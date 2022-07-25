ВАК качества

Минобрнауки предлагает скорректировать процедуру присуждения научных степеней. Для этого Высшая аттестационная комиссия (ВАК) составит новый список международных баз данных и журналов, где аспиранты и докторанты смогут публиковаться для защиты диссертаций. Чиновники ссылаются на мартовское постановление правительства о моратории на требование публикаций, индексируемых в международных базах; эксперты не понимают, зачем плодить списки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Министерство высшего образования и науки представило проект правительственного постановления об изменении механизма присуждения научных степеней. Сейчас аспиранты и докторанты, собирающиеся защитить диссертацию, должны опубликовать ряд статей в научных журналах. Они перечислены в так называемом «Перечне ВАК». Помимо этого, соискатели могут публиковаться в изданиях, которые индексируются международными базами данных Web of Science и Scopus, а также российским Russian Science Citation Index (RSCI, составлен РАН, объединяет около 800 отечественных журналов). Теперь ведомство предлагает убрать перечисление конкретных баз и написать вместо этого, что публиковаться можно будет лишь в рекомендованных ВАК.

Председатель ВАК Владимир Филиппов заявил “Ъ”, что это решение — следствие мартовского постановления правительства, которое ввело мораторий на требование наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных. Речь идет о показателях государственных программ, национальных и федеральных проектов, оценке научной результативности организаций и успешности грантов. Так правительство пыталось справиться с последствиями «научного бойкота»: напомним, крупнейшие научные издательства и базы данных в знак несогласия с действиями российских войск на территории Украины закрыли доступ к своим ресурсам организациям из России. Бойкот не распространяется на самих ученых — российские авторы, как и прежде, могут публиковаться в этих изданиях.

Теперь ВАК предстоит определить новый список международных баз данных, в которых аспирантам и докторантам можно будет публиковаться для защиты диссертаций. Они будут приравнены к публикациям в журналах из «Перечня ВАК». «Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, какое решение примет ВАК,— говорит вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд.— Они могут автоматически признать существующие доступные международные базы — и тогда практически ничего не изменится». Но возможен и второй вариант, говорит эксперт, если члены ВАК «захотят устроить себе вместо летнего отпуска угольную шахту и начать формировать этот список самостоятельно, рассматривать десятки тысяч журналов по отдельности».

Вице-президент РАН Алексей Хохлов указывает на пробел в идее чиновников: база RSCI автоматически выпадает из нового перечня, поскольку не является международной. Академик недоумевает, почему Минобрнауки не хочет учитывать работу РАН, которая отбирает в российскую базу «лучшие отечественные издания». Поэтому РАН планирует направить ведомству замечания и выразить свое несогласие с концепцией документа. «Помимо этого вызывает сомнение идея формировать список международных баз по предложению ВАК,— говорит господин Хохлов.— Не исключено, что они будут лоббировать свой "Перечень ВАК", за который отвечают, чтобы аспирантам было приоритетнее публиковать результаты диссертаций для защиты в журналах из их "Перечня". А там очень много журналов низкого качества. Если они будут оценивать лучшие международные журналы, то это ни к чему хорошему не приведет».

Сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Ростовцев подтверждает, что у научного сообщества неоднократно возникали претензии к «Перечню ВАК». «В нем сейчас более 2,6 тыс. изданий. В некоторых чудаковатых журналах, которые туда входят, можно за деньги опубликовать все что угодно,— объясняет он.— Человек может даже не проводить никакой научной деятельности — результат просто фабрикуется». Само решение Минобрнауки сформировать новый перечень международных баз господин Ростовцев связывает с изменившимся политическим курсом страны.

Алексей Хохлов напоминает, что другой департамент Минобрнауки уже направил в правительство предложения по составлению так называемого белого списка журналов. Он формируется для системы национальной оценки научных публикаций. Если раньше вузы и НИИ отчитывались публикациями в журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus, то теперь результаты фундаментальных исследований будут публиковаться в журналах из этого «белого списка». По словам Алексея Хохлова, он будет создаваться на основе тех журналов, которые входили в WoS, Scopus и RSCI. Вице-президент РАН допускает, что в этот список могут попасть отдельные издания из «Перечня ВАК», но они будут проходить строгий отбор. «Неясно, зачем делать сейчас что-то другое, если "белый список" будет готов к концу августа,— недоумевает ученый.— Но тогда все это пойдет мимо ВАК, а они хотят сохранить свое влияние».

«Какой список международных баз будет и когда его разработают, пока неизвестно,— говорит председатель ВАК Владимир Филиппов.— 22 июня была создана большая рабочая группа при ВАК, которая готовит свои предложения. В состав ВАК входит 149 человек, из них 103 — академики и члены-корреспонденты государственных академий наук, российских и стран СНГ. Это позволяет подготовить достаточно компетентный перечень». По его словам, речь идет об анализе именно баз данных; по отдельности иностранные журналы анализировать не будут.

Действующий «Перечень ВАК» пересматриваться не будет, говорит господин Филиппов. Однако ВАК планирует разделить журналы в нем на три группы по уровню качества, чтобы затем определить, сколько публикаций для защиты кандидатских и докторских и в какой из групп можно будет требовать от кандидатов. По словам господина Филиппова, у «Перечня ВАК» есть преимущество по сравнению с журналами из международных баз данных: «У нас включаются издания не в целом, потому что они хорошие, а по конкретным научным специальностям. И если это журнал в области филологии, то там нельзя будет опубликовать статьи по аграрным наукам».

Анна Васильева, Ульяна Миронова