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Луис Суарес вспомнил о родине

Знаменитый форвард меняет «Атлетико» на уругвайский клуб

Мадридский «Атлетико» покидает главная звезда этого клуба. Уругваец Луис Суарес, который на протяжении нескольких лет сохранял репутацию одного из самых ярких форвардов мирового футбола, решил расстаться с испанским грандом, год назад благодаря ему выигравшим чемпионат страны, чтобы на закате карьеры поиграть за родной клуб «Насьональ».

Для болельщиков уругвайского «Насьоналя» возвращение в родной клуб Луиса Суареса будет грандиозным праздником

Для болельщиков уругвайского «Насьоналя» возвращение в родной клуб Луиса Суареса будет грандиозным праздником

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Для болельщиков уругвайского «Насьоналя» возвращение в родной клуб Луиса Суареса будет грандиозным праздником

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

О возвращении в «Насьональ» 35-летний Луис Суарес объявил, опубликовав видеообращение в Twitter, адресованное, видимо, прежде всего поклонникам «Атлетико». В нем футболист поблагодарил их за сообщения, которые в последние дни они отправляли ему, но подтвердил, что информация о том, что он покидает клуб, верна. По словам Суареса, «невозможно было отказаться от шанса вновь сыграть за "Насьональ"». Поэтому он уже заключил «предварительное соглашение» о переходе в этот клуб в статусе свободного агента. Суарес пообещал в «ближайшие часы» прояснить его детали.

«Насьональ», представляющий столицу Уругвая Монтевидео,— это родной клуб знаменитого форварда. В его молодежной команде он очутился в «нулевые», в 14 лет, но за взрослую поиграл очень мало. На Суареса почти сразу обратили внимание европейские скауты, и в 19 он отправился в Европу, чтобы сделать там блестящую и неординарную карьеру.

Транзитом через «Гронинген» Луис Суарес попал в гораздо более известный голландский клуб — «Аякс», в котором превратился в звезду. В 2011 году его купил у амстердамцев «Ливерпуль», а в 2014-м у английского клуба его приобрела «Барселона» за колоссальные по тем временам деньги — более €80 млн.

В каталонской команде Луис Суарес, пожалуй, пережил свой пик. Он был неотъемлемой частью убийственного в плане остроты трио барселонского нападения — вместе с Лионелем Месси и Неймаром. В составе этого клуба он четырежды победил в испанском первенстве, а в 2015 году — в Лиге чемпионов.

А его уход из «Барселоны» в 2020-м связывали не столько с потерей Суаресом формы, сколько с глубоким кризисом, который переживал клуб, затеявший большую кадровую перестройку.

Параллельно Луис Суарес добивался успехов и в сборной. С ним уругвайцы добрались до полуфинала чемпионата мира в 2010 году и до четвертьфинала в 2018-м. А высшим — и сборной, и персонально ее бомбардира — достижением был Copa America 11-летней давности. Уругвайская команда взяла на том южноамериканском чемпионате золото, а забившего четыре мяча Луиса Суареса признали лучшим футболистом турнира.

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При этом спортивные успехи у него часто соседствовали с громкими скандалами, придававшими имени Суареса дополнительную медийность. В историю футбола вошел эпизод из чемпионата мира 2014 года, когда в решающем матче группового этапа Луис Суарес сильно укусил в плечо защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Арбитр Марко Антонио Родригес, в отличие от телекамер и игроков на поле, укуса не заметил, но Международная федерация футбола (FIFA) постфактум наложила на Суареса рекордную для мировых первенств дисквалификацию продолжительностью в девять встреч. Штука в том, что такой срыв был уже не первым в биографии форварда. До Кьеллини он, будучи футболистом «Аякса» и «Ливерпуля», кусал Отмана Баккала из ПСВ и Бранислава Ивановича из «Челси».

И этими нападениями перечень скандальных выходок с участием Луиса Суареса отнюдь не исчерпывается. Например, в 2011 году он умудрился нарваться на восьмиматчевую дисквалификацию от Английской футбольной ассоциации (FA) за расистское оскорбление защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра.

При этом скандалы и отстранения никак не сказывались на эффективности форварда. Она все время оставалась на высочайшем уровне. Луис Суарес в разных официальных соревнованиях отправил в сетку ворот соперников более 500 мячей, брал титул сильнейшего бомбардира и в Голландии, и в Англии. И даже в «Барселоне», несмотря на присутствие рядом Месси и Неймара с их бомбардирскими талантами и привычкой всегда быть в центре внимания, Суарес забил почти полторы сотни голов в 191 игре.

