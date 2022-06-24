Проверка по акции

Как стало известно “Ъ”, продавцы маркетплейсов попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить разработанный интернет-площадками механизм проведения распродаж. В таких акциях торговцы участвуют вынужденно, что приводит к сокращению их маржинальности, жалуются они. За отказ продавцов онлайн-ритейлеры могут увеличить комиссию за работу на площадке. Такая политика нарушает антимонопольное законодательство, соглашаются юристы, но признают, что повлиять на маркетплейсы будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо «Опоры России» в ФАС с просьбой разъяснить допустимость проведения маркетплейсами акций распродаж с учетом антимонопольного законодательства. Сейчас интернет-площадки фактически понуждают продавцов участвовать в своих акциях, в то время как закон о защите конкуренции запрещает координацию экономической деятельности, если она приводит к установлению или поддержанию скидок, говорится в обращении. В ФАС подтвердили “Ъ” получение письма, пообещав рассмотреть его.

В качестве меры понуждения «Опора России» называет увеличение комиссии за работу на площадках до 10% для продавцов, отказывающихся участвовать в распродажах и предоставлять скидки за свой счет. Такой политики придерживается Wildberries, снижая комиссию (ее средний размер 12%), для участников акции, приводит пример CEO goOMNI Ефим Алдухов. По идее, продолжает он, маркетплейсы должны компенсировать продавцам часть потерь в период скидок, чего зачастую не происходит.

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов тоже считает сложившуюся практику «недобросовестной»: «С этим сталкиваются и производители продуктов питания, что ущемляет права поставщиков и негативно сказывается на экономике продаж через онлайн-канал». Политика маркетплейсов, поясняет господин Алдухов, не позволяет предпринимателям увеличивать цены: при расчете рекомендованной скидки Wildberries часто использует среднюю стоимость товара за предыдущий месяц.

В Wildberries говорят, что продавцы сами принимают решение об участии в акциях и сами устанавливают цены на товары. Платформа берет на себя растущие затраты на доставку, хранение, рекламу. В «Яндекс Маркете» и Ozon заявили, что никаких ограничений сервис не устанавливает. Ефим Алдухов подтверждает, что политика других маркетплейсов мягче, но давление одного игрока косвенно влияет на других: «Если цены продавца на Ozon будут выше, чем на других площадках, более чем на 15–20%, он рискует лишиться, например, премиальных товаров, что приведет в целом к снижению продаж маркетплейса на 20–30%».

Сотрудничество с интернет-площадками важно для продавцов: по данным Infoline, в 2021 году они сформировали 3,4% оборота всего российского рынка розничной торговли, это сопоставимо с показателем ярмарок и рынков — 4,6%. Отдельные игроки сегмента не занимают доминирующего положения, но могут выступать иногда критически значимым каналом продаж, говорит управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик. Он обращает внимание на то, что «пятый антимонопольный пакет», положения которого затрагивают, в частности, работу интернет-площадок, до сих пор не принят. По его словам, подписанные на прошлой неделе «Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров» не имеют под собой нормативной базы и стали компромиссом.

Если маркетплейс требует устанавливать скидки, то площадка непосредственно влияет на цены, констатирует управляющий партнёр «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Такие действия, по его мнению, могут быть приравнены к созданию вертикального картеля, поэтому появляются основания для привлечения его участников и координатора к ответственности. Участие в картеле предполагает оборотный штраф в размере 1–15% выручки, полученной в результате продажи товаров с нарушением, напоминает он. Но эксперт обращает внимание, что требования маркетплейсов участвовать в акциях вряд ли формализованы: «Скорее всего, это выглядит как добровольное решение продавца».

Для квалификации действий в качестве нарушения ФАС необходимо доказать доминирующее положение маркетплейса, факт предложения невыгодных для контрагента условий и то, что последний против них возражал, указывая на невыгодность, перечисляет партнер BGP Litigation Ирина Акимова. Сделать это может быть непросто: «У маркетплейсов могут быть свои аргументы, например, обеспечение доступности товаров для потребителей в условиях роста цен».

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев