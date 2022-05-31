Аршином общим биомерить

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Биометрию клиентов, собранную банками для своих целей, планируется директивно импортировать в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая имеет статус ГИС. По данным “Ъ”, в мае власти уже направили директиву по этому вопросу в несколько крупных госбанков. Для крупнейшего в сегменте Сбербанка готовится отдельное поручение о порядке импорта биометрии в ЕБС. С частными банками власти тоже намерены вести подобную работу, но не в столь принудительном формате. При этом во всех случаях остается открытым вопрос, как получать согласие на перенос данных от сдавших их исходно граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Государство начало предпринимать реальные шаги по консолидации биометрии граждан, собранной банками в рамках их собственных проектов, в ЕБС. Как стало известно “Ъ”, в мае правительство направило в четыре госбанка директиву, по которой в течение десяти дней необходимо инициировать заседание совета директоров по вопросу о передаче биометрических данных кредитной организации и ее дочерних обществ в полном объеме в ЕБС. Представители интересов РФ в советах обязаны проголосовать за передачу биометрии в ЕБС.

По данным “Ъ”, документ получили ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк (РСХБ) и крымский РНКБ. В последнем, впрочем, “Ъ” заверили, что он «не осуществляет сбор биометрических данных клиентов для собственных нужд, лишь является посредником при регистрации клиентов—физических лиц в ЕБС». В ВТБ говорят, что «технологически банк полностью готов обеспечить исполнение требований законодательства и регулятора в данной сфере». РСХБ должен был вынести вопрос на совет директоров 30 мая, о чем было официальное раскрытие информации. В банке пояснили, что «РСХБ подготовил необходимую внутреннюю инфраструктуру и готов передать государству несколько сотен тысяч образцов». Там уточнили, что ожидают «уточненного порядка передачи данных от банков государству». В ПСБ “Ъ” не ответили.

Источники “Ъ” на рынке подчеркивают, что вопрос о том, как именно будет организована передача, остается открытым. Во-первых, данные из собственных биометрических баз банков не соответствуют строгим требованиям ЕБС. Во-вторых, непонятно, как соблюсти права граждан. Собеседник “Ъ” в крупном банке считает директиву «почти невыполнимой»: «Не решен вопрос с согласием гражданина на передачу его биометрии из банка в ЕБС, технически биометрические данные и модальности несовместимы. В ЕБС голосовая биометрия текстозависимая, а банковских системах — текстонезависимая».

По мнению другого собеседника “Ъ” из крупного банка, у властей есть два варианта для решения проблемы оформления отношений с гражданами: через принятие специального закона либо путем подтверждения согласия, например, с помощью электронной подписи в ЕСИА. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что «проводятся работы по принятию постановления правительства РФ о порядке получения согласия на импорт биометрии из КБС в ГИС ЕБС, в том числе проводится организационная и техническая работа по передаче данных».

ЕБС создана в 2018 году. Ее оператором выступает «Ростелеком». В компании говорят, что база «активно пополняется». Но, хотя сбор данных в ЕБС обеспечивают свыше двух сотен банков, по данным на сайте ЦБ, в ней сейчас всего 236,4 тыс. пользователей. В банках же, по экспертным оценкам, собраны миллионы биометрических записей.

В дальнейшем импорт биометрии в ЕБС может коснуться и крупнейшего игрока — Сбербанка, а также и частных банков. Как пояснили “Ъ” в аппарате господина Чернышенко, поручение в целях обеспечения импорта биометрии из Сбербанка в ЕБС уже готовится «и в случае согласования и утверждения правительством РФ» будет направлено в банк. Эту информацию “Ъ” подтвердили в Минцифры. «Сроки передачи будут определены в поручении. Предварительно содержание поручения будет соответствовать тексту директивы для иных банков»,— уточнили в аппарате Дмитрия Чернышенко. В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”.

Работа по передаче биометрии с частными банками будет проходить в рамках ФЗ-149, уточнили “Ъ” в аппарате вице-премьера: «Перечень директив по вопросу импорта биометрии в ГИС ЕБС распространяется на банки с долей участия в управлении РФ, в связи с этим директива может быть направлена только тем банкам, в которых есть доля государственного участия. В ином случае возможности выпуска директивы в частные банки не предусматривается».

Неожиданное форсирование правительством передачи данных в ЕБС в условиях кризиса, проблем с импортозамещением программного обеспечения и дефицитом серверных мощностей вызвало удивление на рынке. По мнению одного из собеседников “Ъ”, власти хотят «лишить участников рынка чувствительной информации, чтобы минимизировать риски утечек, одновременно с этим получив большой пул данных». Возможно, добавляет источник “Ъ”, речь идет и о желании ускорить внедрение биометрии в государственные сервисы.

Ольга Шерункова