То, что для «Насьоналя» его появление будет грандиозным праздником, стало ясно, когда на прошлой неделе на матче с клубом «Серрито» 20 тыс. его болельщиков надели на лицо маски Суареса. То, что для «Атлетико» расставание с ним — событие неприятное как минимум в чисто спортивном плане, тоже очевидно. Оказавшись в мадридской команде в ветеранском возрасте, он все равно приносил ей огромную пользу. В 2021 году во многом благодаря Луису Суаресу, в чьем активе был 21 гол в 32 матчах национального первенства, «Атлетико» после семилетнего перерыва вновь добыл испанское золото. А в минувшем сезоне уругваец внес солидный — из 11 мячей — вклад в «бронзовое» выступление мадридцев, которые пока на летнем трансферном рынке не нашли игрока, хотя бы отдаленно напоминающего адекватную замену лидеру нападения.

Алексей Доспехов

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Случаи недисциплинированного поведения в спорте

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Рози Руис была признана победительницей женского забега на Бостонском марафоне 1980 года. Ее время — 2 часа 31 минута 56 секунд — стало рекордом дистанции в Бостоне. Однако зрители шоу заявили, что она проехала большую часть на метро и лишь за полмили до финиша вышла на дистанцию. Судьи признали факт мошенничества, и победу отдали Жаклин Гаро. Этот случай заставил организаторов марафонских забегов в обязательном порядке использовать чипы на дистанциях

Рози Руис была признана победительницей женского забега на Бостонском марафоне 1980 года. Ее время — 2 часа 31 минута 56 секунд — стало рекордом дистанции в Бостоне. Однако зрители шоу заявили, что она проехала большую часть на метро и лишь за полмили до финиша вышла на дистанцию. Судьи признали факт мошенничества, и победу отдали Жаклин Гаро. Этот случай заставил организаторов марафонских забегов в обязательном порядке использовать чипы на дистанциях

Фото: AP

В январе 1994 года фигуристка Нэнси Керриган (справа) подверглась нападению во время чемпионата США. После очередного выступления неизвестный дубинкой ударил спортсменку по колену. Как стало известно позднее, покушение организовали друзья соперницы Керриган Тони Хардинг. Несмотря на травму, Кэрриган попала в олимпийскую сборную США и завоевала на Играх-1994 серебряную медаль

В январе 1994 года фигуристка Нэнси Керриган (справа) подверглась нападению во время чемпионата США. После очередного выступления неизвестный дубинкой ударил спортсменку по колену. Как стало известно позднее, покушение организовали друзья соперницы Керриган Тони Хардинг. Несмотря на травму, Кэрриган попала в олимпийскую сборную США и завоевала на Играх-1994 серебряную медаль

Фото: AP / Merline Summers

Баскетболист Шакил О`Нил славился тем, что во время игр всячески унижал своих соперников. Один из самых громких случаев произошел в 1997 году во время встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Тогда О`Нил во время броска ногами обхватил Криса Дадли (справа) и толкнул нижней частью туловища. После этого на поле началась потасовка, судьям удалось успокоить баскетболистов, и игра продолжилась

Баскетболист Шакил О`Нил славился тем, что во время игр всячески унижал своих соперников. Один из самых громких случаев произошел в 1997 году во время встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Тогда О`Нил во время броска ногами обхватил Криса Дадли (справа) и толкнул нижней частью туловища. После этого на поле началась потасовка, судьям удалось успокоить баскетболистов, и игра продолжилась

Фото: AP / Mark J. Terrill

28 июня 1997 года боксер Майк Тайсон во время встречи с Эвандером Холифилдом провел необычный прием. Он откусил часть уха соперника. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован

28 июня 1997 года боксер Майк Тайсон во время встречи с Эвандером Холифилдом провел необычный прием. Он откусил часть уха соперника. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован

Фото: Reuters

Во время чемпионата мира по футболу 1998 года случился один из самых известных конфликтов в истории первенства. Игрок сборной Аргентины Диего Симеоне толкнул англичанина Дэвида Бекхема, на что второй ответил подножкой. Рухнувший на газон Симеоне симулировал серьезную травму, но арбитр, упустивший начало инцидента, все же удалил Бекхема с поля

Во время чемпионата мира по футболу 1998 года случился один из самых известных конфликтов в истории первенства. Игрок сборной Аргентины Диего Симеоне толкнул англичанина Дэвида Бекхема, на что второй ответил подножкой. Рухнувший на газон Симеоне симулировал серьезную травму, но арбитр, упустивший начало инцидента, все же удалил Бекхема с поля

