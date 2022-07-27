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Коммерсантъ FM
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Интернет по возрасту считают

Мониторинг IT

Связанный с пандемией рост использования интернета не улучшил цифровые навыки россиян, разрыв в уровне компетенций между наиболее адаптированной к Сети молодежью и гражданами старшего возраста только вырос, заключают эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ.

При этом они отмечают, что прирост аудитории интернета произошел все же за счет пользователей с низким уровнем цифровых навыков — их доля выросла с 39,3% в 2019 году до 44,1% в 2021-м. Доля россиян с базовым уровнем компетенций в Сети и выше базового практически не изменилась, составив в 2021 году 37,8% (36,4% в 2019-м). Поясним, что навыки анализировались на основе информации о действиях пользователей за три месяца по пяти направлениям: работа с информацией; коммуникации; настройка цифрового оборудования; использование онлайн-сервисов и работа с программами.

Доля активных пользователей интернета (выходят в Сеть чаще одного раза в три месяца) среди россиян в возрасте от 15 лет увеличилась за 2019–2021 годы с 77,5% до 83,4%. Рост наблюдался в том числе среди пожилого населения: в 2021 году доля интернет-пользователей среди граждан в возрасте 55–64 лет составила 81,1% (67,4% в 2019 году); в возрасте 65–74 лет — 52,9% (39,5%). Увеличилась эта доля и среди людей старше 75 лет, хотя более 80% из них по-прежнему не пользуются интернетом.

Лучше всего цифровые навыки ожидаемо развиты у молодежи (15–24 года): 36,2% представителей этой группы владеют компетенциями на базовом уровне, 28,1% — на высоком. Более старшие россияне заметно отстают от них, в категории 45–54 года отсутствуют цифровые навыки у 51,4% граждан, 55–64 года — уже у 55,4%. Доля россиян в возрасте 65–74 лет, не имеющих цифровых навыков, составляет 42%, при этом доля тех, кто не выходил в Сеть в течение трех последних месяцев, достигла в этой категории 47,1%.

Самыми востребованными, по данным ИСИЭЗ, оказались коммуникативные навыки (отправка и получение электронной почты, участие в соцсетях, звонки) и работа с информацией. Специализированные навыки менее распространены так как преимущественно связаны с профессиональной деятельностью или другими потребностями, нерелевантными для большинства рядовых пользователей.

Венера Петрова

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