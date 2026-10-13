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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Мир

Грета Тунберг присоединилась к протестующим школьникам в пригороде Парижа

13.10.2026, 12:28
Шведская активистка Грета Тунберг присоединилась к протесту французских школьников. Она приехала к средней школе Поля Элюара в Сен-Дени. Об этом сообщают Le Figaro, AFP и Liberation.
Грета Тунберг

Грета Тунберг

Annette Riedl / dpa / AP

Как пишут СМИ, школа в Сен-Дени — один из эпицентров школьно-студенческого движения. Помимо 23-летней активистки туда же прибыли около двадцати юристов, чтобы сформировать живую цепь для защиты учеников.
Выступления школьников и студентов при участии преподавателей, родителей, профсоюзов и прочих граждан продолжаются с середины сентября. Есть пострадавшие.
Франция
Европа

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор