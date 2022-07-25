Настроения промышленности путают аналитиков

В актуальном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» аналитики Центра развития ВШЭ (ЦР) исследуют результаты конъюнктурных опросов Росстатом промышленников в июне 2022 года (см. график). На фоне спада в секторе (вызван факторами со стороны и спроса, и предложения), исчерпания запасов и ожидания запуска компенсаторных механизмов (импортозамещения и появления альтернативных поставщиков импорта) опросные индикаторы «по идее, содержат в себе неявное знание экономических агентов о реальной ситуации в экономике» и позволяют, в отличие от стандартных данных, делать достаточно точные краткосрочные прогнозы на основе метода экстраполяции, считают экономисты. «Индекс промпроизводства год к году составит в июне, по нашему прогнозу, около минус 1–1,5%. Со снятой сезонностью это будет означать прирост на 1–1,5% к маю»,— оценили они.

Стабилизации выпуска, ожиданий и уверенности бизнеса при продолжающемся снижении спроса, видимо, помогло пополнение запасов, считают в ЦР (см. “Ъ” от 1 июня). По данным опросов, выпуск падал меньшими темпами, чем спрос, что говорит о наращивании запасов. «Тренд к росту выпуска быстрее спроса может продолжиться, так как показатель уровня запасов готовой продукции в июне оставался ниже нормы»,— заключают аналитики. Торможение внутреннего и внешнего спроса на фоне дефляции в июне сохраняет актуальность его стимулирования, в том числе за счет снижения неопределенности (основной фактор, мешающий росту компаний). Невелик и уровень загрузки мощностей, что повышает эффективность такого стимулирования. Запасы готовой продукции в июне, судя по опросам, чуть выросли по сравнению с маем.

В июле, напомним, ситуация ухудшилась — на фоне появившегося избытка запасов готовой продукции и восстановления запасов сырья и материалов компании сообщили о продолжающемся сжатии спроса, планов выпуска и повышении цен (см. “Ъ” от 14, 15 и 20 июля). В ЦР же ставят на стабильную долю фирм, у которых нет препятствий для роста (21%, что на 4 п. п. выше, чем год назад), которые получили фору с уходом из РФ иностранных компаний. «Занятые импортом ниши на внутреннем рынке весьма велики, и в машиностроении, например, импорт в 2021 году превысил объем внутреннего производства в 2,5 раза. Быстро освоить эти ниши непросто»,— заключают в ЦР.

Алексей Шаповалов