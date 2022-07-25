Банкиры откатывают ипотеку

Ипотечный рынок в июле продолжает восстанавливаться. Объем выдачи кредитов по льготной ипотеке на новостройки за неполный месяц уже превысил показатели предшествующих трех месяцев. Сегмент остается драйвером всего рынка, однако снижение ключевой ставки стимулирует банки снижать стоимость и собственных программ. Пока это готовы сделать крупнейшие игроки в лице Сбербанка и ВТБ, но другие участники рынка тоже скорректируют свои предложения в течение августа, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ с 25 июля в крупнейших российских банках начнут действовать новые ипотечные ставки. Так, в Сбербанке и ВТБ, которые снизят их на 0,6 процентных пункта (п. п.), ставка по ипотечным кредитам теперь составит от 9,9% годовых.

«Банки, имеющие гигантский запас капитала и депозитную базу, как, например, Сбербанк и ВТБ, могут позволить себе снизить ставки одномоментно. Те, кто снизят ставку первыми,— снимут сливки, но многие другие игроки позволить себе этого не могут»,— отмечает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Однако поскольку ипотечное кредитование — бизнес доходный, остальные игроки будут вынуждены подстраиваться под рыночные условия и снижать ставки, но на то, чтобы догнать снижение ключевой ставки, уйдет месяц, ожидает он. Таким образом, снижения ставок эксперт ожидает в течение всего августа, однако по всем ипотечным продуктам соразмерно с изменением ключевой ставки (на 1,5 п. п.) этого не произойдет, поскольку у банков должны «появиться ресурсы по соразмерной цене».

В целом за первое полугодие, согласно данным Frank RG, банки выдали 547,7 тыс. ипотечных кредитов на 1,9 трлн руб. Но во втором полугодии они могут показать более высокий результат.

По оценке заместителя президента—председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, по итогам всего года объем выдачи может составить 4,5–4,6 трлн руб. Он считает, что возврат к однозначным ставкам вместе с оживлением деловой активности «позволит рассчитывать на рост продаж всех розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии».

Впрочем, несмотря на снижение ставок, эффект на спрос возможен лишь в случае совпадения трех факторов одновременно: накопления на первый взнос, стабильный доход и способность обслуживать кредит, а также наличие объекта недвижимости, который нужен клиенту, заключает господин Гордейко.

Наиболее быстрое восстановление сегмента ипотеки происходило в основном за счет льготных программ, отмечала 22 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Доля только льготной ипотеки на новостройки занимала во втором квартале не менее 40% рынка (в начале года — лишь 25%), а кроме нее действовали программы по семейной, дальневосточной и другим ипотекам. К тому же в июле в этом сегменте продолжался рост выдачи. Так, согласно данным «Дом.РФ», за три недели месяца выдано кредитов на сумму свыше 71 млрд руб.— больше, чем за предыдущие три месяца, когда выдавалось по 40–60 млрд руб.

Несмотря на то что лидерство по-прежнему сохраняют Сбербанк и ВТБ, другие игроки стараются увеличить выдачи. В частности, у Альфа-банка еженедельные выдачи стабильно превышают 1 млрд руб., у ПСБ и МКБ в последнюю неделю также превысили 1 млрд руб. При этом если в Сбербанке средний чек остается самым низким — 4,7 млн руб., то в других крупных банках он составляет 5,3–6,4 млн руб., а в МКБ приблизился к 9 млн руб.

Доля собственных программ банков может постепенно увеличиться за счет перехода части клиентов на покупку вторичного жилья. До пятничного решения ЦБ понизить ключевую ставку реальная средняя ставка по ипотеке составляла 11% годовых, до текущего кризиса она колебалась вокруг 10% годовых. Таким образом, у банков есть пространство для маневра.

В то же время значительная разница со льготной ипотекой на новостройки создает психологический барьер: ставка там в среднем среди крупнейших банков составляет 6,63% при предельных 7%. К тому же, отмечает Сергей Гордейко, банки уже предлагают расширенный вариант льготной ипотеки. В случае если клиент готов внести больший по уровню первоначальный взнос, банк может за счет своих ресурсов предоставить кредит по размеру выше максимального по госпрограмме.

Ольга Шерункова