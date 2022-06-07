ДЭГ спустился в муниципалитеты

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Дистанционное электронное голосование в этом году могут провести в восьми регионах, включая Москву. Среди потенциальных новичков — Калининградская, Калужская, Новгородская, Псковская и Томская области. Окончательное решение Центризбирком примет на сегодняшнем заседании. Запланирован в этом году и ряд новшеств — например, возможность проголосовать без предварительной регистрации на выборах муниципальных депутатов в Москве. Ряд нововведений продиктованы внешней ситуацией, например, приложения для онлайн-голосования из-за санкций будут доступны только в российских маркетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Окончательное решение о том, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование, примет ЦИК во главе с Эллой Памфиловой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Окончательное решение о том, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование, примет ЦИК во главе с Эллой Памфиловой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в этом году на федеральной платформе претендуют семь регионов: Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Об этом на круглом столе с экспертами 7 июня сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Для Ярославской и Курской областей это будет уже третий опыт применения ДЭГ, жители Нижегородской области могли проголосовать онлайн в 2020 году на конституционном плебисците и в прошлом году на выборах в Госдуму, а Калининградская, Калужская, Новгородская, Псковская и Томская области хотят опробовать технологию впервые. По словам госпожи Памфиловой, были и другие регионы, которые хотели в этом году провести у себя ДЭГ, но впоследствии, после оценки собственного уровня готовности, отозвали заявки. Уточнять, что это за регионы, председатель ЦИКа не стала, однако, как ранее писала газета «Ведомости», среди них могут быть Тамбовская, Саратовская и Рязанская области. ЦИК планирует утвердить регионы для ДЭГ на заседании 8 июня.

ДЭГ уже в пятый раз будет применять Москва, использующая для него собственную платформу. В этом году в столице снова будет внедрен ряд новаций, сообщила госпожа Памфилова. Поправки к избирательному законодательству, принятые Госдумой в марте этого года, позволяют вести список избирателей в электронном виде, и Москва намерена на сентябрьских муниципальных выборах опцию применить. Также в столице в этом году на избирательных участках будет впервые применяться сканер для распознавания паспортных данных избирателей. После сканирования и сверки данных избирателю будет выдаваться бумажный бюллетень, за который надо будет расписаться стилусом на специальном экране, однако, если гражданин предпочтет поставить подпись традиционным способом, он сможет это сделать в бумажной книге, которая будет применяться наравне с электронным списком.

Наконец, третьим новшеством на предстоящих выборах в Москве станет возможность проголосовать онлайн без предварительной регистрации.

При этом, как утверждает один из создателей московской системы ДЭГ, начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, двойное голосование будет исключено, так как электронный регистр избирателей позволит сразу же делать отметку, каким способом проголосовал человек, и блокировать другие способы волеизъявления.

Федеральная система ДЭГ пока предусматривает предварительную подачу заявки, уточнил заместитель главы Минцифры и главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов. Но и в ней планируются нововведения, например, можно будет применять ДЭГ только на муниципальных выборах (год назад система позволяла проголосовать онлайн на муниципальных выборах только при совмещении с другими кампаниями). Такая ситуация, например, будет в Псковской области, где в сентябре будут избирать глав районов и более 500 муниципальных депутатов, а всего состоится 28 кампаний.

Еще одно изменение в процедуре онлайн-голосования спровоцировано текущей геополитической ситуаций: из-за наложенных на Россию санкций приложения для ДЭГ разместят только в российских маркетах — RuStore и NashStore, сообщил господин Качанов.

Также на фоне последних событий в этом году изменится процедура разделения ключа шифрования — процедуры, необходимой для зашифровки и последующей расшифровки результатов ДЭГ. По словам представителя «Ростелекома» Юрия Сатирова, теперь для этих целей будет использоваться не ноутбук иностранного производства, а специальное защищенное устройство.

Юрий Сатиров сообщил, что в этом году на федеральной платформе снова будет проводиться тестирование, и на этот раз особое внимание будет уделено наблюдению за ДЭГ, так как в системе появятся новые инструментарии.

Элла Памфилова, в свою очередь, призвала все партии не терять время и уже сейчас начинать готовить технически грамотных людей. «Мы со свой стороны вместе с Минцифры, Общественной палатой постараемся сделать все, чтобы организовать полноценное дополнительное обучение, чтобы и вы были в них уверены, и общество им доверяло»,— подчеркнула госпожа Памфилова.

Елена Рожкова