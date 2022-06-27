НАТО расширилось до Китая

Стартующий во вторник саммит НАТО в Мадриде откроет второй фронт Запада: помимо «прямой угрозы» со стороны России альянс признает «стратегическим вызовом» Китай. Как заявили в Белом доме, в новую стратегию альянса войдут «жесткие формулировки» относительно КНР. Подталкивая западных союзников к конфронтации с Китаем, США одновременно строят пояс сдерживания Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе, лидеры которого примут участие в саммите НАТО. Однако создать антикитайский фронт будет сложнее, чем антироссийский: Европа и часть Азии избегают прямой эскалации с Пекином. МИД КНР предсказал, что действия США и НАТО встретят «решительное сопротивление» в регионе и в мире, и призвал альянс пересмотреть свой курс на конфронтацию с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 29-30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО

Фото: Nacho Doce, Reuters 29-30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО

Фото: Nacho Doce, Reuters

Подготовка документа, который будет принят на саммите НАТО и определит отношения альянса с Китаем на ближайшее десятилетие, шла полным ходом на предшествовавшем встрече в Мадриде саммите G7 (см. “Ъ” от 27 июня). Как заявил журналистам в ходе саммита «группы семи» неназванный представитель Белого дома, сопровождающий президента США Джо Байдена в поездке по Европе, команды стран альянса «продолжают вносить финальные правки в стратегическую концепцию НАТО», в которой будет идти речь не только о Москве, но и о Пекине.

«У нас есть высокая степень уверенности, что мы достигнем хорошего результата. У нас будут жесткие формулировки по Китаю в стратегической концепции НАТО, что будет значительным шагом вперед по сравнению с предыдущей концепцией 2010 года, когда Китай не упоминался, а Россия была названа стратегическим партнером»,— пообещал представитель администрации США.

Он также обратил внимание на то, что президент Байден поднял китайский вопрос в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшейся в рамках саммита «группы семи» в Эльмау. «Они затронули Китай, который будет оставаться важной темой этой поездки, и обсудили необходимость тесного сотрудничества между США и ЕС в их ответе на действия Китая»,— сообщил представитель Белого дома.

Ранее американское видение того, какое место должен будет занять Китай в новой стратегии НАТО, изложил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Указав на то, что менее года назад министры обороны стран НАТО в своем совместном заявлении впервые упомянули Китай как один из главных вызовов, господин Кирби назвал актуальной задачей «обсуждение с союзниками той угрозы, которую Китай представляет для международной безопасности, далеко за пределами Индо-Тихоокеанского региона». Напомним, что с первых дней существования НАТО, созданного в 1949 году для защиты Европы от СССР, в традиционную зону ответственности альянса Китай никогда не входил.

В то время как американские представители призывают признать Китай глобальной проблемой, западноевропейские лидеры воздерживаются от антикитайской риторики, предпочитая не поднимать уровень конфронтации с Пекином.

Различие двух моделей сдерживания Москвы и Пекина будет отражено в разных определениях, которые будут даны России и Китаю в новой стратегии НАТО.

Если Россия будет названа «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса, то Китай будет признан «стратегическим вызовом», что скорее настраивает на долгосрочное соперничество, а не на оперативное сдерживание.

Подталкивая союзников по НАТО к конфронтации с Китаем, США одновременно активизировали усилия по расширению пояса сдерживания Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе, представители которого приглашены на саммит НАТО.

Как ожидается, на полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи с участием лидеров Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии, которые выражают беспокойство по поводу растущей активности Китая, опасаясь изменения статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, и рассчитывают на более тесную координацию с НАТО.

Весьма символично, что накануне саммита в Мадриде принимающие участие в его работе США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия объявили о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе, который получил название «Partners in the Blue Pacific» (PBP). Этот пятисторонний механизм станет уже третьим по счету объединением помимо QUAD и AUCUS, провозглашающим своей целью создание «свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона», понимаемого как антитеза «китайскому миру». Партнерство PBP рассматривается как один из ответов на подписанный Китаем и Соломоновыми Островами в мае этого года пакт о безопасности. Вашингтон и его союзники на Тихом океане опасаются, что этот пакт откроет дверь для широкого китайского военного присутствия в регионе.

Впрочем, среди азиатских союзников США также нет полного консенсуса по вопросу будущего сдерживания Китая, идею которого активно продавливает Вашингтон. Как сообщила газета Korean Times со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, Сеул не намерен проводить ни антироссийскую, ни антикитайскую политику.

«Участие в саммите НАТО не имеет ничего общего с возможностью поворота Южной Кореи в сторону антикитайской и антироссийской политики. Мы не являемся страной—членом НАТО. Концепция коллективной обороны НАТО не имеет к нам никакого отношения, в то время как мы сосредоточены на улучшении партнерских отношений с членами НАТО по более широким идеям всеобъемлющей безопасности, изменения климата, новых технологий и других ценностей»,— цитирует Korean Times источник в администрации южнокорейского президента.

Решимость НАТО во главе с США принять в Мадриде «историческое» решение об открытии второго фронта Запада против Китая уже вызвала резкую критику со стороны Пекина.

«Мы призываем НАТО прекратить проводить идеологические линии, подстрекать к конфронтации, распространять ложную информацию и делать провокационные заявления в адрес Китая»,— заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Назвав НАТО «продуктом холодной войны и крупнейшим военным союзом под руководством США», представитель МИД КНР указал на то, что страны Североатлантического альянса вышли за рамки своей зоны ответственности и «добежали до Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы показать свою силу». «Эти действия очень опасны и влекут за собой настороженность и решительное сопротивление стран АТР и международного сообщества»,— отметил китайский дипломат.

Сергей Строкань