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Коммерсантъ FM
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В банках скопилась не та биометрия

Передаче данных граждан в единую систему препятствуют стандарты

Как выяснил “Ъ”, передача биометрии клиентов, собранной в рамках собственных программ банков, в Единую биометрическую систему (ЕБС) сталкивается с целым рядом сложностей. Кредитные организации располагают уже десятками миллионов образцов, но стандартам качества ЕБС соответствуют только около 10% данных — это всего лишь 4–5 млн уникальных слепков. Остальные по действующим нормам должны быть удалены, хотя власти разрешили банкам их использовать. Но даже импорт этого относительно небольшого объема слепков в ЕБС может начаться не раньше чем через полгода, полагают эксперты.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке биометрии рассказали о трудностях с передачей в ЕБС биометрических слепков, собранных банками в собственные базы (см. “Ъ” от 31 мая). Одна из главных проблем связана с Библиотекой контроля качества (БКК), служащей фильтром для приема данных. Без нее импорт невозможен, но через текущую версию БКК, по оценке двух собеседников “Ъ”, проходит лишь 10–30% собранной биометрии.

Остальные образцы банки должны удалить, однако они совершенно в этом не заинтересованы, отмечает один из собеседников “Ъ”. «Поскольку использование контрольных шаблонов, не соответствующих требованиям приказа Минцифры, и их хранение в иных информационных системах не допускается, можно сделать вывод, что такие биометрические данные должны быть удалены»,— подтверждает руководитель практики «Криптоактивы» консалтинговой группы GRM Ярослав Вирчик. В противном случае, отмечает он, банки принимают на себя «дополнительные риски утечек данных и получения соответствующих предписаний от регулятора».

Банкиры могут получить поблажку от государства: в Минцифры уточнили, что вопрос сохранения не прошедших проверку слепков «обсуждается с заинтересованными ведомствами с учетом необходимости соблюдения требований по информационной безопасности и безопасности самих данных и определения случаев, при которых возможно использование такой биометрии». Кроме того, как отметили в «Ростелекоме», на финальной стадии согласования с регулятором в сфере информационной безопасности находится новая версия БКК. «По итогам испытаний будет принято решение о дате вывода в промышленную эксплуатацию БКК и ее готовности к приему биометрических образцов»,— уточнили в Минцифры.

Также не решен вопрос, что делать с биометрией граждан, у которых нет подтвержденной учетной записи ЕСИА, что требуется для передачи в ЕБС. В целом по стране доля таких людей может составлять до 30%, уточняет источник “Ъ”. В Минцифры говорят, что «для данной категории владельцев биометрии прорабатывается возможность использования биометрии и процесс ее привязки к ЕСИА ID».

Официальных оценок того, насколько с учетом всех этих вопросов реально вырастет база ЕБС за счет данных от банков, пока нет. С 2018 года напрямую в саму ЕБС собрано лишь 236,4 тыс. образцов. Прирост базы будет зависеть от качества переданных биометрических образцов, отмечают в «Ростелекоме». В аппарате вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко уточнили, что «итоговые объемы передаваемых данных будут понятны после старта импорта данных из систем банков в ГИС ЕБС».

Основная проблема переноса собранных банками биометрических данных в ЕБС в том, что стандарты качества этих данных не совпадают, говорит замруководителя НСФР Александр Наумов. Важен также тип данных: в ЕБС это фотография и голос, а в коммерческих биометрических системах (КБС) могут быть отпечатки пальцев, сетчатки глаза, рисунка вен ладони и так далее. Источник “Ъ” на рынке биометрии оценивает накопленный объем в КБС банков в 60–70 млн слепков лица, из которых уникальны 40–50 млн образцов. Голосовой биометрии меньше — 10–20 млн слепков, отмечает эксперт. По оценке господина Наумова, в конечном итоге, даже по оптимистичным прогнозам, в ЕБС может попасть только около 10% образцов из КБС, то есть всего лишь порядка 4–5 млн слепков.

Но и для этого понадобится время. Участники рынка (в их числе и НСФР) предложили поправки в профильный закон, которые бы сдвинули сроки передачи данных на 2023 год (согласно действующей версии закона, сроки установлены на сентябрь). Реально экспорт образцов из банков может начаться — в самом оптимистичном сценарии — через четыре-шесть месяцев, в реалистичном — не ранее чем через восемь месяцев, полагает один из собеседников “Ъ” на рынке биометрии.

Ольга Шерункова

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