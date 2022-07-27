Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Без горячего киприотизма

«МаксимаТелеком» перевела бизнес в российскую юрисдикцию

Оператор услуг Wi-Fi в общественном транспорте и поставщик цифровых сервисов для госсектора «МаксимаТелеком» провел реструктуризацию владения: 50,97% акций перешли от кипрской «Джеромел трейд лимитед» российской «Инвестмир» Сергея Асланяна. Переход в российскую юрисдикцию призван снизить для компании риски участия в уставном капитале нерезидента. Это может быть необходимо также, чтобы получать господдержку и сохранить доступ к госзаказу, на который приходится более 90% выручки «МаксимаТелеком», считают юристы. Они не исключают, что ее примеру последуют другие IT-компании.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что 22 июля 50,97% акций IT-компании «МаксимаТелеком» перешли от кипрской «Джеромел трейд лимитед» к АО «Инвестмир», которым владеет бывший президент концерна «Ситроникс» Сергей Асланян. Еще 23,75% принадлежит дочерней структуре «МаксимаТелеком» ООО «Смартмолл», 16,85% у закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Ракурс» под управлением «Тетис кэпитал», еще 8,42% — у «Дримфайер лимитед».

Решение о реструктуризации владения было принято акционерами весной, сообщили “Ъ” в пресс-службе «МаксимаТелеком». Переход в российскую юрисдикцию призван снизить риски, связанные с участием в уставном капитале компании—нерезидента РФ, добавили компании: «Контрольный пакет акций в полном объеме перешел АО "Инвестмир" при сохранении текущей структуры бенефициарного владения».

«МаксимаТелеком» предоставляет услуги Wi-Fi в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, развивает цифровые сервисы и платформы, участвует в госзакупках на поставку оборудования и софта. Выручка АО «МаксимаТелеком» за 2021 год составила 7,7 млрд руб. (годом ранее показатель составлял 10 млрд руб.), чистая прибыль — 419 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакс». Доля госконтрактов в выручке компании по итогам прошлого года составила 99,64%. По итогам прошлого года более 50% всей выручки компании приходилось на контракты с департаментом информационных технологий Москвы.

Аналитик «Финама» Леонид Делицын считает, что государство сейчас стремится приобретать услуги у компаний, зарегистрированных в России: «Они не прекратят предоставлять Wi-Fi в московском метро по требованию властей каких-нибудь других стран». Пойдут ли другие крупные IT-компании по пути «МаксимаТелеком», зависит от того, намерены они развиваться в России или за рубежом, добавил аналитик.

Выход из офшора, скорее всего, связан с принятием поправок к Бюджетному кодексу и другим документам, которые с начала 2023 года снижают процент иностранного участия, допустимого для компании, получающей господдержку, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Сейчас компания вправе получать господдержку, если иностранное участие составляет менее 50%, а с 1 января 2023 такое участие должно составлять менее 25%, уточнила госпожа Токарева: «IT-компании, рассчитывающие на господдержку, больше других заинтересованы в деофшоризации, и тренд на изменение участия с иностранного на локальное, вероятно, будет».

Правительство еще до начала военной операции разрабатывало так называемый второй пакет мер поддержки IT-отрасли, «дорожная карта» по которому была утверждена в сентябре 2021 года. После событий февраля были введены экстренные меры: обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. Помимо этого, ФНС вплоть до марта 2025 года не будет проводить плановые выездные проверки IT-компаний.

Решение о реструктуризации также позволит «МаксимаТелеком» сохранить доступ к госзаказу, считают эксперты. С иностранной компанией в структуре после февраля 2022 года участвовать в торгах может быть как минимум нежелательно, отметил партнер юридической фирмы DRC Михаил Быстров. «Это и есть единственный, но перекрывающий все плюсы минус — ведешь свой крупный бизнес только в России, будь готов к возможному административному и силовому давлению в любой момент времени». Эксперт не исключает, что на деофшоризацию как обязательное условие участия в конкретных торгах компании непрозрачно намекнули «сверху».

Анастасия Гаврилюк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...