Фото: Reuters

19 ноября 2004 года на последней минуте встречи баскетбольных клубов «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс» началась массовая драка. Игроки двух команд выясняли отношения, когда один из болельщиков кинул стакан с колой в игрока «Индиана Пэйсерс» Рона Артеста (на фото). В результате девять игроков обеих команд были отстранены от игр, пять игроков были обвинены в нападении и приговорены к общественным работам на год. Также пять болельщиков, которые участвовали в потасовке, получили запрет на посещение домашних игр «Детройт Пистонс»

19 ноября 2004 года на последней минуте встречи баскетбольных клубов «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс» началась массовая драка. Игроки двух команд выясняли отношения, когда один из болельщиков кинул стакан с колой в игрока «Индиана Пэйсерс» Рона Артеста (на фото). В результате девять игроков обеих команд были отстранены от игр, пять игроков были обвинены в нападении и приговорены к общественным работам на год. Также пять болельщиков, которые участвовали в потасовке, получили запрет на посещение домашних игр «Детройт Пистонс»

Фото: AP / Duane Burleson

На чемпионате мира 2006 года во время матча французов с итальянцами Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци (на фото). За неспортивное поведение капитан сборной Франции получил красную карточку и был удален с поля. Несмотря на этот инцидент, Зидана назвали лучшим игроком турнира

На чемпионате мира 2006 года во время матча французов с итальянцами Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци (на фото). За неспортивное поведение капитан сборной Франции получил красную карточку и был удален с поля. Несмотря на этот инцидент, Зидана назвали лучшим игроком турнира

Фото: Reuters

В 2009 году во время матча между клубами «Хетафе» и «Реал Мадрид» защитник мадридского клуба Пепе толкнул, а затем дважды ударил ногой футболиста Хавьера Каскеро. Пепе получил красную карточки, а позднее признался: «После эпизода с Каскеро я думал о завершении карьеры. В итоге из-за этого случая за мной во всем мире закрепилась определенная репутация. Меня называют убийцей»

В 2009 году во время матча между клубами «Хетафе» и «Реал Мадрид» защитник мадридского клуба Пепе толкнул, а затем дважды ударил ногой футболиста Хавьера Каскеро. Пепе получил красную карточки, а позднее признался: «После эпизода с Каскеро я думал о завершении карьеры. В итоге из-за этого случая за мной во всем мире закрепилась определенная репутация. Меня называют убийцей»

Фото: Reuters / Susana Vera

Поединок за титул чемпиона WBC в полусреднем весе между Флойдом Мейуэзером и Виктором Ортисом называют самой скандальной встречей боксеров XXI века. Флойд Мейуэзер отправил в нокаут своего соперника в тот момент, когда он опустил руки и был беззащитен. Этот случай еще несколько месяцев обсуждали в спортивном сообществе

Поединок за титул чемпиона WBC в полусреднем весе между Флойдом Мейуэзером и Виктором Ортисом называют самой скандальной встречей боксеров XXI века. Флойд Мейуэзер отправил в нокаут своего соперника в тот момент, когда он опустил руки и был беззащитен. Этот случай еще несколько месяцев обсуждали в спортивном сообществе

Фото: AP / Julie Jacobson

В январе 2013 года за десять минут до окончания полуфинального матче Кубка английской лиги по футболу между «Челси» и «Суонси Сити» нападающий лондонского клуба Эден Азар повалил на газон и ударил одного из мальчиков, подающих мячи. Футболист посчитал, что тот затягивает время. Судья выдал Азару красную карточку и удалил с поля. При этом многие эксперты и футболисты заявили, что работник поля действительно нарушал регламент

В январе 2013 года за десять минут до окончания полуфинального матче Кубка английской лиги по футболу между «Челси» и «Суонси Сити» нападающий лондонского клуба Эден Азар повалил на газон и ударил одного из мальчиков, подающих мячи. Футболист посчитал, что тот затягивает время. Судья выдал Азару красную карточку и удалил с поля. При этом многие эксперты и футболисты заявили, что работник поля действительно нарушал регламент

Фото: Reuters

Уругвайский футболист Луис Суарес прославился не столько своей игрой, сколько экстравагантным поведением на поле: в критические моменты он кусал своих соперников. Такие случаи происходили неоднократно, а сам футболист утверждал, что делал это неосознанно. Позднее футболист согласился пройти курс у психолога&lt;br>На фото: итальянский футболист Джорджо Кьеллини и Луис Суарес после одного из укусов

Уругвайский футболист Луис Суарес прославился не столько своей игрой, сколько экстравагантным поведением на поле: в критические моменты он кусал своих соперников. Такие случаи происходили неоднократно, а сам футболист утверждал, что делал это неосознанно. Позднее футболист согласился пройти курс у психолога
На фото: итальянский футболист Джорджо Кьеллини и Луис Суарес после одного из укусов

