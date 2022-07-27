«Золотой парашют» упаковали в бюджет

Депутаты Госсобрания (парламента) Марий Эл обнаружили «золотой парашют» в поправках к региональному бюджету, которые предложил внести врио главы республики Юрий Зайцев. Единовременная выплата в 2,5 млн руб. предназначена для бывшего руководителя региона Александра Евстифеева, который ушел в отставку 10 мая. Оппозиция считает, что эту «астрономическую сумму», составляющую почти половину прошлогоднего дохода экс-главы, лучше направить на ремонт социальных объектов. Единороссы утверждают, что речь идет исключительно о предусмотренных законом выплатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев

Фото: mari-el.gov.ru Бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев

Фото: mari-el.gov.ru

Изменения в бюджет Марий Эл на 2022 год обсуждались в Госсобрании республики 27 июля. Проект внес врио главы региона Юрий Зайцев, а представил его на сессии министр финансов Марий Эл Алексей Торощин. Он сообщил, что доходы на текущий год увеличиваются на 4,4 млрд руб.— до 48,3 млрд руб., а расходы — на 8 млрд руб., до 51,9 млрд руб. Дефицит бюджета составит 3,6 млрд руб. Ранее бюджет планировался бездефицитным.

По словам господина Торощина, изменения вносятся за счет поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов республики — они прогнозируются в размере 1,3 млрд руб. Остальные средства регион планирует получить от федерального центра. Деньги будут направлены на дороги (2,4 млрд руб.), образование (521 млн руб.), здравоохранение (502 млн руб.), социальную защиту граждан (106 млн руб.), спорт (91,6 млн руб.) и сельское хозяйство (45,4 млн руб.). Также более 2,5 млрд руб. будет направлено на помощь муниципальным образованиям. Кроме того, предусмотрены средства на индексацию социальных выплат. На сентябрьские выборы главы Марий Эл будет выделено 29 млн руб.

Несмотря на социальную направленность поправок, лидер марийского отделения «Справедливой России — За правду» Наталия Глущенко выступила против их принятия. «Мы бы проголосовали за, если бы не одно "но",— сказала она.— В бюджете есть строка о так называемом золотом парашюте — единовременной выплате бывшему главе республики Александру Евстифееву». По словам депутата, речь идет о сумме в 2,5 млн руб. (согласно опубликованной в мае декларации, доход господина Евстифеева в 2021 году составил 5,4 млн руб.). Госпожа Глущенко рассказала, что эсеры провели опрос жителей по поводу целесообразности такой выплаты и «подавляющее большинство» было категорически против.

«Они высказывали нелестное мнение о его работе. Это неудивительно, потому что 2,5 млн руб. для жителей — это астрономическая сумма»,— отметила депутат. По ее мнению, подобные траты для республики «неприемлемы» и деньги лучше направить на ремонт социальных объектов.

Лидер марийской ЛДПР Антон Мирбадалев согласился, что «есть вопрос "золотого парашюта"», однако подчеркнул, что либерал-демократы не могут «отказаться от рекордного увеличения бюджета»: «Выступая против той поправки, мы не можем голосовать против 2 млрд руб. на дорожный фонд, против помощи муниципалитетам, против увеличения средств на жилье детям-сиротам, на оздоровление Волги».

В ответ на реплики оппозиции представитель «Единой России» Михаил Швецов заявил, что «в законодательстве нет понятия "золотого парашюта"». «Есть Трудовой кодекс, есть высшее должностное лицо, и там описаны все абсолютно выплаты при уходе»,— подчеркнул он.

Господин Швецов предложил «вернуться в законодательное русло и не оперировать уличными понятиями». «Если кого-то что-то не устраивает — давайте инициировать и что-то менять. Если устраивает — давайте оставлять. Для этого и существует Госсобрание»,— заключил он. По мнению единороссов, представленный бюджет «максимально социальный».

Члены фракции КПРФ предложение о выплате Александру Евстифееву не комментировали. Отметим, что вопрос о выплатах бывшим губернаторам федеральное законодательство оставляет на усмотрение регионов и в некоторых случаях размер таких компенсаций превышает годовой оклад. Обычным чиновникам в случае увольнения по инициативе работодателя, согласно закону «О государственной гражданской службе», положена компенсация в размере четырех месячных окладов.

Юрий Зайцев, участвовавший в заседании, поблагодарил депутатов за обсуждение поправок: «Даже (тех.— “Ъ”), кто не поддержал, но отметил социальную направленность. В этом мы едины». Он подчеркнул, что как врио главы республики делает ставку «именно на социалку, ответственность перед людьми». После этого спикер Госсобрания Анатолий Смирнов поставил проект бюджета на голосование. За его принятие голосовали 37 из 39 присутствовавших, против были только два эсера.

Напомним, в 2017 году Александр Евстифеев сменил на посту главы Марий Эл Леонида Маркелова, который позже был осужден за взятку. На выборы он пошел от «Единой России» и получил 88,27% голосов. 10 мая 2022 года господин Евстифеев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о добровольной отставке. О его дальнейшем трудоустройстве не сообщалось.

Кирилл Антонов, Казань