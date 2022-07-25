У золотого унитаза появились конкуренты

Как стало известно “Ъ”, Промышленный райсуд Ставрополя принял к производству иск первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина, добивающегося конфискации имущества бывшего начальника контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александра Аржанухина. По версии надзора, у семьи офицера оказалось даже больше активов коррупционного происхождения, чем у бывшего начальника управления Алексея Сафонова, прославившегося золотым унитазом.

О предполагаемых коррупционных доходах Александра Аржанухина в Генпрокуратуре узнали, надзирая за расследованием уголовного дела о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которое главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу расследует в отношении прославившегося на всю страну золотым унитазом экс-начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и его подчиненных. Следствие считает, что Александр Аржанухин также участвовал в поборах на дороге с транспорта, перевозившего зерно, которые в целом принесли группе во главе с полковником Сафоновым около 20 млн руб., однако активы у них явно появились не только благодаря этому.

Причем если у полковника Сафонова и членов его семьи помимо особняка с позолоченной сантехникой прокуроры нашли и пытаются конфисковать 21 объект недвижимости и 6 иномарок, то незаконных активов у нового ответчика оказалось даже больше. Правда, суммарная стоимость их раза в два ниже.

Александр Аржанухин, по данным надзора, проходил службу в органах внутренних дел с 1997 года. Через пять лет он поступил в дорожно-патрульную службу УГИБДД, а свою последнюю должность в ней, начальника контрольно-профилактического отдела, он занимал несколько лет вплоть до увольнения в сентябре 2020 года. Кстати, органы господин Аржанухин покинул вовсе не по отрицательным мотивам, а в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Возглавляя отдел, господин Аржанухин «с целью уклонения от декларирования» все объекты недвижимости оформлял на мать Клавдию Аржанухину и сожительницу Анну Александрову, считают в Генпрокуратуре. В период с 2012 по 2020 год ими, по данным управления Росреестра по Ставропольскому краю, были приобретены 23 объекта недвижимого имущества на общую сумму не менее 36 840 345 руб. (а с учетом дальнейшей реализации отдельных объектов — более 44 млн руб.). В частности, у ООО «Эвилин-строй» господин Аржанухин в 2012 году приобрел квартиру площадью 178,6 кв. м за 5,6 млн руб., а также два нежилых помещения, которые были переоформлены на мать согласно договорам уступки права требования. По версии надзора, данные сделки являлись мнимыми, так как офицер Аржанухин и его мать, согласно декларациям, просто не имели для этого необходимых средств. Впоследствии эти объекты были проданы. Квартира, например, принесла семье гаишника 11,7 млн руб. Всего же в этой части прокуроры хотят взыскать с ответчика эквивалент стоимости недвижимости, составивший 12,6 млн руб.

В свою очередь, Клавдия Аржанухина, согласно документам, приобрела два земельных участка площадью по 1 тыс. кв. м в престижном дачном некоммерческом партнерстве (ДНП) «Радонеж»; еще три участка в ДНП «Прелесть» с домом площадью 209 кв. м (в его реконструкцию потом вложили около 1,8 млн руб.) и еще один небольшой (93 кв. м) дом с участком в ДНП «Спутник». Кроме того, она стала обладателем квартиры в Ставрополе и ряда нежилых помещений.

На свою сожительницу офицер, установил надзорный орган, оформил четыре квартиры площадью 106,8; 52,6; 49,5 и 35,4 кв. м, три машино-места и нежилое помещение.

При этом доходы всех трех ответчиков в период с 2009 по 2021 год, заинтересовавший проверяющих, не позволяли им совершать данные сделки, считает прокуратура. Глава семьи получил за это время 9 млн руб. (всего за 13 лет службы в полиции его доход составил 10,5 млн руб.), его мать — 665 тыс. руб., а сожительница — около 900 тыс. руб. В свою очередь, «систематическое осуществление сделок по приобретению дорогостоящего имущества в течение незначительного периода при отсутствии законных доходов исключало возможность накопления и аккумулирования денежных средств», полагают в Генпрокуратуре.

Истец настаивает на том, чтобы у ответчиков конфисковали все активы, взыскав с них доходы за уже проданную недвижимость. Соответствующее заявление уже поступило в Промышленный суд Ставрополя, распределено судье, но к слушанию пока не назначено. Получить комментарии ответчиков “Ъ” не удалось.

Отметим, что в том же суде находится иск о конфискации активов экс-начальника УГИБДД Сафонова. Генпрокуратура хочет обратить в доход недвижимость и автомобили, оцениваемые в 83 млн руб., поскольку на их приобретение у полковника и членов его семьи не имелось легальных доходов. Родственники господина Сафонова, в свою очередь, отмечают, что часть попавшего под санкции имущества приобреталась задолго до того, как он возглавил краевое УГБДД, ряд крупных покупок делались в кредит, кроме того, отец офицера занимался животноводством — на его ферме содержалось более 400 голов скота.

По делу, как стало известно, суд, прервав слушания по существу, назначил экспертизу, которая должна определить рыночную стоимость недвижимости на момент возникновения прав собственности на эти объекты. Исследование может занять от нескольких месяцев до года, поэтому, когда состоится очередное заседание суда, пока неизвестно. Что же касается дела в отношении самого господина Сафонова, то в июне Ессентукский городской суд продлил ему арест до 19 июля 2022 года.

Николай Сергеев; Александра Ларинцева, Пятигорск