Фото: Reuters

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Рози Руис была признана победительницей женского забега на Бостонском марафоне 1980 года. Ее время — 2 часа 31 минута 56 секунд — стало рекордом дистанции в Бостоне. Однако зрители шоу заявили, что она проехала большую часть на метро и лишь за полмили до финиша вышла на дистанцию. Судьи признали факт мошенничества, и победу отдали Жаклин Гаро. Этот случай заставил организаторов марафонских забегов в обязательном порядке использовать чипы на дистанциях

Фото: AP

В январе 1994 года фигуристка Нэнси Керриган (справа) подверглась нападению во время чемпионата США. После очередного выступления неизвестный дубинкой ударил спортсменку по колену. Как стало известно позднее, покушение организовали друзья соперницы Керриган Тони Хардинг. Несмотря на травму, Кэрриган попала в олимпийскую сборную США и завоевала на Играх-1994 серебряную медаль

Фото: AP / Merline Summers

Баскетболист Шакил О`Нил славился тем, что во время игр всячески унижал своих соперников. Один из самых громких случаев произошел в 1997 году во время встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Тогда О`Нил во время броска ногами обхватил Криса Дадли (справа) и толкнул нижней частью туловища. После этого на поле началась потасовка, судьям удалось успокоить баскетболистов, и игра продолжилась

Фото: AP / Mark J. Terrill

28 июня 1997 года боксер Майк Тайсон во время встречи с Эвандером Холифилдом провел необычный прием. Он откусил часть уха соперника. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован

Фото: Reuters

Во время чемпионата мира по футболу 1998 года случился один из самых известных конфликтов в истории первенства. Игрок сборной Аргентины Диего Симеоне толкнул англичанина Дэвида Бекхема, на что второй ответил подножкой. Рухнувший на газон Симеоне симулировал серьезную травму, но арбитр, упустивший начало инцидента, все же удалил Бекхема с поля

Фото: Reuters

19 ноября 2004 года на последней минуте встречи баскетбольных клубов «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс» началась массовая драка. Игроки двух команд выясняли отношения, когда один из болельщиков кинул стакан с колой в игрока «Индиана Пэйсерс» Рона Артеста (на фото). В результате девять игроков обеих команд были отстранены от игр, пять игроков были обвинены в нападении и приговорены к общественным работам на год. Также пять болельщиков, которые участвовали в потасовке, получили запрет на посещение домашних игр «Детройт Пистонс»

Фото: AP / Duane Burleson

На чемпионате мира 2006 года во время матча французов с итальянцами Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци (на фото). За неспортивное поведение капитан сборной Франции получил красную карточку и был удален с поля. Несмотря на этот инцидент, Зидана назвали лучшим игроком турнира

Фото: Reuters

В 2009 году во время матча между клубами «Хетафе» и «Реал Мадрид» защитник мадридского клуба Пепе толкнул, а затем дважды ударил ногой футболиста Хавьера Каскеро. Пепе получил красную карточки, а позднее признался: «После эпизода с Каскеро я думал о завершении карьеры. В итоге из-за этого случая за мной во всем мире закрепилась определенная репутация. Меня называют убийцей»

Фото: Reuters / Susana Vera

Поединок за титул чемпиона WBC в полусреднем весе между Флойдом Мейуэзером и Виктором Ортисом называют самой скандальной встречей боксеров XXI века. Флойд Мейуэзер отправил в нокаут своего соперника в тот момент, когда он опустил руки и был беззащитен. Этот случай еще несколько месяцев обсуждали в спортивном сообществе

Фото: AP / Julie Jacobson

В январе 2013 года за десять минут до окончания полуфинального матче Кубка английской лиги по футболу между «Челси» и «Суонси Сити» нападающий лондонского клуба Эден Азар повалил на газон и ударил одного из мальчиков, подающих мячи. Футболист посчитал, что тот затягивает время. Судья выдал Азару красную карточку и удалил с поля. При этом многие эксперты и футболисты заявили, что работник поля действительно нарушал регламент

Фото: Reuters

Уругвайский футболист Луис Суарес прославился не столько своей игрой, сколько экстравагантным поведением на поле: в критические моменты он кусал своих соперников. Такие случаи происходили неоднократно, а сам футболист утверждал, что делал это неосознанно. Позднее футболист согласился пройти курс у психолога
На фото: итальянский футболист Джорджо Кьеллини и Луис Суарес после одного из укусов

Фото: Reuters

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