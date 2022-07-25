Последнее тайваньское предупреждение

Власти Китая готовы принять «решительные меры» для защиты национального суверенитета в случае визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом заявили в понедельник в МИД КНР. Согласно утечкам в СМИ, вариантами ответа Пекина могут стать создание бесполетной зоны над Тайванем и даже проведение полномасштабной десантной операции. На этом фоне тайваньские военные в понедельник начали отрабатывать действия при нападении на свою территорию, а гражданское население стали учить, что делать в случае авианалета. Со своей стороны госпожа Пелоси отменять поездку, похоже, пока не собирается — даже несмотря на предупреждения со стороны Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сохраняет интригу, не подтверждая своего намерения в августе посетить Тайвань, но и не отменяя свой визит

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сохраняет интригу, не подтверждая своего намерения в августе посетить Тайвань, но и не отменяя свой визит

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

В атмосфере стратегической неопределенности

«Китай в последнее время неоднократно выражал США серьезную обеспокоенность и заявлял о своей твердой позиции, которая заключается в том, что Пекин решительно выступает против визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань»,— заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, которого цитирует «РИА Новости». Он предупредил: если американская сторона продолжит стоять на своем, Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. «Ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США»,— подчеркнул дипломат.

Заявление прозвучало после того, как материал на эту же тему выпустила газета Financial Times. Журналисты опирались сразу на шесть информированных источников. По данным собеседников газеты, Китай посылает администрации США сигналы о том, что если первый за последние четверть века визит на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса все же состоится, это может иметь самые серьезные последствия, вплоть до военного столкновения.

Как сообщили источники Financial Times, в частном порядке китайская сторона демонстрирует решимость пойти дальше, чем обычно, когда реакция Пекина сводилась лишь к жестким заявлениям.

В связи с этим Белый дом выясняет, в самом ли деле Пекин «балансирует на грани войны», добиваясь отмены поездки Нэнси Пелоси.

Публикация британской газеты на тему возможности военного столкновения США и Китая взорвала информационное пространство, после того как на прошлой неделе такой сценарий не исключила и китайская англоязычная газета Global Times. Как заявил Global Times научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян, провоцируя Пекин, американские власти недооценивают его решимость в вопросе Тайваня.

Еще одна британская газета — The Daily Telegraph — на прошлой неделе предположила, что попытка Китая силовым методом получить контроль над Тайванем, если она будет предпринята, нанесет американским и западным компаниям несопоставимо больший ущерб, чем их уход из России из-за конфликта на Украине.

Между тем звучащие в Вашингтоне заявления свидетельствуют о том, что администрация Джо Байдена и Конгресс США пока не пришли к четкому пониманию того, как далеко можно позволить себе зайти в демонстрации «поддержки Тайваня».

В ходе состоявшегося в конце прошлой недели форума по безопасности, который ежегодно проводится Аспенским институтом, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ушел от ответа на прямой вопрос модератора, пытавшегося выяснить у него, готовы ли будут США в случае необходимости защищать Тайвань военным путем. «Наша политика не изменилась. Мы сохраняем стратегическую неопределенность»,— многозначительно заметил он. И признав, что такой ответ может показаться недостаточным, пустился в пространные рассуждения о том, что «стратегическая неопределенность, креативное напряжение в рамках такой политики позволяли поддерживать мир и стабильность вокруг Тайваньского пролива на протяжении десятилетий».

Однако в Пентагоне предпочитают иначе расставлять акценты, активно предостерегая Нэнси Пелоси от поездки в Тайбэй. Как сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэйв Батлер, военные информируют официальных лиц, принимающих решения в Вашингтоне, о возможных рисках. «Мы предупреждаем, что может сделать противник, обсуждаем логистику, военные планы и готовность»,— заявил Дэйв Батлер.

«Военные думают, что сейчас это не является хорошей идеей. Однако я не знаю, каков статус этого»,— заявил на прошлой неделе по поводу возможности визита Нэнси Пелоси на Тайвань сам президент Байден, так и не внеся ясность в вопрос, к чему может привести американо-китайская война нервов.

Сама же Нэнси Пелоси, оказавшаяся в центре разворачивающегося дипломатического противостояния, сохраняет интригу, не подтверждая, но и не опровергая планы посещения Тайваня. Как заявила в прошлый четверг спикер Палаты представителей, США важно продемонстрировать поддержку Тайваню. Однако обсуждать свой возможный визит на остров, сославшись на «интересы безопасности», Нэнси Пелоси отказалась. Отвечая на вопрос, как она сама относится к заявлению Джо Байдена, упомянувшего предостережения Пентагона, Нэнси Пелоси продемонстрировала полное спокойствие: «Я думаю, президент имел в виду, что, возможно, военные боялись, что мой самолет будет сбит, или что-то в этом роде. Я точно не знаю».

