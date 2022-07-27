Луис Суарес вспомнил о родине

Мадридский «Атлетико» покидает главная звезда этого клуба. Уругваец Луис Суарес, который на протяжении нескольких лет сохранял репутацию одного из самых ярких форвардов мирового футбола, решил расстаться с испанским грандом, год назад благодаря ему выигравшим чемпионат страны, чтобы на закате карьеры поиграть за родной клуб «Насьональ».
Для болельщиков уругвайского «Насьоналя» возвращение в родной клуб Луиса Суареса будет грандиозным праздником
Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images
О возвращении в «Насьональ» 35-летний Луис Суарес объявил, опубликовав видеообращение в Twitter, адресованное, видимо, прежде всего поклонникам «Атлетико». В нем футболист поблагодарил их за сообщения, которые в последние дни они отправляли ему, но подтвердил, что информация о том, что он покидает клуб, верна. По словам Суареса, «невозможно было отказаться от шанса вновь сыграть за "Насьональ"». Поэтому он уже заключил «предварительное соглашение» о переходе в этот клуб в статусе свободного агента. Суарес пообещал в «ближайшие часы» прояснить его детали.
«Насьональ», представляющий столицу Уругвая Монтевидео,— это родной клуб знаменитого форварда. В его молодежной команде он очутился в «нулевые», в 14 лет, но за взрослую поиграл очень мало. На Суареса почти сразу обратили внимание европейские скауты, и в 19 он отправился в Европу, чтобы сделать там блестящую и неординарную карьеру.
Транзитом через «Гронинген» Луис Суарес попал в гораздо более известный голландский клуб — «Аякс», в котором превратился в звезду. В 2011 году его купил у амстердамцев «Ливерпуль», а в 2014-м у английского клуба его приобрела «Барселона» за колоссальные по тем временам деньги — более €80 млн.
В каталонской команде Луис Суарес, пожалуй, пережил свой пик. Он был неотъемлемой частью убийственного в плане остроты трио барселонского нападения — вместе с Лионелем Месси и Неймаром. В составе этого клуба он четырежды победил в испанском первенстве, а в 2015 году — в Лиге чемпионов.
А его уход из «Барселоны» в 2020-м связывали не столько с потерей Суаресом формы, сколько с глубоким кризисом, который переживал клуб, затеявший большую кадровую перестройку.
Параллельно Луис Суарес добивался успехов и в сборной. С ним уругвайцы добрались до полуфинала чемпионата мира в 2010 году и до четвертьфинала в 2018-м. А высшим — и сборной, и персонально ее бомбардира — достижением был Copa America 11-летней давности. Уругвайская команда взяла на том южноамериканском чемпионате золото, а забившего четыре мяча Луиса Суареса признали лучшим футболистом турнира.
При этом спортивные успехи у него часто соседствовали с громкими скандалами, придававшими имени Суареса дополнительную медийность. В историю футбола вошел эпизод из чемпионата мира 2014 года, когда в решающем матче группового этапа Луис Суарес сильно укусил в плечо защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Арбитр Марко Антонио Родригес, в отличие от телекамер и игроков на поле, укуса не заметил, но Международная федерация футбола (FIFA) постфактум наложила на Суареса рекордную для мировых первенств дисквалификацию продолжительностью в девять встреч. Штука в том, что такой срыв был уже не первым в биографии форварда. До Кьеллини он, будучи футболистом «Аякса» и «Ливерпуля», кусал Отмана Баккала из ПСВ и Бранислава Ивановича из «Челси».
И этими нападениями перечень скандальных выходок с участием Луиса Суареса отнюдь не исчерпывается. Например, в 2011 году он умудрился нарваться на восьмиматчевую дисквалификацию от Английской футбольной ассоциации (FA) за расистское оскорбление защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра.
При этом скандалы и отстранения никак не сказывались на эффективности форварда. Она все время оставалась на высочайшем уровне. Луис Суарес в разных официальных соревнованиях отправил в сетку ворот соперников более 500 мячей, брал титул сильнейшего бомбардира и в Голландии, и в Англии. И даже в «Барселоне», несмотря на присутствие рядом Месси и Неймара с их бомбардирскими талантами и привычкой всегда быть в центре внимания, Суарес забил почти полторы сотни голов в 191 игре.
То, что для «Насьоналя» его появление будет грандиозным праздником, стало ясно, когда на прошлой неделе на матче с клубом «Серрито» 20 тыс. его болельщиков надели на лицо маски Суареса. То, что для «Атлетико» расставание с ним — событие неприятное как минимум в чисто спортивном плане, тоже очевидно. Оказавшись в мадридской команде в ветеранском возрасте, он все равно приносил ей огромную пользу. В 2021 году во многом благодаря Луису Суаресу, в чьем активе был 21 гол в 32 матчах национального первенства, «Атлетико» после семилетнего перерыва вновь добыл испанское золото. А в минувшем сезоне уругваец внес солидный — из 11 мячей — вклад в «бронзовое» выступление мадридцев, которые пока на летнем трансферном рынке не нашли игрока, хотя бы отдаленно напоминающего адекватную замену лидеру нападения.