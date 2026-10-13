Грета Тунберг присоединилась к протестующим школьникам в пригороде Парижа
13.10.2026, 12:28
Шведская активистка Грета Тунберг присоединилась к протесту французских школьников. Она приехала к средней школе Поля Элюара в Сен-Дени. Об этом сообщают Le Figaro, AFP и Liberation.
Как пишут СМИ, школа в Сен-Дени — один из эпицентров школьно-студенческого движения. Помимо 23-летней активистки туда же прибыли около двадцати юристов, чтобы сформировать живую цепь для защиты учеников.
Выступления школьников и студентов при участии преподавателей, родителей, профсоюзов и прочих граждан продолжаются с середины сентября. Есть пострадавшие.