Без горячего киприотизма

Оператор услуг Wi-Fi в общественном транспорте и поставщик цифровых сервисов для госсектора «МаксимаТелеком» провел реструктуризацию владения: 50,97% акций перешли от кипрской «Джеромел трейд лимитед» российской «Инвестмир» Сергея Асланяна. Переход в российскую юрисдикцию призван снизить для компании риски участия в уставном капитале нерезидента. Это может быть необходимо также, чтобы получать господдержку и сохранить доступ к госзаказу, на который приходится более 90% выручки «МаксимаТелеком», считают юристы. Они не исключают, что ее примеру последуют другие IT-компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что 22 июля 50,97% акций IT-компании «МаксимаТелеком» перешли от кипрской «Джеромел трейд лимитед» к АО «Инвестмир», которым владеет бывший президент концерна «Ситроникс» Сергей Асланян. Еще 23,75% принадлежит дочерней структуре «МаксимаТелеком» ООО «Смартмолл», 16,85% у закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Ракурс» под управлением «Тетис кэпитал», еще 8,42% — у «Дримфайер лимитед».

Решение о реструктуризации владения было принято акционерами весной, сообщили “Ъ” в пресс-службе «МаксимаТелеком». Переход в российскую юрисдикцию призван снизить риски, связанные с участием в уставном капитале компании—нерезидента РФ, добавили компании: «Контрольный пакет акций в полном объеме перешел АО "Инвестмир" при сохранении текущей структуры бенефициарного владения».

«МаксимаТелеком» предоставляет услуги Wi-Fi в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, развивает цифровые сервисы и платформы, участвует в госзакупках на поставку оборудования и софта. Выручка АО «МаксимаТелеком» за 2021 год составила 7,7 млрд руб. (годом ранее показатель составлял 10 млрд руб.), чистая прибыль — 419 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакс». Доля госконтрактов в выручке компании по итогам прошлого года составила 99,64%. По итогам прошлого года более 50% всей выручки компании приходилось на контракты с департаментом информационных технологий Москвы.

Аналитик «Финама» Леонид Делицын считает, что государство сейчас стремится приобретать услуги у компаний, зарегистрированных в России: «Они не прекратят предоставлять Wi-Fi в московском метро по требованию властей каких-нибудь других стран». Пойдут ли другие крупные IT-компании по пути «МаксимаТелеком», зависит от того, намерены они развиваться в России или за рубежом, добавил аналитик.

Выход из офшора, скорее всего, связан с принятием поправок к Бюджетному кодексу и другим документам, которые с начала 2023 года снижают процент иностранного участия, допустимого для компании, получающей господдержку, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Сейчас компания вправе получать господдержку, если иностранное участие составляет менее 50%, а с 1 января 2023 такое участие должно составлять менее 25%, уточнила госпожа Токарева: «IT-компании, рассчитывающие на господдержку, больше других заинтересованы в деофшоризации, и тренд на изменение участия с иностранного на локальное, вероятно, будет».

Правительство еще до начала военной операции разрабатывало так называемый второй пакет мер поддержки IT-отрасли, «дорожная карта» по которому была утверждена в сентябре 2021 года. После событий февраля были введены экстренные меры: обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. Помимо этого, ФНС вплоть до марта 2025 года не будет проводить плановые выездные проверки IT-компаний.

Решение о реструктуризации также позволит «МаксимаТелеком» сохранить доступ к госзаказу, считают эксперты. С иностранной компанией в структуре после февраля 2022 года участвовать в торгах может быть как минимум нежелательно, отметил партнер юридической фирмы DRC Михаил Быстров. «Это и есть единственный, но перекрывающий все плюсы минус — ведешь свой крупный бизнес только в России, будь готов к возможному административному и силовому давлению в любой момент времени». Эксперт не исключает, что на деофшоризацию как обязательное условие участия в конкретных торгах компании непрозрачно намекнули «сверху».

Анастасия Гаврилюк