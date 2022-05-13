Отлегло от прививки

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Власти Омской и Ульяновской областей, заявив об опасно низких темпах вакцинации от COVID-19, предпринимают попытки активизировать прививочную кампанию. Как выяснил “Ъ”, число желающих сделать прививку в последнее время сократилось в регионах в десятки раз: в среднем вакцинируется до 100 человек в день, тогда как еще несколько месяцев назад ежедневно прививались тысячами. Глава Минздрава Михаил Мурашко предупреждает: новые штаммы COVID-19 — «дело времени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В среду заместитель руководителя ульяновского управления Роспотребнадзора Лилия Федоскова заявила, что в регионе «в последнее время очень сильно упал уровень коллективного иммунитета». «Хотелось бы обратить внимание на то, что необходимо продолжить проведение профилактических прививок,— отметила госпожа Федоскова.— Если этого не делать, коллективный иммунитет будет падать дальше, что, несомненно, повлечет за собой к осени или раньше рост заболеваемости». Власти Омской области ранее продлили масочный режим до 31 мая. Решение местный Роспотребнадзор объяснил недостаточной иммунизацией жителей региона.

“Ъ” выяснил, что темпы вакцинации в России сократились в десятки раз. Так, по данным минздрава Ульяновской области, на минувшей неделе в регионе прививку делали по 107 человек в день, неделей ранее (с 30 апреля по 6 мая) ежедневно вакцинировалось по 407 человек, а в среднем в апреле — 420–430 человек. В пики прививочной кампании (после введения обязательной вакцинации для работников предприятий летом 2021 года, после запрета в октябре 2021 года посещения заведений общепита и массовых мероприятий без QR-кода о прививке, после введения обязательной вакцинации для лиц старше 60 лет в январе 2022 года) среднее количество прививок в сутки составляло 2–2,5 тыс. человек, в отдельные дни прививались 4,5 тыс. человек и более.

Похожая ситуация и в других субъектах. В Удмуртии в октябре прошлого года до 10 тыс. человек в сутки делали прививку от коронавируса. В апреле в республике ежедневно вакцинировались менее 100 человек. По информации минздрава Ставропольского края, в марте в сутки в пункты иммунизации приходили 2–2,5 тыс. человек. В апреле — от 1,5 до 2 тыс. Эти цифры намного ниже показателей лета 2021 года. Тогда в «пиковые» дни вакцинацию проходили до 6 тыс. человек.

В минздраве Башкирии подтвердили, что по сравнению с прошлым годом темпы вакцинации упали, но подчеркнули, что и прослойка вакцинированных выросла. «В республике вакцинировано уже более 100% населения от плана, то есть более 80% взрослого населения,— отметили в министерстве.— Темп вакцинации и сейчас сохраняется хорошим, в среднем в сутки прививку делают более 5 тыс. человек».

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга также сослались на высокий коллективный иммунитет. На 29 апреля 2022 года Роспотребнадзор оценивал уровень иммунизации в Санкт-Петербурге в 62,9% — это самый высокий показатель в стране. Для сравнения: в Нижегородской области за минувшую неделю коллективный иммунитет к коронавирусу снизился с 39,8% до 38,1%, а в начале апреля, по данным оперативного штаба РФ, показатель составлял 44,1%.

«В настоящее время никаких оригинальных методов стимулирования вакцинации в Петербурге нет. Это информационная работа, продолжают работу мобильные пункты для удобства горожан в торговых центрах, хотя их количество и уменьшено. Еще из стимулирующих мер — работа в трудовых коллективах, в частности, выезды на предприятия»,— рассказали “Ъ” в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Там отметили, что другие методы — раздача подарков, денежные выплаты — доказали свою неэффективность. В Смольном добавили, что наибольшее число ежесуточно прививающихся было на пике волн пандемии, после введения QR-кодов и обязательной вакцинации для ряда категорий граждан: «Тогда цифры вакцинируемых за сутки доходили до 35–37 тыс. человек в день. Сейчас ведь речь идет не о вакцинации, а о ревакцинации. В городе сотни тысяч людей переболели в феврале "омикроном". У них еще не прошел даже полугодовой срок для того, чтобы разрешить им новую вакцинацию».

Впрочем, ревакцинацию также не во всех регионах проходят охотно. В минздраве Ульяновской области не смогли дать “Ъ” информацию о том, сколько человек в общем списке с действующей вакцинацией, то есть привились менее полугода назад, и сколько — с «просроченной». Не смогло дать такую информацию на запрос “Ъ” и региональное управление Роспотребнадзора. Подсчет на основе открытых данных показывает, что если на 12 ноября 2021 года (полгода назад) было привито 340 697 жителей региона, то на сегодня все они должны пройти ревакцинацию. Однако, по данным регионального минздрава, сейчас повторно привились только 129 820 человек. Таким образом, не прошли ревакцинацию 210 877 граждан. Следовательно, с действующей вакцинацией на сегодня в регионе не более 347 201 человека, это 28,87%.

«Учитывая, что заболеваемость стабилизируется, новых серьезных рисков нет, люди расслабляются, думают об отпуске и дачном сезоне»,— объяснил существенное снижение темпов вакцинации инфекционист, главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. Кроме того, господин Тимаков отмечает, что большое число россиян переболели омикрон-штаммом в феврале и марте этого года. Все они, полагает инфекционист, «в спокойном режиме ждут августа, чтобы ревакцинироваться». «Сейчас прогнозировать, как скажется снижение темпов вакцинации на заболеваемости в целом, тяжело, потому что у большинства уже комбинированный иммунитет. Если и будет всплеск из-за того, что иммунитет снижается, люди будут заболевать старыми штаммами в легкой форме. А появятся или нет новые мутации, пока сказать невозможно»,— заключает Евгений Тимаков.

Отметим, 12 мая федеральный оперштаб сообщил о 4065 заболевших коронавирусом за сутки. Из них 3353 человека госпитализированы. Всего на лечении находятся свыше 100 тыс. человек. Оценивая перспективы COVID-19 в России, глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что инфекция не ушла. По его словам, появление новых штаммов коронавируса — это «дело времени».

Наталья Костарнова; Сергей Титов, Ульяновск; региональная корсеть “Ъ”