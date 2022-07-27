Прививка уже не «Лайт»

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов призвал россиян, вакцинировавшихся более шести месяцев назад, сделать повторную прививку. Но как выяснил “Ъ”, граждане, которые последуют совету господина Чуланова, скорее всего, не обнаружат в поликлиниках «Спутник Лайт» — вакцину, которая создавалась именно для ревакцинации. Сделать бустерную прививку теперь предлагают первым компонентом «Спутника V», утверждая, что по составу он идентичен «Спутнику Лайт». Эксперты предполагают, что необходимость в «Лайте» отпала, так как разработчикам удалось наладить массовое производство второго компонента «Спутника V». Еще год назад из-за сложных технологий его выпускали в значительно меньшем количестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, в большинстве регионов России вакцина «Спутник Лайт» больше недоступна для ревакцинации. Сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом «Спутника V». В минздраве Хабаровского края такое решение объяснили рекомендациями федерального медицинского ведомства, согласно которым ревакцинацию можно проводить первым компонентом «Спутника V» (пожилым и людям с хроническими заболеваниями — двумя компонентами). В ведомстве уточнили, что в регионе имеется запас свыше 91 тыс. вакцин всех четырех видов и жители края могут самостоятельно выбирать препарат. При этом чиновники отметили, что наибольшую эффективность показал «Спутник V».

В Амурской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областях, Бурятии и Крыму сделать повторную прививку также можно только первым компонентом «Спутника V». Причем в саратовском минздраве открыто заявили, что «Спутник Лайт» закончился. В администрации Курской области сообщили “Ъ”, что в нескольких городских и районных медорганизациях есть «минимальные остатки "Лайта"», однако основной вариант ревакцинации — первый компонент «Спутника V».

В Санкт-Петербурге вакцинация проводится несколькими препаратами — «Спутник V», «Спутник M», «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (порошок), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как заявляет комитет по здравоохранению, для ревакцинации используется первый компонент «Спутника V». Московский департамент здравоохранения не ответил на запрос “Ъ”, однако в центре госуслуг «Мои документы» (в Москве можно привиться в семи офисах) корреспонденту “Ъ” предложили ревакцинироваться первым компонентом «Спутника V». Информацию о наличии «Лайта» сотрудники центра не предоставили.

Отметим, согласно данным реестра Росздравнадзора, в июле в гражданский оборот была введена всего одна серия «Лайта». До этого две серии были введены в январе. Каждая серия, по словам источника “Ъ”, может содержать от 10 тыс. до 30 тыс. доз.

Фактически такая рокировка ничего не меняет. Разработчик вакцин, Институт имени Гамалеи, с самого начала заявил, что «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». Однако препарат прошел самостоятельную регистрацию и анонсировался как четвертая, «легкая», российская вакцина. В июне 2021 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что «Спутник Лайт» создавался для переболевших людей, а также для тех вакцинированных, кто имеет низкие титры антител. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что ревакцинацию от коронавируса в столице будут проводить именно этой вакциной. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что повторная прививка «Лайтом» является «очень эффективной для быстрого повышения уровня активных антител и повышения уровня вакцинной защиты».

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, «Спутник Лайт» был нужен, чтобы прививать определенные категории людей, например мигрантов, в период, когда второго компонента «Спутника V» было недостаточно. Ранее источник, близкий к правительству, рассказал “Ъ” похожую версию появления «лайт»-вакцины. «Спутник V» состоит из двух «векторов» (уколы делаются с разницей в 21 день). «Векторы» представляют собой модифицированные аденовирусы, используемые для переноса в организм генетической информации, которая запускает процесс формирования иммунитета против коронавируса. Поскольку препарат зарегистрирован как двухкомпонентный, выпустить в самостоятельный оборот только первую его дозу де-юре невозможно. «А необходимость этого возникла из-за того, что выпуск первого компонента на основе 26-го серотипа аденовируса получился существенно более массовым, в отличие от второго»,— сказал источник. Проблема, по его словам, заключалась в том, что пятый серотип аденовируса, на котором построен второй компонент, с меньшей скоростью размножается в той клеточной массе и в тех условиях, которые использовались для производства вакцин. Сейчас, по словам Сергея Шуляка, за счет развития технологий дефицит второго компонента устранили, поэтому потребность в «Лайте» пропала. «Это была временная заглушка, когда надо было вакцинировать, а второго компонента не было в достаточном количестве»,— заключил господин Шуляк.

В Минздраве РФ не объяснили отсутствие «Спутника Лайт» в поликлиниках. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов напомнил, что вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в России, однако уточнил, что «на сегодняшний день имеется большой объем данных о безопасности и эффективности» «Спутника V», «Спутника Лайт» и «Спутника М». «Необходимо отметить, что для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двукратное введение вакцины, как и при первичной вакцинации. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета. Более молодым гражданам для ревакцинации можно использовать первый компонент "Спутника V", который абсолютно идентичен вакцине "Спутник Лайт"»,— добавил господин Чуланов. «Несмотря на, как правило, более легкое течение заболевания, вызванного новыми штаммами», он рекомендовал с учетом роста заболеваемости сделать повторную прививку гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более шести месяцев назад.

Однако кампания по ревакцинации, следует из ответов региональных министерств, идет не слишком активно. В частности, в минздраве Крыма сообщили, что «на фоне относительного благополучия по заболеваемости COVID-19» отмечается снижение темпов вакцинации, а в последние полгода доля ревакцинированных граждан составила всего 24,1% от числа иммунизированных за весь период прививочной кампании. В Ульяновской области ревакцинировано 30,3% от общего числа привитых, в Хабаровском крае — 21%. В пермском минздраве не смогли оценить процент ревакцинированных граждан, однако признали: «Очередей на прививки нет».

Наталья Костарнова, Ульяна Миронова; корсеть “Ъ”