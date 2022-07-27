Луис Суарес вспомнил о родине

Мадридский «Атлетико» покидает главная звезда этого клуба. Уругваец Луис Суарес, который на протяжении нескольких лет сохранял репутацию одного из самых ярких форвардов мирового футбола, решил расстаться с испанским грандом, год назад благодаря ему выигравшим чемпионат страны, чтобы на закате карьеры поиграть за родной клуб «Насьональ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для болельщиков уругвайского «Насьоналя» возвращение в родной клуб Луиса Суареса будет грандиозным праздником

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images Для болельщиков уругвайского «Насьоналя» возвращение в родной клуб Луиса Суареса будет грандиозным праздником

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

О возвращении в «Насьональ» 35-летний Луис Суарес объявил, опубликовав видеообращение в Twitter, адресованное, видимо, прежде всего поклонникам «Атлетико». В нем футболист поблагодарил их за сообщения, которые в последние дни они отправляли ему, но подтвердил, что информация о том, что он покидает клуб, верна. По словам Суареса, «невозможно было отказаться от шанса вновь сыграть за "Насьональ"». Поэтому он уже заключил «предварительное соглашение» о переходе в этот клуб в статусе свободного агента. Суарес пообещал в «ближайшие часы» прояснить его детали.

«Насьональ», представляющий столицу Уругвая Монтевидео,— это родной клуб знаменитого форварда. В его молодежной команде он очутился в «нулевые», в 14 лет, но за взрослую поиграл очень мало. На Суареса почти сразу обратили внимание европейские скауты, и в 19 он отправился в Европу, чтобы сделать там блестящую и неординарную карьеру.

Транзитом через «Гронинген» Луис Суарес попал в гораздо более известный голландский клуб — «Аякс», в котором превратился в звезду. В 2011 году его купил у амстердамцев «Ливерпуль», а в 2014-м у английского клуба его приобрела «Барселона» за колоссальные по тем временам деньги — более €80 млн.

В каталонской команде Луис Суарес, пожалуй, пережил свой пик. Он был неотъемлемой частью убийственного в плане остроты трио барселонского нападения — вместе с Лионелем Месси и Неймаром. В составе этого клуба он четырежды победил в испанском первенстве, а в 2015 году — в Лиге чемпионов.

А его уход из «Барселоны» в 2020-м связывали не столько с потерей Суаресом формы, сколько с глубоким кризисом, который переживал клуб, затеявший большую кадровую перестройку.

Параллельно Луис Суарес добивался успехов и в сборной. С ним уругвайцы добрались до полуфинала чемпионата мира в 2010 году и до четвертьфинала в 2018-м. А высшим — и сборной, и персонально ее бомбардира — достижением был Copa America 11-летней давности. Уругвайская команда взяла на том южноамериканском чемпионате золото, а забившего четыре мяча Луиса Суареса признали лучшим футболистом турнира.

При этом спортивные успехи у него часто соседствовали с громкими скандалами, придававшими имени Суареса дополнительную медийность. В историю футбола вошел эпизод из чемпионата мира 2014 года, когда в решающем матче группового этапа Луис Суарес сильно укусил в плечо защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Арбитр Марко Антонио Родригес, в отличие от телекамер и игроков на поле, укуса не заметил, но Международная федерация футбола (FIFA) постфактум наложила на Суареса рекордную для мировых первенств дисквалификацию продолжительностью в девять встреч. Штука в том, что такой срыв был уже не первым в биографии форварда. До Кьеллини он, будучи футболистом «Аякса» и «Ливерпуля», кусал Отмана Баккала из ПСВ и Бранислава Ивановича из «Челси».

И этими нападениями перечень скандальных выходок с участием Луиса Суареса отнюдь не исчерпывается. Например, в 2011 году он умудрился нарваться на восьмиматчевую дисквалификацию от Английской футбольной ассоциации (FA) за расистское оскорбление защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра.

При этом скандалы и отстранения никак не сказывались на эффективности форварда. Она все время оставалась на высочайшем уровне. Луис Суарес в разных официальных соревнованиях отправил в сетку ворот соперников более 500 мячей, брал титул сильнейшего бомбардира и в Голландии, и в Англии. И даже в «Барселоне», несмотря на присутствие рядом Месси и Неймара с их бомбардирскими талантами и привычкой всегда быть в центре внимания, Суарес забил почти полторы сотни голов в 191 игре.

То, что для «Насьоналя» его появление будет грандиозным праздником, стало ясно, когда на прошлой неделе на матче с клубом «Серрито» 20 тыс. его болельщиков надели на лицо маски Суареса. То, что для «Атлетико» расставание с ним — событие неприятное как минимум в чисто спортивном плане, тоже очевидно. Оказавшись в мадридской команде в ветеранском возрасте, он все равно приносил ей огромную пользу. В 2021 году во многом благодаря Луису Суаресу, в чьем активе был 21 гол в 32 матчах национального первенства, «Атлетико» после семилетнего перерыва вновь добыл испанское золото. А в минувшем сезоне уругваец внес солидный — из 11 мячей — вклад в «бронзовое» выступление мадридцев, которые пока на летнем трансферном рынке не нашли игрока, хотя бы отдаленно напоминающего адекватную замену лидеру нападения.

Алексей Доспехов