Аршином общим биомерить

Биометрию клиентов, собранную банками для своих целей, планируется директивно импортировать в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая имеет статус ГИС. По данным “Ъ”, в мае власти уже направили директиву по этому вопросу в несколько крупных госбанков. Для крупнейшего в сегменте Сбербанка готовится отдельное поручение о порядке импорта биометрии в ЕБС. С частными банками власти тоже намерены вести подобную работу, но не в столь принудительном формате. При этом во всех случаях остается открытым вопрос, как получать согласие на перенос данных от сдавших их исходно граждан.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Государство начало предпринимать реальные шаги по консолидации биометрии граждан, собранной банками в рамках их собственных проектов, в ЕБС. Как стало известно “Ъ”, в мае правительство направило в четыре госбанка директиву, по которой в течение десяти дней необходимо инициировать заседание совета директоров по вопросу о передаче биометрических данных кредитной организации и ее дочерних обществ в полном объеме в ЕБС. Представители интересов РФ в советах обязаны проголосовать за передачу биометрии в ЕБС.
По данным “Ъ”, документ получили ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк (РСХБ) и крымский РНКБ. В последнем, впрочем, “Ъ” заверили, что он «не осуществляет сбор биометрических данных клиентов для собственных нужд, лишь является посредником при регистрации клиентов—физических лиц в ЕБС». В ВТБ говорят, что «технологически банк полностью готов обеспечить исполнение требований законодательства и регулятора в данной сфере». РСХБ должен был вынести вопрос на совет директоров 30 мая, о чем было официальное раскрытие информации. В банке пояснили, что «РСХБ подготовил необходимую внутреннюю инфраструктуру и готов передать государству несколько сотен тысяч образцов». Там уточнили, что ожидают «уточненного порядка передачи данных от банков государству». В ПСБ “Ъ” не ответили.
Источники “Ъ” на рынке подчеркивают, что вопрос о том, как именно будет организована передача, остается открытым. Во-первых, данные из собственных биометрических баз банков не соответствуют строгим требованиям ЕБС. Во-вторых, непонятно, как соблюсти права граждан. Собеседник “Ъ” в крупном банке считает директиву «почти невыполнимой»: «Не решен вопрос с согласием гражданина на передачу его биометрии из банка в ЕБС, технически биометрические данные и модальности несовместимы. В ЕБС голосовая биометрия текстозависимая, а банковских системах — текстонезависимая».
По мнению другого собеседника “Ъ” из крупного банка, у властей есть два варианта для решения проблемы оформления отношений с гражданами: через принятие специального закона либо путем подтверждения согласия, например, с помощью электронной подписи в ЕСИА. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что «проводятся работы по принятию постановления правительства РФ о порядке получения согласия на импорт биометрии из КБС в ГИС ЕБС, в том числе проводится организационная и техническая работа по передаче данных».
ЕБС создана в 2018 году. Ее оператором выступает «Ростелеком». В компании говорят, что база «активно пополняется». Но, хотя сбор данных в ЕБС обеспечивают свыше двух сотен банков, по данным на сайте ЦБ, в ней сейчас всего 236,4 тыс. пользователей. В банках же, по экспертным оценкам, собраны миллионы биометрических записей.
В дальнейшем импорт биометрии в ЕБС может коснуться и крупнейшего игрока — Сбербанка, а также и частных банков. Как пояснили “Ъ” в аппарате господина Чернышенко, поручение в целях обеспечения импорта биометрии из Сбербанка в ЕБС уже готовится «и в случае согласования и утверждения правительством РФ» будет направлено в банк. Эту информацию “Ъ” подтвердили в Минцифры. «Сроки передачи будут определены в поручении. Предварительно содержание поручения будет соответствовать тексту директивы для иных банков»,— уточнили в аппарате Дмитрия Чернышенко. В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”.
Работа по передаче биометрии с частными банками будет проходить в рамках ФЗ-149, уточнили “Ъ” в аппарате вице-премьера: «Перечень директив по вопросу импорта биометрии в ГИС ЕБС распространяется на банки с долей участия в управлении РФ, в связи с этим директива может быть направлена только тем банкам, в которых есть доля государственного участия. В ином случае возможности выпуска директивы в частные банки не предусматривается».
Неожиданное форсирование правительством передачи данных в ЕБС в условиях кризиса, проблем с импортозамещением программного обеспечения и дефицитом серверных мощностей вызвало удивление на рынке. По мнению одного из собеседников “Ъ”, власти хотят «лишить участников рынка чувствительной информации, чтобы минимизировать риски утечек, одновременно с этим получив большой пул данных». Возможно, добавляет источник “Ъ”, речь идет и о желании ускорить внедрение биометрии в государственные сервисы.