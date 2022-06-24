Проверка по акции

Как стало известно “Ъ”, продавцы маркетплейсов попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить разработанный интернет-площадками механизм проведения распродаж. В таких акциях торговцы участвуют вынужденно, что приводит к сокращению их маржинальности, жалуются они. За отказ продавцов онлайн-ритейлеры могут увеличить комиссию за работу на площадке. Такая политика нарушает антимонопольное законодательство, соглашаются юристы, но признают, что повлиять на маркетплейсы будет непросто.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В распоряжении “Ъ” оказалось письмо «Опоры России» в ФАС с просьбой разъяснить допустимость проведения маркетплейсами акций распродаж с учетом антимонопольного законодательства. Сейчас интернет-площадки фактически понуждают продавцов участвовать в своих акциях, в то время как закон о защите конкуренции запрещает координацию экономической деятельности, если она приводит к установлению или поддержанию скидок, говорится в обращении. В ФАС подтвердили “Ъ” получение письма, пообещав рассмотреть его.
В качестве меры понуждения «Опора России» называет увеличение комиссии за работу на площадках до 10% для продавцов, отказывающихся участвовать в распродажах и предоставлять скидки за свой счет. Такой политики придерживается Wildberries, снижая комиссию (ее средний размер 12%), для участников акции, приводит пример CEO goOMNI Ефим Алдухов. По идее, продолжает он, маркетплейсы должны компенсировать продавцам часть потерь в период скидок, чего зачастую не происходит.
Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов тоже считает сложившуюся практику «недобросовестной»: «С этим сталкиваются и производители продуктов питания, что ущемляет права поставщиков и негативно сказывается на экономике продаж через онлайн-канал». Политика маркетплейсов, поясняет господин Алдухов, не позволяет предпринимателям увеличивать цены: при расчете рекомендованной скидки Wildberries часто использует среднюю стоимость товара за предыдущий месяц.
В Wildberries говорят, что продавцы сами принимают решение об участии в акциях и сами устанавливают цены на товары. Платформа берет на себя растущие затраты на доставку, хранение, рекламу. В «Яндекс Маркете» и Ozon заявили, что никаких ограничений сервис не устанавливает. Ефим Алдухов подтверждает, что политика других маркетплейсов мягче, но давление одного игрока косвенно влияет на других: «Если цены продавца на Ozon будут выше, чем на других площадках, более чем на 15–20%, он рискует лишиться, например, премиальных товаров, что приведет в целом к снижению продаж маркетплейса на 20–30%».
Сотрудничество с интернет-площадками важно для продавцов: по данным Infoline, в 2021 году они сформировали 3,4% оборота всего российского рынка розничной торговли, это сопоставимо с показателем ярмарок и рынков — 4,6%. Отдельные игроки сегмента не занимают доминирующего положения, но могут выступать иногда критически значимым каналом продаж, говорит управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик. Он обращает внимание на то, что «пятый антимонопольный пакет», положения которого затрагивают, в частности, работу интернет-площадок, до сих пор не принят. По его словам, подписанные на прошлой неделе «Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров» не имеют под собой нормативной базы и стали компромиссом.
Если маркетплейс требует устанавливать скидки, то площадка непосредственно влияет на цены, констатирует управляющий партнёр «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Такие действия, по его мнению, могут быть приравнены к созданию вертикального картеля, поэтому появляются основания для привлечения его участников и координатора к ответственности. Участие в картеле предполагает оборотный штраф в размере 1–15% выручки, полученной в результате продажи товаров с нарушением, напоминает он. Но эксперт обращает внимание, что требования маркетплейсов участвовать в акциях вряд ли формализованы: «Скорее всего, это выглядит как добровольное решение продавца».
Для квалификации действий в качестве нарушения ФАС необходимо доказать доминирующее положение маркетплейса, факт предложения невыгодных для контрагента условий и то, что последний против них возражал, указывая на невыгодность, перечисляет партнер BGP Litigation Ирина Акимова. Сделать это может быть непросто: «У маркетплейсов могут быть свои аргументы, например, обеспечение доступности товаров для потребителей в условиях роста цен».
Amazon попал под раздачу
Мировая практика
Один из крупных мировых маркетплейсов, американский Amazon, неоднократно обвинялся в США и Европе в злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав независимых торговцев. В июле 2019 года Еврокомиссия начала официальное расследование против Amazon по подозрению в нарушении европейского антимонопольного законодательства. По итогам, в ноябре 2020 года управление ЕС по конкуренции официально уведомило Amazon о том, что он препятствует конкуренции на европейском рынке интернет-торговли. О сроках принятия решения в отношении компании Еврокомиссия не сообщила. По мнению американских экспертов, дело может продлиться несколько лет. В декабре 2021 года итальянское управление по контролю за рыночной конкуренцией (AGCM) наложило на Amazon штраф в €1,128 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Итальянский регулятор считает, что Amazon предоставлял преференции собственной логистической службе Fulfilment by Amazon (FBA) при работе с компаниями, торгующими на итальянском сайте Amazon.it. В США в июле 2020 года на слушаниях в Конгрессе Amazon подвергся критике за притеснение независимых продавцов — как утверждалось, он просматривает их документацию перед запуском продукта, а потом выводит в продажу похожие продукты уже от себя. В ответ основатель Amazon Джефф Безос сообщил, что это не входит в политику его компании, но он «не может гарантировать, что эта политика никогда не нарушалась». В апреле 2021 года торговые ассоциации США создали национальную коалицию, которая будет добиваться принятия более строгих антимонопольных законов в области розничной торговли, в том числе направленных против влияния Amazon.
Компания реагирует на упреки в монополизме на рынке США критикой своих оппонентов, отмечая, что они «предлагают вмешаться в работу свободного рынка, а это убьет независимых ритейлеров и ущемит потребителей».