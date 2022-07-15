Промышленная активность обновила минимум санкционного кризиса

Первые опережающие индикаторы состояния промышленности фиксируют заметный спад деловой активности в секторе в июле 2022 года. Индекс промышленного оптимизма Института Гайдара (ИЭП), по данным на 14 июля, снизился еще на пять пунктов, обновив минимум нынешнего кризиса и опустившись ниже показателя марта 2022 года.

Ухудшение произошло по всем индикаторам, входящим в состав индекса. Самый значительный вклад внесли оценки текущих продаж — после попыток стабилизации в мае—июне доля ответов «ниже нормы» выросла до 46%. Это стало худшим значением показателя с июля 2020 года, когда промышленность быстро выходила из ковидного кризиса (до провалов 2008, 1998 и 1994 годов, впрочем, еще далеко). «Похоже, дно санкционного кризиса еще не достигнуто и ситуация вновь начинает ухудшаться»,— замечают в ИЭП. Удовлетворенность спросом сдержала ухудшение динамики продаж. Оценки запасов готовой продукции говорят о все более уверенном уходе от дефицита (прежде недостаток продукции на складах поддерживал рост выпуска даже на фоне низкого спроса; см. график). Сейчас доля ответов «выше нормы» на вопрос о достаточности таких запасов превосходит долю ответов «ниже нормы».

Негативная корректировка оценок запасов готовой продукции была вызвана в том числе ухудшением планов выпуска, баланс которых снижается второй месяц подряд. Но если в июне наблюдался отказ предприятий от намерения увеличивать выпуск, то в июле они уже демонстрируют готовность сокращать объемы производства. Сталелитейные компании уже в июне фиксировали отрицательную рентабельность поставок (см. “Ъ” от 14 июля).

«Официальные цифры Росстата об июльской динамике промышленного производства, которые появятся 24 августа, могут сильно разочаровать пользователей данных этого ведомства,— отмечают в ИЭП.— Опросная статистика уже показывает существенное снижение выпуска в июле к предыдущему месяцу. Баланс показателя обвалился на 17 пунктов — такое же снижение этого опросного индикатора было зарегистрировано в марте 2022 года». Заметим, что аналитики ЦБ в июльском докладе «О чем говорят тренды» оптимистично отмечают, что «в мае—июне снижение экономической активности остановилось», а предприятия постепенно адаптируются к структурным сдвигам.

Алексей Шаповалов