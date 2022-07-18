Минтаю ищут выход

Запланированный на 2023 год второй этап распределения инвестквот на вылов рыбы и морепродуктов в обмен на строительство судов столкнулся с неожиданной проблемой. В администрации президента РФ (АП) считают необходимым пересмотреть разработанный Минсельхозом соответствующий законопроект, находящийся на финальной стадии. В отраслевых ассоциациях мнения разнятся. Одни просят отложить принятие законопроекта, написанного «во вчерашней реальности», без учета новых антироссийских санкций. Другие считают, что затягивание процесса лишит отрасль стимула развивать перерабатывающие мощности и РФ придется уступить долю на мировом рынке минтая ближайшему конкуренту — США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалась копия письма от 13 июля государственно-правового управления АП главе «Опоры России» Александру Калинину, где говорится о необходимости дополнительного обсуждения, обоснования и доработки подготовленных Минсельхозом поправок к закону «О рыболовстве». Их принятие должно запустить в 2023 году второй этап распределения инвестквот на вылов водных биоресурсов в обмен на строительство компаниями рыболовецких судов. В Минсельхозе оперативный комментарий не предоставили. Связаться с АП в воскресенье не удалось. Подлинность письма “Ъ” подтвердили участники рынка.

В рамках второго этапа планируется распределить 24% квот на добычу сельди и минтая на Дальнем Востоке, 50% краба и 100% моллюсков. По прогнозам Росрыболовства, инвесторы вложат 300 млрд руб. в строительство около 30 рыбопромысловых судов, 35 краболовов и 10 заводов. Еще на этапе обсуждения второго этапа ряд участников рынка негативно отреагировали на предложенный вариант, так как это, по их мнению, лишит часть компаний из числа пользователей ранее выданных квот возможности добывать некоторые ресурсы (см. “Ъ” от 17 марта).

30 июня «Опора России» обратилась к руководителю АП Антону Вайно с просьбой провести детальный анализ влияния готовящейся на 2023 год реформы на малые и средние предприятия. В письме глава организации Александр Калинин отмечал, что у действующих пользователей квот будет изъято право на ежегодный вылов 25,8 тыс. тонн моллюсков, а также на добычу 58,8 тыс. тонн крабов. В итоге ресурса лишатся 116 предприятий, из которых 74 относятся к малому и среднему бизнесу, а 17 — к градообразующим. Письмо АП и стало ответом на это обращение.

При этом, по оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), общие затраты бизнеса в рамках второго этапа окажутся выше запланированных — 471 млрд руб. Президент ВАРПЭ Герман Зверев настаивает на необходимости отложить второй этап, так как «законопроект написан во вчерашней реальности». По его словам, ранее сделанные расчеты по срокам реализации проектов и окупаемости инвестиций сегодня уже неактуальны из-за новых западных санкций против России. Гендиректор Тымлатского рыбокомбината Александр Литвиненко говорит, что компания за два года вложила в добычу и переработку гребешка 1,84 млрд руб., а принятие законопроекта и перераспределение квот «сделают невозможным возврат этих инвестиций».

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев, напротив, считает, что нельзя затягивать с проведением второго этапа. Это, по его мнению, лишит отрасль стимула развивать перерабатывающие мощности, что «в итоге обеспечит преимущество единственному конкуренту РФ в промысле минтая — США», которые перерабатывают около 85% своего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью. К тому же, напоминает господин Осинцев, Владимир Путин дважды указывал на необходимость обновления флота отрасли. Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, в свою очередь, констатирует, что в рамках первого этапа из запланированных 105 рыбопромысловых судов пока построено лишь девять.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк полагает, что письмо АП вряд ли повлияет на принятие проекта закона, так как он почти согласован. В Росрыболовстве подтвердили “Ъ”, что проект находится на заключительной стадии принятия. Там выступают за старт второго этапа.

Алексей Полухин