Как сообщил на прошлой неделе телеканал CNN, ссылаясь на неназванного представителя администрации Байдена, часть команды Белого дома опасается, что Китай может ввести бесполетную зону над Тайванем, чтобы сорвать визит Нэнси Пелоси, а также направить свои военные самолеты в зону ПВО Тайваня.

Уровень угрозы — крайне высокий

В то время как руководство Пентагона предостерегает от обострения отношений с Пекином, посетивший остров бывший министр обороны США Марк Эспер выступил с жесткой критикой политики «стратегической неопределенности». «По моему личному мнению, политика, основанная на основе "принципа одного Китая", изжила себя, настало время уйти от стратегической двусмысленности»,— признался на прошлой неделе Марк Эспер в Тайбэе, куда он прибыл во главе делегации американской НКО «Атлантический совет». Как считает бывший министр обороны США, возглавлявший оборонное ведомство в 2019–2020 годах, именно Китай представляет наибольший вызов для стран Запада. Однако проблема американской политики «стратегической неопределенности», по его мнению, состоит в том, что США прямо не говорят, готовы ли они будут защищать Тайвань в случае китайского нападения.

Что же касается самого Тайваня, то, как считает Марк Эспер, остров должен продемонстрировать готовность оказать сопротивление материковому Китаю, а США должны будут оказать ему в этом максимальное содействие.

В этой ситуации силовой сценарий на Тайване допускают и в Токио. «Невозможно отрицать вероятность проведения Китаем комплексной десантной операции с применением средств радиоэлектронной борьбы и проведением кибератак. Уровень угрозы для Тайваня оценивается как крайне высокий»,— говорится в обнародованном в прошлую пятницу Минобороны Японии ежегодном докладе «Белая книга».

В таких условиях в понедельник на Тайване стартовал второй этап ежегодных военных учений «Ханьгуан». В пятидневных тренировках задействованы все виды и роды войск, привлечены и резервисты. Маневры начались с отработки действий на случай выведения из строя аэродромов на западном побережье. Во вторник более 20 кораблей при поддержке авиации будут задействованы в маневрах по отражению возможной атаки на северо-восточное побережье. Одна из ключевых задач учений — защита порта Тайбэй от потенциальной атаки китайских самолетов и вертолетов. По данным газеты South China Morning Post, участники маневров намерены учитывать и тактику боевых действий на Украине — в частности, отрабатывать применение противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, которые используются украинскими вооруженными силами.

Одновременно с этим в понедельник начались четырехдневные учения «Ваньань», цель которых — отработка действий мирных жителей на случай авианалета. Гражданским лицам предписано, услышав сирену, немедленно покинуть улицы и провести полчаса в укрытиях, зашторив окна и выключив свет. Движение на большей части дорог на время учений перекрыто.

«Эмоционально, исторически и политически для Пекина Тайвань — самая насущная проблема последних десятилетий. Казалось бы, этот вопрос постепенно решался в ходе "переговоров через пролив" и реализации концепции "одна страна — две системы", однако ситуация резко изменилась и усилиями США к сегодняшнему дню стала критической»,— поделился с “Ъ” своим видением ситуации директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов. По словам эксперта, Пекин очень не хочет доводить дело до «горячей фазы», учитывая, что начало военных действий в один момент изменило бы всю нынешнюю модель развития КНР, построенную на решении проблем «мирным и дипломатическим путем».

При этом, помимо силового сценария, у Пекина остается множество других инструментов, включая финансовую и логистическую блокаду и давление на тайваньские компании, работающие в основном в южных и приморских регионах Китая.

В свою очередь, главная задача Вашингтона — активизировать исторически существующие проблемы вокруг Китая и сделать так, чтобы Пекин завяз в их решении. «Тайвань почувствовал свою "востребованность" — сегодня он стал ключевой частью антикитайской американской стратегии. Однако сильнее задеть китайское руководство невозможно. Тайбэй начинает "предупреждать" Пекин, то есть формально провинция шантажирует властный центр. Таким образом, Пекин пытаются взять на слабо: если он не предпримет решительные действия, то это будет сочтено как военная и политическая слабость, если же он начнет атаку на Тайвань, его назовут "агрессором"»,— говорит Алексей Маслов. И добавляет: «Для председателя КНР Си Цзиньпина возникает сложнейшая дилемма. В преддверии 20-го съезда Компартии Китая, где должны быть приняты ключевые решения, Пекин не сможет с видом конфуцианского мудреца пассивно наблюдать за происходящим — его вынуждают делать тайваньский выбор».

Сергей Строкань