилова в очередной раз призвала партии готовить технически грамотных наблюдателей за ДЭГ. Напомним, в этом году ЦИК документально утвердил правила наблюдения за электронным голосованием: партии, кандидаты и общественные организации вправе назначить по три наблюдателя, которые получат доступ к ноде (отдельный узел блокчейна).
Опрошенные “Ъ” оппозиционные партии уже готовят своих наблюдателей. Коммунисты, впрочем, традиционно призывают своих избирателей не голосовать онлайн, а приходить на обычные участки. Напомним, год назад на выборах в Госдуму КПРФ тоже просила своих сторонников голосовать вживую, в результате кандидаты коммунистов лидировали в «бумажном» голосовании в нескольких московских округах, но после подсчета онлайн-голосов проиграли конкурентам. Попытки коммунистов оспорить электронные результаты были безуспешны. Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявляет, что одной готовности оппозиции принять участие в наблюдении мало: нужно, чтобы ей предоставили полный доступ ко всем техническим ресурсам системы, чего не было сделано во время предыдущих кампаний.
«У нас есть группа сильных технарей и юристов, и мы будем участвовать в наблюдении за ДЭГ, но его успех зависит в первую очередь от желания власти»,— говорит господин Афонин.
КПРФ, по его словам, рассчитывает мобилизовать своих избирателей для традиционного голосования «в несколько раз эффективнее, чем в 2021 году».
Руководитель проекта «Справедливой России — За правду» «Справедливый наблюдатель» Анастасия Павлюченкова (вошла в состав ТИК ДЭГ) рассказала “Ъ”, что сейчас в СРЗП уже есть группа экспертов, готовых приступить к обучению будущих координаторов наблюдения за ДЭГ; заявки принимаются до 1 августа.
В «Яблоке» пока думают, выставлять ли наблюдателей на ДЭГ, но видят в этом мало смысла, заявил “Ъ” председатель партии Николай Рыбаков: «Работа наблюдателей на ДЭГ не решает ключевую проблему электронного голосования: невозможность установить голосующего. Наша основная претензия именно в этом: они (организаторы ДЭГ.— “Ъ”) не могут гарантировать, что голосует именно тот избиратель и что он делает это не по принуждению, независимо». Любая участвующая в выборах партия, по его словам, имеет актив наблюдателей и программистов, но «нельзя ставить реализацию гражданских и политических прав кандидата в зависимость от его знаний в области IT».
Зато «Новые люди» готовятся к ДЭГ не без энтузиазма: «В ближайшее время ждем анонсированного сегодня в Центризбиркоме комплекса методических материалов для тренинга наблюдателей. Также готовим программистов и IT-специалистов — недостатка в них точно не будет»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. «Новые люди» заявляют, что верят в будущее ДЭГ и выделяют интернет-избирателей как особую группу своих сторонников: «Рассчитываем повторить и умножить успех прошлого года, когда во всех регионах процент голосов за "Новых людей" по ДЭГ был существенно выше, чем при голосовании на обычных избирательных участках».