Рыбакам приписали браконьеров

Требование курганских властей расторгнуть договор пользования рыболовного участка с компанией «Аквакультура Зауралья» из-за факта браконьерства сторонними лицами встревожило рыбодобывающую отрасль. Участники рынка, опасаясь, что этот прецедент может положить начало распространенной практике, попросили Минсельхоз разъяснить требования к охране участков. Если переложить надзор исключительно на рыбодобытчиков, то, предупреждают эксперты, это будет противоречить законодательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, в котором Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) просит разъяснить требования по содержанию и охране рыболовных участков, находящихся у компаний по договорам пользования. Поводом для обращения стала судебная тяжба между департаментом АПК Курганской области и ООО «Аквакультура Зауралья», на долю которого приходится 10% российской добычи артемии — рачка, используемого при разведении креветок и крабов. Чиновники требуют расторгнуть договор с компанией, так как на ее участке было задержано и признано виновным в браконьерстве третье лицо, не связанное с арендатором. Ближайшее заседание по делу назначено на 4 августа.

Региональный департамент АПК в своем иске ссылается на пункт договора пользования, обязывающий пользователей участков за свой счет содержать и охранять их. Истец уверен, что «Аквакультура Зауралья» этот пункт не выполнила, чему свидетельство — выявленные факты браконьерства третьей стороной. В компании и курганском департаменте АПК на запросы “Ъ” не ответили.

Это дело — прецедент, с этим и связан интерес к нему со стороны ВАРПЭ, говорит президент ассоциации Герман Зверев. «В случае расторжения договора с добросовестными пользователями из-за действий браконьеров такая практика может стать повсеместной»,— считает он. Потенциально под угрозой расторжения могут оказаться 7,6 тыс. участков, где добывается около 750 тыс. тонн водных биоресурсов, оценивают в ВАРПЭ. Риски распространения такой практики велики, соглашается президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В Минсельхозе направили “Ъ” за комментариями в Росрыболовство, выступающее третьим лицом в арбитражном процессе с участием «Аквакультуры Зауралья». В ведомстве сомневаются, что «данная практика может быть распространена на всех пользователей». Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк поясняет, что у каждой компании есть своя служба безопасности, которая должна отслеживать браконьеров, но зачастую это сложно из-за большого размера рыбоводных участков. Кроме того, добавляет Герман Зверев, компании вынуждены искать баланс между необходимостью беспрепятственно допускать граждан к водным объектам и охраной участка.

Однако спор в Курганской области вскрыл еще одну проблему. По словам опрошенных “Ъ” участников рынка, до сих пор нет четких правил, кто должен контролировать вылов браконьерами биоресурсов. «Есть только ясность с морскими акваториями, где надзор осуществляется пограничной службой»,— поясняет глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Но если, продолжает он, заставлять вести контроль только пользователей участков, то это может вступить в противоречие с законодательством, где надзор закрепляется также за Росрыболовством и региональными властями.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева говорит, что на пользователей участка действительно возлагается обязанность максимально охранять рыболовные участки, но это не означает достижение безусловного результата. Истец не приводит ссылок на нарушение ответчиком обязательства по приложению усилий, и, таким образом, изъятие участка не может основываться на одном лишь факте браконьерства со стороны третьих лиц, добавляет госпожа Токарева.

По словам Германа Зверева, многие из добываемых биоресурсов пользуются устойчивым спросом, а значит, привлекают повышенное внимание браконьеров. Особенно, по его словам, это касается красной рыбы.

Алексей Полухин