«Ливерпуль» вложился в рост

Финалист Лиги чемпионов «Ливерпуль» совершил, видимо, самый дорогой трансфер в своей истории. Он приобрел у португальской «Бенфики» уругвайского форварда Дарвина Нуньеса, а общая сумма сделки может составить €100 млн. Нуньес, для которого минувший сезон получился прорывным и превратил его в одного из наиболее эффективных бомбардиров в европейском футболе, должен усилить, добавив ей вариативности, и без того чрезвычайно мощную линию атаки ливерпульцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два года назад «Бенфика» купила Дарвина Нуньеса (на переднем плане) у «Альмерии» за €24 млн, а сейчас продает его «Ливерпулю» за €100 млн

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Два года назад «Бенфика» купила Дарвина Нуньеса (на переднем плане) у «Альмерии» за €24 млн, а сейчас продает его «Ливерпулю» за €100 млн

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

«Бенфика» объявила о том, что достигла соглашения о продаже «Ливерпулю» своего форварда Дарвина Нуньеса. Он подпишет с английской командой шестилетний контракт. Согласно сообщению португальского клуба, базовая сумма сделки составит €75 млн. Однако с учетом «дополнительных выплат» она может достичь отметки €100 млн, до сих пор остающейся признаком исключительной востребованности игрока на рынке. Для «Бенфики», которая известна как раз тем, что умеет выгодно торговать футболистами, этот переход — второй по дороговизне в истории: в 2019 году испанский «Атлетико» купил у нее нападающего Жуана Феликса за €120 млн. Для «Ливерпуля» же приобретение Нуньеса, видимо, рекордное по цене. В 2018 году центральный защитник Виргил ван Дейк обошелся английскому гранду чуть дешевле, чем может обойтись нынешний новичок,— в £75 млн.

Этот кейс любопытен в первую очередь из-за стремительности взлета Дарвина Нуньеса. На исходе прошлого десятилетия уругваец, которому в конце месяца исполнится 23 года, котировался не так чтобы очень высоко.

Во всяком случае, его не включали в список таких молодых талантов, за которыми стоит гоняться гигантам континентального футбола, не жалея денег на то, чтобы отбить их у конкурентов. Первым европейским клубом Нуньеса стала в 2019 году скромная «Альмерия», выступавшая во втором испанском дивизионе.

Однако уже через сезон его переманила «Бенфика», которая отдала за нападающего €24 млн — примерно в пять раз больше, чем он стоил, когда перебирался в предыдущий клуб. И лиссабонцы, как это часто случается, не ошиблись с казавшейся довольно рискованной ставкой.

Неплохо, но без особого блеска проведя дебютный сезон в «Бенфике», Дарвин Нуньес затем совершил волшебный прорыв. В сезоне предыдущем он действовал впереди с эффективностью лучших бомбардиров. В общей сложности в активе Нуньеса 34 гола в 41 официальном матче за «Бенфику».

При этом среди встреч, в которых он поражал чужие ворота, немало тех, что имели огромное значение. Например, он забил шесть мячей в десяти матчах Лиги чемпионов, отличившись в том числе в обоих четвертьфинальных противостояниях с «Ливерпулем», пусть эти голы и не помогли «Бенфике». Дальше все равно прошли ливерпульцы, которые в финале турнира уступили «Реалу».

Колоссальные инвестиции в Дарвина Нуньеса могут показаться избыточными, учитывая, что «Ливерпуль» и до его появления обладал мощнейшей и крайне продуктивной линией атаки, собравшей футбольных суперзвезд — Мохамеда Салаха, Садио Мане, Диогу Жоту, Роберту Фирмину, Луиса Диаса. Но, допустим, The Guardian видит в них безусловный смысл — особенно в том случае, если успехом завершатся переговоры ливерпульцев с «Баварией» о продаже Мане: английский клуб уже отклонил первое — на £30 млн — предложение мюнхенцев, но готов продолжать торги. На смысл указывают как динамика карьеры Нуньеса, так и стилистика игры форварда. До сих пор тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп формировал атаку из легких и подвижных игроков. Между тем Дарвин Нуньес с его ростом под 1,9 м — классический пример нападающего, предпочитающего силовую манеру, прекрасно чувствующего себя в условиях жесткой борьбы. Таким образом, его появление, по идее, может разнообразить тактические варианты, имеющиеся в распоряжении Клоппа.

На подобный ход решился и «Манчестер Сити», который в длившемся вплоть до заключительного тура сражении сумел не пустить «Ливерпуль» к золоту английского чемпионата. Его наставник Пеп Гвардиола также долго обходился без габаритных форвардов, но в конце концов решил, что такого рода футболист его команде не помешает. В результате манчестерцы купили у дортмундской «Боруссии» норвежского вундеркинда Эрлинга Холанна.

Алексей Доспехов